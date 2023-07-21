Dünya Odalar Yarışmasında ATO ve GTO birinci oldu

ICC’nin bünyesinde faaliyet gösteren Dünya Odalar Federasyonu (WCF) tarafından her iki yılda bir Dünya Odalar Kongresi düzenleniyor. Bu kapsamda, “13’üncü Dünya Odalar Kongresi”, 21-23 Haziran 2023 tarihlerinde İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirildi.

Finale kalan Odalar, 21-23 Haziran 2023 tarihlerinde Cenevre’de final sunumlarını gerçekleştirdiler. Finalin sonucunda “En İyi Oda Sistemi İnovasyon Projesi” kategorisinde Ankara Ticaret Odası ve “En İyi Cinsiyet Eşitliği Projesi” kategorisinde Gaziantep Ticaret Odası ülkemize birinciliği getirdi. Kazananların ödülleri, 23 Haziran 2023 tarihindeki gala yemeğinde takdim edildi.

Yenilikçi projelerin yarıştığı ilk ve tek platform

Dünya Odalar Kongreleri kapsamında, 2003 yılından itibaren Odalar arasında proje yarışması düzenleniyor. Dünya Odalar Yarışması, tüm dünyadaki Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından geliştirilen yenilikçi projelerin yarıştığı ilk ve tek platform olma özelliği taşıyor. “13’üncü Dünya Odalar Kongresi” kapsamında düzenlenen 2023 yılı Dünya Odalar Yarışmasında; “En İyi Oda Modeli İnovasyon (Chamber Model Innovation-CMI) Projesi”; “En İyi Cinsiyet Eşitliği Projesi”, “En İyi Ortaklık Projesi” ve “En Sıradışı Proje” olmak üzere dört farklı kategori yer alıyor.