Dünya ordularının yaralarını sarıp 29 ülkeye ihracata ulaştı

Fora Grup Savunma Teknolojileri Kurucu Ortağı Yusuf Aydın, 2012 yılında ortağı Melih Aktaş ile 2 kişi olarak kurdukları şirketin yaklaşık 200 kişinin çalıştığı bir büyüklüğe ulaştığını söyledi.

Başlangıçta yurt dışından ürünler ithal ederek savunma ve güvenlikle ilgili kurumlara mal ve hizmet sunarken belli bir aşamadan sonra artık üretmeleri gerektiğine karar verdiklerini vurgulayan Aydın, böylece yerli ürünler üretmeye ve ihraç etmeye başladıklarını ifade etti. Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketleri arasında 2019'da 33'üncü, 2020 yılında ise 22'nci sırada yer aldıklarına işaret eden Aydın, büyümelerini sürdürdüklerini ve tekrar bu listeye girmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Her timde, bölükte, tugayda

Yusuf Aydın, ürünlerinin yüzde 90'ının güvenlik güçlerinin kullanımına sunulduğunu, hemen hemen her timde, bölükte, tugayda ürünlerinin yer aldığını söyledi. Aydın, şöyle konuştu: "Askeri medikal alanda iyi bir üreticiyiz. Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük kapasiteli firmasıyız. Dünyadaki 4-5 büyük üreticiden biri olduk bu anlamda. Ürünlerimiz her yaralanan askerimizin yanında açılıyor, kullanılıyor. Pek çoğunda hayatta kalmalarını sağladı.

Kanama durdurucu turnikeler, sedyeler, ilk yardım çantaları, temel ve ileri seviye acil müdahale çantaları ürettik, teslim ettik. Komando teçhizatıyla ilgili teslim ettiğimiz sırt çantalarımız, sedyeler, taktik suluklar, taktik-optik malzemeler mevcut. Yaklaşık 700'e yakın proje tamamladık sıfır hatayla. Bunların yüzde 90'ı da Mehmetçiğin, polisin, jandarmanın ve diğer savunmayla ilgili birimlerimizin kullanımında."

ABD ve Çin’e dahi ihracat yapıyor

İhracatta 29 ülkeye ulaştıklarını, ihracatın cirodaki payının yüzde 50’ye ulaştığını aktaran Aydın, üretim gücü ve kaliteleriyle ABD'de tercih edildiklerini kaydetti. Aydın, "Zor bir şey çünkü özellikle askeri medikalin çıkış noktası orası. Sadece ABD de değil, Çin'e de ihracat yapıyoruz ki bu normalde hayatın olağan akışına ters bir durum. Çünkü Çin bütün dünyanın bu yönde ihtiyacını karşılarken biz oraya ihraç ediyoruz ürünlerimizi" ifadelerini kullandı.

İhracat kapısı Azerbaycan ile açıldı, Japonya’ya bile ulaştı

Aydın, yaklaşık 2,5 yıl önce ilk ihracatı Azerbaycan'a yaptıklarını ve son 2 yılda ürünlerinin 29 ülkede kullanılır hale geldiğini bildirdi. İhracat faaliyetleri hakkında bilgiler veren Aydın, şunları kaydetti: "Japonya ordusunda kullanılan ürünlerimiz var. Finlandiya'dan Nijerya'ya, ABD'den Çin'e geniş bir coğrafyada, tabiri caizse Adriyatik'ten Çin'e, İskandinav ülkelerinden Güney Afrika'ya kadar 29 ülkede ürünlerimiz kullanılıyor.

Bunu çok kısa zamanda ve çok çeşitli ürün yelpazesiyle başardık. En az 90-100 kalem farklı ürünü yönetiyoruz. Çok çeşitli, önemli kısmı NATO ülkesi olan ordulara bu ürünleri teslim ediyoruz. Agresif şekilde ihracat odaklı büyümeye devam ediyoruz.”