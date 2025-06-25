Çinli elektrikli araç üreticisi BYD'nin son aylarda Çin'deki bazı fabrikalarındaki üretimini azalttığı ve yeni üretim hatları kurma planlarını ertelediği belirtildi.

Reuters'a konuşan iki kaynak BYD'nin üretim ve büyüme hızını yavaşlatma kararı kapsamında gece vardiyalarını iptal ettiğini ve bazı fabrikalarında üretimi kapasitesinin en az üçte biri oranında azalttığını söyledi.

Kaynaklardan biri, daha önce bildirilmeyen bu önlemlerin en az 4 fabrikada uygulandığını, ayrıca BYD'nin yeni üretim hatları kurma planlarını da askıya aldığını belirtti.

Neden önlemler alındı?

Kaynaklardan biri, bu önlemlerin maliyet tasarrufu amaçlı olduğunu söylerken, diğeri ise satışların hedefleri tutturamaması nedeniyle uygulandığını söyledi.

Reusters'ta yer alan haberde; ABD'li Tesla'yı geride bırakarak dünyanın en büyük elektrikli otomotiv şirketi olan BYD'nin aldığı kararların Çin piyasasında sunduğu büyük indirimlere rağmen satışlarda sorun yaşadığına işaret olarak olarak yorumlandı.

Geçen yıl çoğunluğu Çin'de olmak üzere 4,27 milyon otomobil satan BYD, ülkede en az yedi otomobil fabrikasına sahip.

BYD bu yıl satışlarını yaklaşık yüzde 30 artırarak 5,5 milyona çıkarmayı hedefliyor.

Ancak Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre, BYD'nin üretimi yüzde 13'ten yüzde 0,2'ye düştü.

Hong Kong borsasında işlem gören BYD'nin hisseleri, Reuters'ın üretim kesintisi önlemlerini bildirmesinin ardından bugün öğleden sonra erken saatlerdeki yüzde 2,6'lık kazançlarını kaybetti ve yüzde 1'e yakın düşüş yaşadı.