Düşen kapasitenin yükünü yeni yatırımlar arttıracak
Türkiye hafif ticari araç üretiminde Avrupa’da neredeyse ikinci konumda fakat son dönemde Avrupa’da da yaşanan ekonomik daralma ülkeyi olumsuz olarak etkiliyor. Ağır ticari araç satışında daralma yüzde 22’ye ulaşırken, üretim tarafında da küçülme gerçekleşti. Bununla beraber sektör temsilcileri, yeni gelen ve gelecek olan ticari araç üretimleriyle yüksek kapasitenin tekrar yakalanacağını kaydetti.
Türkiye ticari araç üretiminde ve ihracatında önemli bir oyuncu haline geldi. Her ne kadar son dönemde kapasite kullanımında sorunlar yaşansa da gelecek dönemlerde yerli üretim modellerin artışıyla birlikte sektör temsilcileri kapasitelerin tekrar eski haline döneceğini yorumluyor.
Hem hafif ticari modellerde hem de ağır ticari ve özellikle çekici pazarında isminden oldukça söz ettiren markalar, küresel pazarda da adından söz ettirmeyi başarıyor. Türkiye hafif ticari araç üretiminde Avrupa’da neredeyse ikinci konumda fakat son dönemde Avrupa’da da yaşanan ekonomik daralma bunu olumsuz olarak etkiliyor. 2025 Ocak-Mart döneminde Ağır Ticari Araçlar Derneği (TAİD) verilerine göre, pazar yüzde 22 daraldı. Toplamda 7 bin 812 ağır ticari araç satıldı.
Fakat mart ayı iyi geçti. Çekici satışları yüzde 20 artarken, toplam araç satışlarında artış yüzde 33 oldu. Öte yandan Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) verilerine göre de kapasite oranı yüzde 66 seviyesinde. Fakat Türkiye’de kararı alınmış yatırımlar ve kararı alınacak diğer yatırımlar dikkate alındığında Türkiye’de toplam kapasite 3 milyona kadar çıkacak. Ve bunda hafif ve ağır ticari araçların da rolü büyük olacak. K0 projesi ve devreye alınacak yeni hafif araç projesi yerli sanayiye olumlu etki edecek.
Üretim hafif daraldı
OSD verilerine göre, 2025 yılının ilk 4 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre otomotiv sanayiinin toplam üretimi yüzde 2 azalarak 464 bin 290 adet gerçekleşti. Ticari araç grubunda Ocak-Nisan 2025 döneminde üretim yüzde 3, ağır ticari araç grubunda yüzde 25 ve hafif ticari araç grubunda ise yüzde 1 geriledi.
Ticari araç pazarı 2024 yılının ilk 4 aylık dönemine göre yüzde 6, ağır ticari araç pazarı yüzde 12, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5 küçüldü. Söz konusu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 66 olarak gerçekleşti. Kapasite otomobil ve hafif ticari araçlarda yüzde 67, kamyon grubunda yüzde 49, otobüs-midibüs grubunda yüzde 60 ve traktörde yüzde 44 seviyesinde gerçekleşti.
Ticari araç ihracatı yüzde 9 arttı
OSD verilerine bakıldığında toplam ihracat sadece binek otomobil grubu çıkarıldığında yılın ilk çeyreğinde 138 bin 821 adede ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu 126 bin 952 adette kalmıştı. Üretim ve pazarda ise otomobil hariç düşüş gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azalırken, ticari araç ihracatı ise yüzde 9 oranında arttı.
Minibüs üretimi pozitif ayrıştı
Yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar üretimi, 2024 yılına göre Ocak-Nisan 2025 döneminde yüzde 3 seviyesinde azaldı. Ürün grubu bazında üretim otobüste yüzde 9, kamyonette yüzde 14, midibüste yüzde 15, kamyonda yüzde 30 oranlarında azalırken; minibüste yüzde 128 oranında artış yaşandı. Bu yılın Ocak-Nisan döneminde minibüs ve kamyonetlerin oluşturduğu hafif ticari araç pazarında ithalatın payı yüzde 79 olarak gerçekleşti.
Kamyon ve çekici pazarından ikinci en iyi mart rekoru
Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (The European Automobile Manufacturers’ Association – ACEA) değerlendirmesine göre kıtada ticari araç pazarı daralıyor. AB’de trafiğe kayıt edilmiş yeni hafif ticari araç satışları yüzde 12,2 oranında düşerken, bu azalmaya en büyük üç pazarın neden olduğu görüldü. İtalya yüzde 15,2’lik azalma ile en sert düşüşü kaydederken, onu yüzde 10,7 ile Fransa ve Almanya takip etti.
Buna karşılık İspanya’da yüzde 12,6’lık bir artış görüldü. Avrupa’daki bu daralma Türkiye’yi de etkiledi. 16 ton ve üstü kamyon ve çekici pazarı yılın ilk 2 ayındaki daralmanın ardından Mart 2025’te geçen yıla göre, büyüdü. Geçen yıl mart ayında 3 bin 305 adet olan pazar bu sene 3 bin 411’e çıktı. Mart ayında büyüme yüzde 3 seviyesinde gerçekleşirken, 10 yıllık ortalamalara göre artış yüzde 33 seviyesinde gerçekleşti. Mart ayında ulaşılan bu adetler ikinci en iyi mart ayı olarak dikkat çekti. Semi-Treyler araç pazarında da yükseliş mart ayında yüzde 2 seviyesinde gerçekleşti.