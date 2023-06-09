E-ticaret buluşması World Ecommerce Forum başladı

WORLDEF öncülüğünde 8-9-10 Haziran 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) düzenlenen 10. WORLD ECOMMERCE FORUM’da “E-Ticaretin Yeni Yüzyılı” teması ele alınıyor.

“Avrupa’nın en büyük e-ticaret etkinliği” olan forum, 41 ülkeden 100 binden fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Foruma; Amazon ve Etsy gibi global pazaryerlerinden 70 binden fazla satıcı, 550 konuşmacı, 200 üretici, 260 servis sağlayıcı katılıyor. 400 stant ve 200’den B2B iş birliği masası kurulacak forumda global perakende e-ticaret markaları da yer alıyor. Ayrıca, e-ticaret profesyonellerinden pazaryerlerine kadar birçok katılımcı ile birlikte toplamda 100 binden fazla ziyaretçi bekleniyor.

Global e-ticaret etkinliği markası haline geldi

WORLDEF Başkanı Ömer Nart, forumu takip eden gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye’de e-ticaret hacminin 800 milyar TL’yi aştığını belirterek, firmaların e-ticarete yöneldiğine işaret etti. Forumda Avrupa’dan, Amerika’dan, Afrika’dan, Orta Doğu’dan ve Türkiye’den e-ticaretin paydaşlarını bir araya getirdiklerini belirten Nart, “Benzersiz bir konseptle B2B iş birliklerine ev sahipliği yaptığımız bu organizasyonunun tüm katılımcılar ve ziyaretçiler için verimli geçmesini diliyorum.

WORLD ECOMMERCE FORUM global e-ticaret etkinliği markası haline geldi. Bunun için çok büyük bir hedef koyduk. İstanbul’daki 5 büyük etkinlik mekanında 1 hafta boyunca eş zamanlı olarak yer kürenin en büyük etkinliğine ev sahipliği yapmayı hedefliyoruz. 2030 vizyonumuz çerçevesinde 1 milyon kişiyi ağırlayacağımız bu etkinlik ile İstanbul e-ticaretin dünya başkenti olarak anılacak.” şeklinde konuştu.

“WORLDEF E-Ticaret Vakfı’nı kurduk”

Kısa süre önce WORLDEF E-Ticaret Vakfı’nı kurduklarını belirten Nart, şunları kaydetti: “Vakıf aracılığıyla birçok eğitim ve istihdam faaliyetine öncülük edeceğiz. ECOM LEADERS CLUB, Anadolu konferansları ve tüm eğitim faaliyetlerimiz bu vakıf üzerinden yürütülecek. WORLDEF E-Ticaret Vakfı ile 50 bin kişi arasından seçilen en iyi 100 kişiye 8 ay boyunca burs vereceğiz, özel bir eğitim programından geçireceğiz ve bu programdan mezun olan en iyileri, en iyi e-ticaret şirketlerine yerleştireceğiz. WORLDEF E-Ticaret Vakfı’nı iki yıl içinde 10 ilde bölge başkanlıkları ile yapılandırıyoruz. Beş yıl içinde de e-ticaret yapan 100 bin işletmeyi bu vakfa üye yapmayı hedefliyoruz. WORLDEF E-TİCARET VAKFI, global faaliyetlerimiz için de önemli bir referans noktası olacak.”

“E-ticaret ve e-ihracat odaklı yayıncılıkta öncü olmanın gururunu yaşıyoruz”

Ömer Nart, “Bunlarla birlikte e-ticaret ve e-ihracat yayıncılığına da devam ediyoruz. Gazetemiz, dergimiz, haber portalımız, raporlarımız ve sosyal medya hesaplarımızla e-ticaret ve e-ihracat odaklı yayıncılıkta öncü olmanın gururunu yaşıyoruz. ECOM LEADERS CLUB ile e-ticaret yöneticilerini bir araya getiriyor, hali hazırda yatırım turunda olan ShopiVerse gibi iştiraklerimizle ekosisteme katkı sunmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Orxan Isayev: Yedi yıl içinde 1 milyon kişiyi buluşturmayı hedefliyoruz

WORLD ECOMMERCE FORUM’da basın toplantısı da düzenlendi. Toplantıya; WORLDEF Genel Müdürü ve ShopiVerse CEO’su Orxan Isayev, Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın ve ikas CEO’su Mustafa Namoğlu katıldı.

WORLDEF Yönetim Kurulu Üyesi Orxan Isayev, basın toplantısında yaptığı konuşmada, WORLDEF’in e-ticaret ve e-ihracat dikeyinde 7 yıldır faaliyet gösterdiğini hatırlatarak, “Yola çıkarken Türkiye’yi bölgenin e-ticaret üssü yapma vizyonunu hedefledik. Bugün Avrupa genelinde en büyük etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Amacımız önümüzdeki 7 yıl içinde yani 2030 yılına kadar Türkiye’yi dünyanın e-ticaret merkezi olması için çalışmaktır. Yedi yıl içinde düzenleyeceğimiz etkinliklerle 1 milyon kişiyi buluşturmayı hedefliyoruz.” dedi.

Orxan Isayev, e-ticaret ve e-ihracatın kamu, akademi ve özel sektör gibi birçok bağlantısı olduğuna işaret ederek, bunların eş zamanlı olarak uyum içinde olması gerektiğini söyledi. E-ticarette kamu, akademi ve özel sektör aynı dili konuşmalı.” diyen Isayev, “Burada başarı bunların uyumuna bağlı. Süreç olarak baktığımızda WORLDEF olarak hem kamu hem özel sektör hem de akademi gibi ekosistemin tüm paydaşlarını üç gün boyunca bu forumda buluşturuyoruz.” dedi.

Isayev, e-ticarette uygulama tarafında firmaların “cesaret ve “iletişim” yani pazarlama ve satışta sıkıntı çektiğini belirterek, WORLDEF iştiraki ShopiVerse’in bu noktada firmalara çeşitli çözümler sunduğunu kaydetti. Isayev, ShopiVerse’in 8 Haziran itibarıyla yatırım turuna açıldığını da sözlerine ekledi.

Utku Ayyarkın: Artık müşterilere istedikleri yer ve zamanda kargolarını teslim ediyoruz

WORLD E-COMMERCE FORUM ana sponsorlarından Aras Kargo’nun Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Utku Ayyarkın ise şunları söyledi: “Türkiye’de e-ticaret çok dinamik bir büyüme trendinde. Her yıl en yüzde 50 artışla büyüdüğünü görüyoruz. Bu yükseliş daha fazla işletme ve girişimcinin e-ticarette aktif hale gelmesini teşvik ediyor. Burada işletme, girişimciler ve son kullanıcılar arasındaki bağı da, köprü rolümüz ile kargo sektörü olarak bizler üstleniyoruz. Dijitalleşme ve entegrasyonla iş ortaklarımızla olan operasyonumuza verim katarken, kendi operasyonumuza yönelik otomasyon ve yazılım yatırımlarıyla hızımızı ve kapasitemizi yükselttik. Saatlik kargo yönetme kapasitesi bakımından sektörümüzün lideri olduk. Son kullanıcıların değişen beklentilerine yönelik alternatif dağıtım kanallarımızı genişlettik. Artık müşterilere istedikleri yer ve zamanda kargolarını teslim ediyoruz. Teslimat sürecinin her aşamasında onları bilgilendirebildiğimiz bir yapıya kavuştuk.”

“Şirketler ve girişimcileri Orta Asya pazarına taşıyoruz”

E-ticaretin sınırları kaldırdığına ve işletmelerin dünyaya açılmasıyla Türkiye’nin e-ihracatında önemli bir potansiyelin açığa çıkmakta olduğuna dikkat çeken Ayyarkın, “Türkiye’nin 254 milyar dolara ulaşan toplam ihracat pazarındaki payı yüzde 1,5-2’lerde olan e-ihracatın, sektörün tüm paydaşlarının cesur atılımlarıyla kısa sürede ivme kazanabileceğine inanıyoruz. Biz de e-ticaret iş ortaklarımızın yurt dışı pazarlara erişimini kolaylaştırmak için Aras Global’i hayata geçirdik. İlk girişimimiz olan Azerbaycan’da kurduğumuz iştirakimiz Aras Global Starex ile Türkiye’den şirketler ve girişimcileri de Orta Asya pazarına taşıyoruz. Bu yıl sonuna kadar bir diğer Türkî Cumhuriyet’te daha kendi markamızla operasyona başlayacağız” dedi.

Mustafa Namoğlu: Amacımız işleri kolaylaştırmak

WORLDEF ECOMMERCE FORUM’un ana sponsorlarından ikas’ın CEO’su Mustafa Namoğlu ise, ikas’ın açılımının “İşleri Kolaylaştırıyoruz A.Ş.” olduğunu belirterek, “Kurulduğumuz günden bu yana amacımız işleri kolaylaştırmak. Girişimcilerin, küçük işletmelerin ve e-ticaret yapan herkesin teknoloji tarafından işlerini kolaylaştırıyoruz.” dedi. Namoğlu, şöyle devam etti: “Böylece işletmelerin rekabet günücünü artırmayı amaçlıyoruz. Kargo ve lojistik gibi birçok sektörle iş birliği ile yapıyoruz. KOBİ’leri sektörlerine daha rekabetçi hale getiriyoruz.” Günümüzde işletmeler için en önemli konunun ihracat, e-ihracat ve döviz kazanmak olduğunu belirten Namoğlu, “Biz de bu konuda çalışıyoruz. ikas olarak bizim için şu anda en önemli hedef Avrupa’da KOBİ odaklı e-ticaret segmentinde en büyük firma olmak. Bunu yaptığımız gün büyüyeceğiz diye düşünüyorum.” sözlerini kaydetti.

WORLD ECOMMERCE FORUM Amerika ve Dubai’de de düzenlenecek

10. WORLD ECOMMERCE FORUM, 8-10 Haziran tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenleniyor. “E-ticaret yeni yüzyılı” temasıyla düzenlenecek forum, Avrupa’nın en büyük e-ticaret etkinliği olarak 41 ülkeden 100 binden fazla katılımcıya ev sahipliği yapacak. Forumda; farklı ülkelerden 70 binden fazla Amazon ve Etsy satıcısı, yaklaşık 550 konuşmacı, 200 üretici, 260 servis sağlayıcı, 400 stant ve 200’den fazla B2B iş birliği masası yer alacak. Global perakende e-ticaret markalarının da yer alacağı forum, global e-ticaret profesyonellerini ve pazaryerlerini de ağırlayacak ve e-ticaret ve e-ihracat ekosistemine önemli bir katkı sunacak.

WORLD ECOMMERCE FORUM, 12-13 Eylül 2023 tarihleri arasında New Jersey’deki Meadownloads Hilton’da; 5-7 Aralık 2023 tarihleri arasında Dubai Jebel Ali’deki Jafza Kongre Merkezinde de düzenlenecek.