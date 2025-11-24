E-ticarette rekor kasım: 13 milyonun üzerinde e-fatura kesildi

BirFatura’nın müşteri artışından arındırılmış karşılaştırmalı verileri, aynı işletme grubunun Kasım 2025’te yaklaşık yüzde 30 daha fazla e-ticaret hacmi oluşturduğunu gösterdi.

BirFatura CEO’su İbrahim Bayır, Kasım ayını “dijitalleşmenin kazandırdığı” bir dönem olarak nitelendirdi. Bayır, yüksek hacimli kampanya dönemlerinde dijital altyapının kritik rolüne dikkat çekerek şunları söyledi:

“Kasım ayında telefonu, Excel’i ya da manuel süreçleri kullanarak bu hacmi yönetmek imkânsız. Dijitalleşmiş işletmeler sipariş, stok, fatura ve entegrasyon adımlarını sorunsuz yönetti. Çok net gördük: Dijitalleşen e-ticaretçiler kazandı.”

Manuel süreçler tıkandı: Stok, kargo ve iade yönetiminde sıkışmalar yaşandı

Dijital altyapısı zayıf olan işletmelerde Kasım yoğunluğunun ciddi aksaklıklara yol açtığını belirten Bayır, kampanya dönemlerinin yalnızca satış odaklı değil, nakit akışı bakımından da baskı oluşturduğunu vurguladı:

“Satış sipariştir, tahsilat değildir. Ödeme döngüsünü planlayan ve tedarik zincirini buna göre hazırlayan işletmeler sorunsuz ilerledi. Planı olmayanlar stok, kargo ve iade süreçlerinde büyük sıkıntı yaşadı.”

Bayır, Kasım döneminde kendi markasına yatırım yapan, müşteriyle doğrudan temas kuran işletmelerin pazaryerlerine aşırı bağımlı işletmelere göre çok daha dirençli olduğunun altını çizdi.