Egeli ihracatçılar 2023'te mevcudu korumayı hedefliyor

Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğinin 3 tanesi, 2022 yılı haziran ayı performansını aşarken, 9 ihracatçı birliği geçen yılki ihracat rakamlarının gerisinde kaldı. Ege Bölgesi 2022 yılı haziran ayında 2 milyar 927 milyon dolarlık ihracata imza atmışken, 2023 yılı haziran ayında Ege Bölgesi’nin ihracatında yüzde 12’lik düşüş yaşandı ve 2 milyar 570 milyon dolara düştü.

Türkiye’nin 254 milyar dolarlık, Ege İhracatçı Birlikleri’nin 18,3 milyar dolarlık ihracat performansıyla tarihi rekor kırdığı 2022 yılı sonunda, “2023 yılında hedefimiz mevcudu korumak” değerlendirmesinde bulunan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, öngörülerinin doğru çıkmasından mutlu olmadıklarını dile getirdi.