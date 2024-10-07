Egeli mobilyacılar Fas ve Hindistan’a çıkarma yapacak

Ege Mobilya Kağıt ve Or­man Ürünleri İhracatçı­ları Birliği, Afrika’ya gi­riş kapısı olan Fas’a 7-11 Ekim 2024 tarihleri arasında “Mobil­ya Ticaret Heyeti” düzenleye­cek. Fas’a gidecek kafilede 22 Türk firmasından 36 iş insanı yer alacak.

Fas’ın yıllık 700 mil­yon dolarlık mobilya ithalatın­da ikinci büyük tedarikçi ko­numunda olduklarını paylaşan Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, Fas’ın mobilya ithalatında yüzde 15’lik payla ikinci ülke konumuna sa­hip olduklarını, lider ülke olan Çin’i geçmek için çaba göster­diklerini dile getirdi.

“Fas’ın mobilya ithalatından yüzde 25 pay almayı hedefliyoruz”

Türkiye’nin Fas’a mobilya ihracatının son 5 yılda yüzde 100’ün üzerinde artış göstere­rek 52 milyon dolardan 105 mil­yon dolara yükseldiğini akta­ran Gürle, “Fas’a 2023 yılı Aralık ayında URGE Projemiz kapsa­mında ilk ticaret heyetimizi yap­mıştık. Bu sefer sektörel ticaret heyeti düzenliyoruz. Batı Afri­ka ülkelerinin ticaretinde Fas kritik konumda. Türkiye ve Fas arasında 2004 yılında imzala­nan Serbest Ticaret Anlaşması (STA), iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesinde önem­li bir rol oynadı.

Türk şirketle­rimizin Fas’ta çeşitli yatırımla­rı var. İnşaat, enerji, lojistik ve turizm sektörlerinde Türk fir­malarının önemli projeleri bu­lunuyor. Fas’ta çok sayıda Türk mobilya firmamız mağazalar aç­tı ve o coğrafyada Türk mobil­ya ihracatçıları İspanya, İtalya ve Fransa’yı geride bıraktı. Ti­caret Heyetimiz sayesinde ku­racağımız yeni iş birlikleriyle Çin’i de geçerek birinci ülke ola­cağımıza inanıyoruz. Hedefimiz Fas’ın mobilya ithalatında yüz­de 15 olan payımızı yüzde 25’e çıkarmak. 22 firmadan 36 iş in­sanımızın katılımı bu inancımı­zı güçlendiriyor” diye konuştu.

Hindistan’da hedef 100 milyon dolar

Türkiye ve Hindistan arasındaki ticari ilişkilerin son yıllarda büyük bir ivme kazandığını vurgulayan Güngör, “Bu ticaretin ana kalemlerinden birini mobilya sektörü oluşturuyor. Mobilya sektörümüz, özellikle Hindistan’ın büyüyen orta sınıfı ve kentleşme süreciyle birlikte önemli bir ihracat kalemi haline geldi. Hindistan’ın sıcak ve nemli iklimine uyumlu olan kaliteli malzemelerden, estetik tasarımlarla üretilen dayanıklı Türk mobilyaları Hindistanlı tüketiciler tarafından tercih ediliyor. Türk mobilyalarının uzun ömürlü ve fonksiyonel oluşu da Hindistan’da beğeniyi artırıyor. 2020 yılında 7,7 milyon dolar olan ihracatımız 2023 yılında 17 milyon dolara ilerledi. Bu ticaret heyetiyle Hindistan’a mobilya ihracatımızın orta vadede 100 milyona ulaşmasını hedefliyoruz” dedi.

Dünya mobilya sektörünün 500 milyar dolarlık bir ihracat hacmine ulaştığını kaydeden Güngör, “2023 yılında Türk mobilya sektörü olarak 4,6 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaştık. Döviz kurundaki artışın Türkiye’ye enflasyon rakamlarının çok gerisinde kalması nedeniyle rekabetçilikte zorlansak da ayakta kalmak adına üretmeye ve ihracat yapmaya devam ediyoruz. Daha katma değerli ihracat yapmak adına tasarıma yatırım yapıyoruz. Bu yıl 4. kez düzenlediğimiz Ezberbozan Tasarım Yarışması’yla mobilya sektörü ile tasarım dünyası arasında güçlü bağlar kurmak istiyoruz. Günümüzde 3,5 dolar seviyesinde olan ortalama ihraç fiyatımızı 6 dolara ulaştırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 2025 yılında Nijerya, Senegal, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik mobilya ticaret heyeti, Amerika Birleşik Devletleri’nde Chicago’da düzenlenen ABD’nin en büyük ofis mobilyaları fuarı olan Neocon Show’a Türkiye Milli Katılım Organizasyonu düzenlemek için çalışmalarını sürdürüyor.