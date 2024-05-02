Egeli yaş meyve sebzecilerden 1,3 milyar dolar ihracat

Özlem SARSIN

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin (EYMSİB) 2023 yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısıyla birleştirilen “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nde yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerinde en çok ihracat yapan firmalar ödüllerini aldı. 10 firma 2023 yılında Türkiye’de 325 milyon dolar döviz kazandırırken, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin 1 milyar 330 milyon dolarlık ihracatına yüzde 25 katkı sağladılar.

Mali Genel Kurulda konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “805 üye firmamızın 128 ülke ve bölgeye, 100’ün üzerinde farklı ürün grubunda dünyanın her bir köşesine yaptıkları ihracat hepimizin göğsünü kabarttı. Siz değerli üyelerimizi bu başarınızdan dolayı kutluyor ve canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

İhracatın yıldızları ödüllendirildi

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nce düzenlenen “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nde taze meyve sebze kategorisinde birinciliği, sektörde uzun yıllardır Türkiye ihracat şampiyonu olan Uçak Kardeşler Gıda Anonim Şirketi kazandı. Meyve sebze mamulleri sektöründe ihracat şampiyonu ise; Treko Gıda Sanayi Anonim Şirketi oldu.

Yaş meyve sebze sektöründe ödül alan diğer firmalar; “PiaFrucht Gıda Lojistik ve Dış. Tic. Ltd. Şti., Enjoy Trade Gıda İhracat İthalat Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Kölla Turkey Tarım ve Gıda Ticaret Anonim Şirketi ve Cena Dış Ticaret ve Tarım Ürünleri Sanayi Anonim Şirketi” şeklinde sıralanırken, meyve sebze mamulleri sektöründe; Sibaş Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Euro İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Yonca Gıda Sanayi İşletmeleri İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi ve Lidya Konservecilik Müteahhitlik İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi” oldu.