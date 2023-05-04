EGİAD: Girişim Bakanlığı kurulsun

Özlem SARSIN

EGİAD olarak seçimden sonra gelecek hükümetin Girişimcilik Bakanlığı konusunu gündemlerine alması gerektiğini ifade eden Yelkenbiçer, EGİAD ve EGİAD Melekleri olarak da İzmir’de girişimciliğe destek olmak için 2010 yılından beri pek çok projeye hayat vermeye devam ettiklerini belirtti.

İzmir’e yetenekleri çekmek için İzmir Girişim Sermaye Fonu kurulması için 1,5 yıldır çalıştıklarını ve alt yapıyı hazırladıklarını söyleyen Yelkenbiçer, “Bu fonu kurmak için beş portföy yönetim şirketi ile görüştük, hepsi de projemize talip oldu, fakat startı vermemizi bekliyorlar.

Önümüzdeki sene İzmir Girişim Sermaye Fonu’nu hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Öte yandan Egiad Melekleri içerisinde mikro bir fon kurmayı da planlıyoruz. EGİAD Melekleri’ndeki aktif 30 yatırımcı ile bir anonim şirket kurup girişimcilerimizin yatırım taleplerine daha hızlı cevap vermeyi amaçlıyoruz.

Ayrıca bu projemizin ileride kurulacak olan İzmir Girişim Sermaye Fonu’na da fayda sağlayacağını ve oluşacak knowhow’un da Fon’a aktarılması için iyi bir fırsat olacağını düşünüyoruz, seçimden sonra anonim şirket kurma sürecimizi hızlandıracağız. EGİAD Melekleri kapsamında, 2 tane AB Projemiz var bunlardan biri Derin teknoloji Yatırımcılığı. Diğer bir çalışmamız da Create In İzmir, yani İzmir’de Yarat Projesidir” dedi.

“Önümüzdeki iki yıl bedel ödeyeceğiz”

Ülkede güven ortamı sağlandığında yurtdışında yatırım yapmış pek çok Türk yatırımcının da Türkiye’de yatırıma geleceğine inandıklarını söyleyen Yelkenbiçer, dünya piyasalarında yaşanan olumsuz gelişmeler ve Türkiye’nin yaşayacağı seçim süreci nedeni ile önümüzdeki iki yıl sıkıntılı bir dönem olacağını düşündüklerini belirtti. Yelkenbiçer, sözlerini şöyle sürdürdü: *FED in faiz artışı ve bankacılık sektörünün sıkıntı içinde olması bizleri de olumsuz etkiliyor. Bizde de ekonomik politikalar değişti, seçim sonucu ne olursa olsun 2 yıl bir bedel ödeyeceğiz. Eğer güven ortamı sağlanırsa sıkıntıdan çıkabiliriz ama kısa vadede iyimser bir tablo yok ortada.

“REKABERLİK bekliyoruz’’

Türkiye’nin aydınlık bir geleceğe sahip olmasını istediklerine dikkat çeken Yelkenbiçer, “Bir STK olarak siyasetten genel beklentimiz çatışmacı yapının ortadan kalkması. Dünyada REKABERLİK diye bir olgu ortaya çıktı hem rekabet edersiniz hem de birliktelik yaparsınız, biz buna çok değer veriyoruz" diye konuştu. İş dünyası olarak hukuksal alanda bir güven tahsisine ihtiyaç olduğunu dile getiren Yelkenbiçer, "Toplumsal barış için de bu şart. Ayrıca özellikle metropollerde, barınma sorunu da düşünülerek kentsel planlamalar yapılmalı” dedi.

“Her 3 gencimizden biri evde oturuyor”

Dünyada ortaya çıkan NEET kavramının (istihdamda yer almayan gençler) önemine dikkat çeken Yelkenbiçer, "Her 3 gencimizden birinin evde oturduğunu, okuldan mezun oldukları halde iş aramadıklarını, herhangi bir eğitimde olmadığını söylemek isterim" dedi. Toplumsal kalkınmanın itici güçlerinden birinin yeşil ve dijital dönüşüm olacağına da işaret eden Yelkenbiçer, rekabetçilik açısından sanayinin teşviklerle desteklenmesi gerektiğini söyledi.