Eğlence devinde tasarruf dönemi: Disney 1000 kişiyi çıkarıyor

ABD basınında yer alan haberlere göre, Disney yönetimi yeni CEO Josh D’Amaro liderliğinde kapsamlı bir dönüşüm sürecine girdi. Bu kapsamda şirketin önümüzdeki haftalarda yaklaşık 1.000 kişiyi işten çıkarmayı planladığı öne sürüldü.

Söz konusu planın, şirket içinde uzun süredir hazırlıkları yapılan bir yeniden yapılanma programının parçası olduğu ifade edildi.

En büyük kesinti pazarlamada

Haberde, işten çıkarmaların önemli bölümünün Disney’in küçülme sürecine giren pazarlama departmanında yoğunlaşacağı belirtildi. Şirketin özellikle maliyetleri düşürmeye yönelik adımlar attığı kaydedildi.

Streaming gelirleri baskı altında

Disney’in bu kararı almasında, dijital yayın platformlarından elde edilen gelirlerdeki zayıflama etkili oldu. Bunun yanı sıra, gişe performansındaki düşüş ve sektörde artan rekabet de şirket üzerinde baskı oluşturuyor.

2022’den bu yana 8 bin kişi işten çıkarıldı

Disney, Bob Iger’ın 2022 yılında yeniden CEO koltuğuna oturmasının ardından başlattığı yeniden yapılanma sürecinde bugüne kadar 8 binden fazla çalışanla yollarını ayırdı. Yeni CEO D’Amaro döneminde ise bu sürecin daha da hız kazanması bekleniyor.