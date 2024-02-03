Ejderhaların koruduğu saat modelleri
On iki hayvandan oluşan döngüye sahip Çin Zodyak takvimi Ejderha Yılı’nı gösterirken, saat üreticileri en önemli pazarlarından olan Çin’e özel modeller ürettiler. Özellikle koleksiyonerleri hedefledikleri tasarımlarda bağımsızlığı simgeleyen ejderha ve Asya geleneklerine yer verdiler.
Çin yeni yılı, güç, enerji, onur ve barışı simgeleyen Dragon – Ejderha Yılı’na giriş yaptı. Batı astrolojisinden büyük ölçüde farklı olarak Çin Zodyak takvimi kullanan Çin astrolojisi, Ejderha – Dragon yılına 10 Şubat’ta başlayacak. 12 yıllık döngülerden oluşan takvimin her yılını bir hayvan temsil ediyor; kaplan, tavşan, ejderha, yılan, at, keçi, maymun, horoz, köpek ve domuz. Yılların belirli bir hayvan ile ilişkilendirilmesi, o yıl doğan kişilerin burçlarının da bu sembolle anılıp, karakterize edilmesini sağlıyor. Çin mitolojisine göre ejderha, Batı mitolojisinde tasvir edilen korkutucu ateşli yaratıkların tam aksine hayırseverliği, güç, onur, canlılık ve başarıyı simgeliyor. Lunar Yeni Yılı veya Çin Yeni Yılı, Doğu Asya'da ailelerle ve birkaç gün süren havai fişeklerle kutlanan en önemli festivalden biri.
Çin Zodyak’ın tahminlerine göre, bu yıl en şanslı burçlar arasında maymun, horoz ve domuz yer alıyor. Onları takip eden burçlar ise kaplan, tavşan, yılan, at, keçi ve köpek olarak sıralanıyor. Ancak, sıçan, öküz, ejderha, at, keçi ve köpek yılında doğanlar, hedeflerine ulaşmak için 2023'e göre daha fazla çaba harcamaları gerekecek ve çeşitli zorluklarla karşılaşabilecekleri öngörülüyor.
Özellikle lüks pazarında önemli bir yeri olan Çin’in astrolojik yıllı da üreticiler tarafından yakinen takip edilip özel ürünlerin planlandığı bir pazara dönüşüyor. FH ( Federation of Swiss Watch Industry) rakamlarına göre İsviçre, en büyük ikinci saat pazarı olan Çin’e 2023 yılının Ocak – Aralık ayı aralığında 2.762,5 milyon CHF ihracat gerçekleştirdi. Bu rakam 2022 yılı ile kıyaslandığında %7.6’lık bir artış izlediği gözleniyor. Böylece büyüyen bir pazar olarak Çin lüks üretimi yapan firmaların ve özellikle saat üreticilerinin odağında yer alıyor. Her yıl Çin Astrolojisine göre üretim yapan lüks pazarının bu yılki konusu Ejderha Yılı oldu. Saat üreticileri, Çin Dragon yılına özel tasarladıkları kendine güvenen ve bağımsız, aynı zamanda sevgiye özlem duyan bir yaratık olan ejderhalı saat modellerini, Asyalı saat severleri özellikle de koleksiyonerleri cezbetmek için üretildiler.
Chen Fen Wan’ın renkli dragonu
Hublot Spirit of Big-Bang Titanium Dragon, modeli adından anlaşılacağı üzere 5 derece titanyum kasaya sahip. Özellikle çok hafif materyaller kullanılarak oluşturuldu. Darbelere ve korozyona karşı dayanıklı, 42 mm saten dokunuşlu parlatılmış kasası bulunuyor. Otomatik kurum mekanizması 50 saat güç rezervi ile çalışıyor. Renkli kadranı üzerinde saat üç konumunda tarih göstergesi yerleştirildi. 100 m su basıncına dayanıklı. Kadranı, yansıtmayan safir cam ile koruma altına alındı. Dragon deseni çok katmanlı 3D efekti veren sanatçı Chen Fen Wan’ın usta ellerinden çıktı. Siyah kauçuk kayışı dragon deseni ile bezendi.
Bordo renk kültürel zenginliği simgeliyor
WC Schaffhausen, limitli bir edisyon ile özel yıla ithafen model üretti. Markanın en önemli ve bilinen saat ailesine IWC Schaffhausen Portugieser dahil olan Chronograph Year of the Dragon (Ref. IW371629), kronograf modelin arkasında, rotor bölümünde altın elle oymalı ejderha deseni yer alıyor. Dikkatli bakınca birden fazla ejderha görülebiliyor. 41 mm çapında çelik kasaya sahip olan model 1000 adet limitli olarak üretildi. 30 m su geçirmezlik özelliği bulunuyor. Çinliler için önemli bir renk olan bordo ise Ay Yılı’na saygı niteliğinde kültürel zenginliği yansıtması amacıyla kadrandan parlıyor. Saatler rakamla ifade ediliyor ve altın kaplamalı yaprak şekilli akrep – yelkovan ile gösteriliyor. 12 konumunda dakika, 6 konumunda ise küçük saniye göstergesi yer alıyor. Markanın kendi üretimi mekanizması ile çalışıyor ve 46 saat güç rezervi bulunuyor. Siyah ve bordo kayış ile alternatifli olarak sunuluyor.
Çin Yılı’nı beş pençeli dragon ile kutluyor
Yüksek saatçiliğin zirvesinde yer alan markalardan biri olan Vacheron Constantin, Çin Yılı’na saygısını 40 mm’lik 18 K beyaz kasası içerisinde Les Cabinotiers Grisaille Dragon modeli ile sunuyor. Kadranında, 16. yüzyıldan kalan özel bir mine tekniğiyle yapılmış, canlı renklerden sakınarak gölge oyunuyla yaratılmış beş pençeli bir ejderha bulunuyor. Tüm görsel vurguları arttırmak için koyu renk mine kadran üzerine beyaz kullanıldı. Bezel, kasa ortası ve kayışını kasaya bağlayan kulaklarda toplam 146 baget pırlanta yer alıyor.
Koleksiyonerler için 88 adet özel model
Chopard, Çin Zodyak Yılı’nı modelleriyle anmaya 2013 yılında başladı. İlk modeli olan L.U.C XP Urushi serisinin Yılan edisyonunu yapmasından sonra 2024'ün Ejderha Yılı’na adanmış yeni bir sanatsal modelle karşımıza çıkıyor. Japon lake sanatının en önemli markalarından Yamada Heiando'nun usta sanatçısı Minori Koizumi’nin elinden çıkan kadranlarda, geleneksel makie vernik tekniğini kullanıldı. Altın Kadranın siyah zeminin üzerinde elinde turkuaz bir top tutan ejderha yer alıyor. 40 mm çapında 18 k kırmızı altın kasaya sahip ve 65 saat güç rezervi ile çalışıyor. Çin uğurlu sayısı olan 88 adet üretildi.
İncili ejderha bilgeliği ve gücü temsil ediyor
Breguet, Classique Double Tourbillon Dragon 5345 Özel Edisyon ile Ejderha Yılı’nı bileklere taşıyor. Elle kurum olarak çalışan modelin her yıl farklı Çin Yılı için tasarımı yapılıyor. Mekanizması bir yüksek saatçilik örneği olarak 749 parçadan oluşuyor ve 60 saat güç rezervi özelliğine sahip.
Abraham-Louis Breguet, 26 Haziran 1801'de saat mekanizmanın yerçekimi etkilenmemesi için bir çözüm olarak tourbillonu icat etti. Bu icat, saat yapım dünyasına etkili bir değişim getirdi ve o zamandan beri markanın koleksiyonlarında farklı varyasyonlarla uygulanmaya başlandı. Saatin daha dakik olmasını sağlayan tourbillon mekanizması, Classique Double Tourbillon Dragon - 5345 Özel Edisyon modelinde çift olarak kullanıldı. Yüzlerce yıllık gloşe tornalarına sahip olan Breguet’in atölyelerinde oyma zanaatı ile oluşturulan ejderha, kadran üzerinde yer alıyor. Usta zanaatkârlar, bu makineleri titizlikle kullanarak nesiller boyunca aktarılan geleneklerle saatlere büyüleyici motifler kazandırıyor. Guilloché atölyesinin yanında, gravür sanatçıları eski çağlardan ilham alan araçlar ve yöntemlerle komplike detaylar oluşturmak için farklı teknikleri kullanıyorlar. Üretilen model, Breguet'nin kalıcı mirası ve geçmişine olan bağlılığının bir kanıtı olarak sunuluyor.
İki tourbillon arasında el oyması altın ejderha zarifçe dönüyor. Pençelerinde arasında bulunan bir inciyi sıkıca kavrayan ejderha, Çin kültüründe incinin güç sahibi olduğunu ifade ediyor. Efsanevi yaratık ise krallığı ve benzersiz bilgelikle yöneten bir imparatoru temsil ediyor.
Çin sokaklarının ışıltısı Swatch modellerinde
Saat dünyasının eğlenceli çocuğu Swatch, Ejderha Yılı’nı beş farklı bir modelle kutluyor ve ejderhanın çekici gücünü bir saat serisi içerisinde saygı duruşuna dönüştürüyor. Dragon in Cloud 47 mm, Dragon in Wind Pay 41 mm, Dragon in Waves 34 mm, Dragon in Motion 43 mm, Dragon in Gold 38 mm kasa çaplı ve Çin sokaklarını aydınlatan lambalarının ışıltılı renklerinden ilham alan modeller neon renkleri ile dikkat çekiyor. Çin Zodiak 2024 yılında doğanların zeki ve özgüven sahibi olarak tanımlanması modelin tasarım kodlarını oluşturuyor. Tüm modellerin 3 bar su geçirmezlik özelliği bulunuyor.
Bombeli kadran adeta göz kırpıyor
Corum, Çin özel yılını Corum Bubble 47 Dragon Eye ile çok farklı bir çalışma tasarlayarak karşılıyor. Kadranında büyük bir ejderha gözüne yer veriyor. Çince“Hua long dian jing” yani "Bir ejderha resmetmek ve gözlerini noktalamak" anlamına gelen deyim bir halk hikayesinden kaynaklanarak günümüze, bir işin en iyisini yapmayı ifade eden son dokunuşları anlatıyor. Corum Bubble 47 Dragon Eye’da ejderhanın özel bakışına odaklanıyor. Metal döküm kullanılarak yapılan kadranı üzerindeki desen el ile işlendi ve renklendirilerek boyutlu bir kadran elde edildi. Siyah PVD çelikten yapılmış 47 mm'lik saatin üzerinde yer alan Bubble imza niteliğindeki kubbeli safir yapısı büyüteç etkisi yaratıyor ve ejderhanın bakışlarının daha etkili olmasını sağlıyor.
Hamilton Ventura Dragon Skeleton
Hamilton Ventura, 1957 yılında ilk kez piyasaya sürüldüğünden bu yana saat endüstrisinde yenilikçiliğin ve fütürizmin simgelerinden biri haline geldi. Marka, tarihi boyunca cesur tasarımları ve estetiği ile dikkat çekti. 2024 yılına gelindiğinde ise Hamilton Ventura Dragon Skeleton modelleri ile Ejderha Yılı'na özel bir tasarım ile çizgisini sürdürmeye devam ediyor.
Ejderha Yılı'nın yaklaşmasıyla birlikte, Hamilton Ventura'nın son lansmanı, efsanevi yaratığın sembolize ettiği prestij ve güce saygısını sunan bir model yarattı. Yenilikçi ve cesur bir yaklaşımla tasarlanan ejderha iskelet kadran, Ventura'nın ikonik siluetini daha da güçlendirdi. Kadrandaki dikkat çekici pencereler, ejderhanın yüzünü ortaya çıkardı. Ejderha, kadran üzerinde Ventura'nın ikonik geometrik kasasına uyum sağlayacak şekilde saat yönünde 90°'de konumlandırıldı. Ventura Dragon Skeleton iki versiyon ile sunuldu. İlk modelinde pembe altın PVD kaplamalı kasa ve siyah iskelet kadran ejderhanın delici yeşil gözlerini çerçeveliyor. İkinci modelde ise, ejderha siyah PVD kaplama ve alev alev yanan kırmızı gözlerle öne çıkıyor. Modeller 80 saatlik güç rezervi ile çalışıyor.
Kişiselleştirilebilen bir saat modeli
Jaeger-LeCoultre’un Reverso modelinin dönebilen yapısı, sanatsal kadranlarıyla kompleks model sevenler için ideal bir tasarım. Saatin ön yüzü siyah Grand Feu mineden yapılmış bir kadrandan oluşuyor. Saat, pembe altın saat indeksleri ve dolfin tarzı ibreleri ile zarif bir şekilde zamanı gösteriyor. Diğer tarafta ise aynı parlak mine tabanı üzerinde 10 farklı boyutta kesme aleti ve 80 saatlik titiz çalışma ile oluşturulan altın ejderha süslemesi bulunuyor. Ayrıcalıklı özel detay da sadece talep üzerine yapılıyor.
İnci grisi kadranda beyaz bulutlar uçuyor
Piaget, Dragon Yılı için mücevherli bir kapsül koleksiyon hazırladı. Marka, daha önce 2012 yılında olan Dragon Yılı’na özel ürettiği modeli, 12 yılda bir olan döngünün başlangıcından esinlenerek hareket etti. İsviçre’nin en tanınmış mine ustalarından olan Anita Porchet’in elinden çıkan model etkileyici bir tasarıma sahip. Modeller mitolojik kuş fenghuang ve ejderha süslemelerinden oluşuyor. 38 mm çaplı kadranıyla Altiplano Zodiac modeli inci grisi zemin üzerine beyaz bulutlarla kaplı bir kadranı barındırıyor. 28 mm çapındaki modeli ise daha renkli olarak kırmızı, pembe ve turuncu desenli tasarlandı ve her iki modelden de 8’er adet üretildi. Ayrıca daha büyük olarak üretilen 41 mm Altiplano High Jewelry Dragon saati ise Porchet tarafından farklı el işçiliği ile oluşturulan tourbillonlu bir model olarak sunuluyor.