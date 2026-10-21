Ekol Lojistik, çevresel ayak izini küçülttü
Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) ilkelerini kurumsal pusulası olarak kabul eden Ekol Lojistik, sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda 2025 yılında Kapsam 1 emisyonlarını yüzde 8,4, Kapsam 2 emisyonlarını ise yüzde 32,3 oranında düşürdü.
Aynı dönemde sertifikalı yenilenebilir enerji üretimini yüzde 24,5 artıran şirket, toplam su tüketimini de yüzde 16,6 azaltmayı başardı. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve Sıfır Atık prensipleriyle döngüsel ekonomiyi saha operasyonlarının her aşamasına entegre eden Ekol AR-GE ve inovasyon yatırımlarını da yüzde 174,4 oranında artırdı.
“Ekosisteme kalıcı bir değer katmak için çalışıyoruz”
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul, şirketin sürdürülebilirlik vizyonunu değerlendirirken liderlik anlayışlarının operasyonel gücün ötesine geçtiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Sektörel liderliğimizi yalnızca operasyonel ölçeğimizle değil; ekosistemimize, doğaya ve insana kattığımız değerle tanımlıyoruz.
‘Daha İyisi İçin’ (For a Better) mottomuzla şekillendirdiğimiz sürdürülebilirlik vizyonumuz; kontrat lojistiği, ulusal dağıtım ve e-ticaret alanlarındaki yenilikçi çözümlerimizle toplumumuza, çevremize ve tüm paydaşlarımıza kalıcı değer katma kararlılığımızın en net ifadesidir. Sürdürülebilirlik yaklaşımımız doğrultusunda finansal ve operasyonel başarımızı sürdürürken tüm değer zincirlerimizde çevresel ayak izimizi en aza indirmeyi ve toplumsal faydayı artırmayı odağımızda tuttuk.” Eko'ün 2025 yılı faaliyet dönemini kapsayan rapor, GRI Evrensel Standartları (2021) referans alınarak, Avrupa Birliği Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (CSRD) kapsamında benimsenen raporlama yaklaşımıyla hazırlandı.