Ekol Lojistik, çevresel ayak izini küçülttü

Aynı dönem­de sertifikalı yenilenebilir ener­ji üretimini yüzde 24,5 artıran şirket, toplam su tüketimini de yüzde 16,6 azaltmayı başar­dı. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve Sıfır Atık prensiple­riyle döngüsel ekonomiyi saha operasyonlarının her aşaması­na entegre eden Ekol AR-GE ve inovasyon yatırımlarını da yüz­de 174,4 oranında artırdı.

“Ekosisteme kalıcı bir değer katmak için çalışıyoruz”

Yönetim Kurulu Başkanı Ah­met Musul, şirketin sürdürü­lebilirlik vizyonunu değerlen­dirirken liderlik anlayışları­nın operasyonel gücün ötesine geçtiğini vurgulayarak şunla­rı söyledi: “Sektörel liderliği­mizi yalnızca operasyonel öl­çeğimizle değil; ekosistemimi­ze, doğaya ve insana kattığımız değerle tanımlıyoruz.

‘Daha İyisi İçin’ (For a Better) mot­tomuzla şekillendirdiğimiz sürdürülebilirlik vizyonumuz; kontrat lojistiği, ulusal dağıtım ve e-ticaret alanlarındaki yeni­likçi çözümlerimizle toplumu­muza, çevremize ve tüm pay­daşlarımıza kalıcı değer katma kararlılığımızın en net ifade­sidir. Sürdürülebilirlik yakla­şımımız doğrultusunda finan­sal ve operasyonel başarımızı sürdürürken tüm değer zin­cirlerimizde çevresel ayak izi­mizi en aza indirmeyi ve top­lumsal faydayı artırmayı oda­ğımızda tuttuk.” Eko'ün 2025 yılı faaliyet dönemini kapsa­yan rapor, GRI Evrensel Stan­dartları (2021) referans alına­rak, Avrupa Birliği Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (CSRD) kapsamında benimsenen raporlama yakla­şımıyla hazırlandı.