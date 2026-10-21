Bolat: 1,8 milyon ürün yenilendi israf azaldı, ithalat düştü
Ticaret Bakanlığı tarafından 29 yetkili yenileme merkezinde, bugüne kadar 1,8 milyon ürün ekonomiye kazandırıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Bu sayede kayıtdışılık ortadan kalktı, ithalat azaldı, israf ve çevreye verilen zarar önlendi, güvenli ürüne erişim sağlandı” dedi.
Ferit PARLAK
29. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) gerçekleştirildi. Törende bir konuşma yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sürdürülebilirlik kapsamında yürürlüğe alınan ‘yenilenmiş ürün sistemi’ ile ilgili son verileri paylaştı.
Bolat, “Bu sistem yoluyla, cep telefonu, bilgisayar, tablet, akıllı saat, oyun konsolu modem ve televizyonların, Ticaret Bakanlığımızca yetkilendirilen merkezlerde yenilenerek tekrar satışa sunulmasına imkân sağladık. Bu sayede; kayıt dışılığın ortadan kaldırılması, kullanım ömrü henüz dolmayan teknolojik ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılması suretiyle ithalatın azaltılması, israfın ve çevreye verilen zararların önlenmesi, tüketicilerimizin güvenli ve garantili ürüne erişmeleri sağlandı. Bakanlığımız tarafından yetkilendirilen 29 adet Yenileme Merkezi ile birlikte hayata geçen sistem sayesinde bugüne kadar yaklaşık 1.8 milyon elektronik ürün yenilendi” dedi.
Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde yaptıkları düzenlemelerle lokanta, kafe ve restoranlarda fiyat menülerinin giriş kapılarına ve masalara görünür şekilde konulmasını zorunlu kıldıklarını, haksız yere alınan servis, kuver ve masa ücreti gibi zorunlu ödemeleri yasakladıklarını, doğrudan satışlarda cayma ve iade sürelerini uzattıklarını, açıkta satılan gıdaların tartımında ambalaj darasının düşülmesini zorunlu hale getirdiklerini, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamlarına yönelik yasak ve cezaları en üst seviyeye çıkardıklarını da kaydetti. Bolat, “Mevzuatımızın geliştirilmesine, iyileştirilmesine ve mağduriyet oluşmadan gerekli önlemlerin alınmasına yönelik çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor.” Şeklinde konuştu.
3 yılda kesilen ceza 8.8 milyar liraya ulaştı
Ticaret Bakanlığı olarak, tüketici sağlığını korumak, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleriyle vatandaşların güvenli ürünlere ulaşmasını temin etmek amacıyla merkez teşkilatı ve il müdürlükleri aracılığıyla denetim faaliyetlerimizi yoğun bir şekilde sürdürdüklerini dile getiren Bolat, “Bu çerçevede, Haziran 2023’ten bu yana; Reklam ve Haksız Ticari Uygulama Denetimleri, Tüketicilerin Taraf Olduğu Sözleşmelerin Denetimi, Ürün Güvenliği Denetimi Faaliyetleri ve Taşra Teşkilatımızca Yapılan Yaygın Fiyat Etiketi Denetimleri kapsamında toplamda 8,8 milyar TL’nin üzerinde idari para cezası uygulandı” diye konuştu.
Güvensizlik oranı yüzde 32’den yüzde 1’e geriledi
Ticaret Bakanı Bolat sözlerini şöyle sürdürdü: “Ticaret Bakanlığı olarak en önemli sorumluluklarımızdan birisi de vatandaşlarımızı sağlıklı ve güvenli ürünlerle buluşturmaktır. Bu amaçla, tekstil, ayakkabı, oyuncak, kırtasiye, çocuk bakım ve kullanım ürünleri ile deterjan gibi tüketici ürünlerinin güvenli bir şekilde piyasaya arz edilmesi amacıyla “güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans” ilkesi çerçevesinde piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini de yürütüyoruz. 2011 yılında yüzde 32 olan denetlediğimiz ürünlerdeki güvensizlik oranı, yaptığımız etkin çalışmalarla yüzde 1’e kadar geriledi. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünleri ayrıca Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde (GÜBİS) yayınlıyor ve tüketicilerimizin bilgilenmesini sağlıyoruz.”
Ankara Temsilcimiz Parlak’a ödül
Ankara Temsilcimiz Ferit Parlak, tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketicinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların özendirilmesi ve tüketici memnuniyetini ilke edinen şirketlerin teşvik edilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen “29’uncu Geleneksel Tüketici Ödülleri” kapsamında Tüketici Özel Ödülü ile ödüllendirildi. Parlak’a ödülünü Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ve TOBB Başkan Vekili Faik Yavuz verdi.