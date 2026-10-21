Bolat: 1,8 milyon ürün yenilendi israf azaldı, ithalat düştü

Ferit PARLAK

29. Geleneksel Tüketi­ci Ödülleri Töreni, Türki­ye Odalar ve Borsalar Bir­liği'nde (TOBB) gerçekleştirildi. Törende bir konuşma yapan Ti­caret Bakanı Ömer Bolat, sürdü­rülebilirlik kapsamında yürürlü­ğe alınan ‘yenilenmiş ürün siste­mi’ ile ilgili son verileri paylaştı.

Bolat, “Bu sistem yoluyla, cep te­lefonu, bilgisayar, tablet, akıl­lı saat, oyun konsolu modem ve televizyonların, Ticaret Bakan­lığımızca yetkilendirilen mer­kezlerde yenilenerek tekrar satı­şa sunulmasına imkân sağladık. Bu sayede; kayıt dışılığın ortadan kaldırılması, kullanım ömrü he­nüz dolmayan teknolojik ürün­lerin tekrar ekonomiye kazandı­rılması suretiyle ithalatın azal­tılması, israfın ve çevreye verilen zararların önlenmesi, tüketicile­rimizin güvenli ve garantili ürü­ne erişmeleri sağlandı. Bakanlığı­mız tarafından yetkilendirilen 29 adet Yenileme Merkezi ile birlik­te hayata geçen sistem sayesinde bugüne kadar yaklaşık 1.8 milyon elektronik ürün yenilendi” dedi.

Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde yaptıkları düzenlemelerle lokan­ta, kafe ve restoranlarda fiyat me­nülerinin giriş kapılarına ve ma­salara görünür şekilde konulma­sını zorunlu kıldıklarını, haksız yere alınan servis, kuver ve masa ücreti gibi zorunlu ödemeleri ya­sakladıklarını, doğrudan satışlar­da cayma ve iade sürelerini uzat­tıklarını, açıkta satılan gıdaların tartımında ambalaj darasının dü­şülmesini zorunlu hale getirdik­lerini, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamlarına yönelik yasak ve cezaları en üst seviyeye çıkardıklarını da kaydetti. Bolat, “Mevzuatımızın geliştirilmesi­ne, iyileştirilmesine ve mağduri­yet oluşmadan gerekli önlemlerin alınmasına yönelik çalışmaları­mız hız kesmeden devam ediyor.” Şeklinde konuştu.

3 yılda kesilen ceza 8.8 milyar liraya ulaştı

Ticaret Bakanlığı olarak, tüke­tici sağlığını korumak, piyasa gö­zetimi ve denetimi faaliyetleriyle vatandaşların güvenli ürünlere ulaşmasını temin etmek amacıy­la merkez teşkilatı ve il müdür­lükleri aracılığıyla denetim faali­yetlerimizi yoğun bir şekilde sür­dürdüklerini dile getiren Bolat, “Bu çerçevede, Haziran 2023’ten bu yana; Reklam ve Haksız Ticari Uygulama Denetimleri, Tüketi­cilerin Taraf Olduğu Sözleşme­lerin Denetimi, Ürün Güvenli­ği Denetimi Faaliyetleri ve Taş­ra Teşkilatımızca Yapılan Yaygın Fiyat Etiketi Denetimleri kap­samında toplamda 8,8 milyar TL’nin üzerinde idari para cezası uygulandı” diye konuştu.

Güvensizlik oranı yüzde 32’den yüzde 1’e geriledi

Ticaret Bakanı Bolat söz­lerini şöyle sürdürdü: “Ticaret Bakanlığı olarak en önemli sorumluluklarımızdan birisi de vatandaşlarımızı sağlık­lı ve güvenli ürünlerle buluştur­maktır. Bu amaçla, tekstil, ayak­kabı, oyuncak, kırtasiye, çocuk bakım ve kullanım ürünleri ile deterjan gibi tüketici ürünleri­nin güvenli bir şekilde piyasaya arz edilmesi amacıyla “güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans” ilkesi çerçevesinde piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini de yürü­tüyoruz. 2011 yılında yüzde 32 olan denetlediğimiz ürünlerdeki güvensizlik oranı, yaptığımız et­kin çalışmalarla yüzde 1’e kadar geriledi. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünleri ayrıca Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde (GÜBİS) yayınlıyor ve tüketicilerimizin bilgilenmesini sağlıyoruz.”

Ankara Temsilcimiz Parlak’a ödül

Ankara Temsilcimiz Ferit Parlak, tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketicinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların özendirilmesi ve tüketici memnuniyetini ilke edinen şirketlerin teşvik edilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen “29’uncu Geleneksel Tüketici Ödülleri” kapsamında Tüketici Özel Ödülü ile ödüllendirildi. Parlak’a ödülünü Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ve TOBB Başkan Vekili Faik Yavuz verdi.