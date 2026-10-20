Ucuz fiyatıyla tanınıyordu: Ünlü market zinciri tüm mağazalarını kapatıyor

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ABD'de indirim marketleri, artan işletme maliyetleri ve büyük perakende zincirleriyle yaşanan yoğun rekabet nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. Düşük fiyat politikasıyla faaliyet gösteren Best Bargains, milyonlarca dolarlık borcunun ardından kayyum yönetimine girerken tüm mağazalarını kapatma kararı aldı. Sektördeki diğer zincirlerin de yüzlerce şubesini kapatması, perakende sektöründeki daralmanın boyutunu ortaya koydu.

Milyonlarca dolarlık borçla kapanma kararı

ABD'de üç mağazayla faaliyet gösteren Best Bargains, yaşadığı finansal sorunların ardından kayyum yönetimine devredildi. Milwaukee Business Journal'ın haberine göre şirket, mağazalarında kapanış indirimleri başlatırken tüm şubelerinin 18 Ekim'e kadar faaliyetlerini sonlandırması öngörüldü.

Şirketin CMG Bank'a 4,18 milyon dolar borcu bulunduğu belirtildi. Mahkeme belgelerinde ayrıca 2,35 milyon dolarlık ticari ve ikincil borç ile müşterilere ait yaklaşık 574 bin dolarlık depozito yükümlülüğü yer aldı.

Milwaukee'de görev yapan avukat Seth Dizard, 8 Ekim'de şirketin kayyumu olarak atandı. Best Bargains'in girdiği süreç, ABD'deki Chapter 7 kapsamındaki tasfiye amaçlı iflas prosedürüne benzer özellikler taşısa da hukuken doğrudan iflas başvurusu anlamına gelmiyor.

Dev marketlerle rekabet edemiyorlar

İndirim marketlerinin karşı karşıya kaldığı en büyük sorunlardan biri, Walmart, Costco ve Amazon gibi büyük şirketlerin fiyat avantajı karşısında rekabet etmekte zorlanmaları oldu.

Consumer Reports'un 2026 yılında yayımladığı araştırmaya göre Save A Lot'un fiyatları Walmart'tan yüzde 9, Food 4 Less'in fiyatları ise yüzde 19,3 daha yüksek seviyede bulunuyor.

Araştırmada Costco, BJ's Wholesale, Aldi ve Lidl'ın Walmart'tan daha düşük fiyatlar sunduğu belirlenirken diğer market zincirlerinin büyük bölümünde fiyatların daha yüksek olduğu görüldü.

Boston Consulting Group'un (BCG) 2024 tarihli raporunda da bölgesel marketlerin büyük zincirler karşısında ölçek ekonomisi avantajından yeterince yararlanamadığına dikkat çekildi.

Bir market zinciri 350 mağaza kaybetti

Sektördeki daralma yalnızca Best Bargains ile sınırlı kalmadı. İndirim marketi zinciri Save A Lot'un 2020 yılında yaklaşık 1.000 olan mağaza sayısı, 2026 itibarıyla 650'ye kadar geriledi.

Böylece şirketin mağaza sayısı altı yılda yaklaşık 350 azaldı. Şirket, yaşanan gerilemeyi zorlu ekonomik koşullarla ilişkilendirirken sektördeki yoğun rekabet ve operasyonel sorunlar da etkili oldu.

Bir diğer indirim marketi zinciri Grocery Outlet ise Mart 2026'da 36 mağazasını kapatacağını duyurdu. Kapatılması planlanan mağazaların 24'ünün ABD'nin doğusunda bulunduğu belirtildi.

Şirketin Üst Yöneticisi Jason Potter, geçmiş dönemde gereğinden hızlı büyüdüklerini kabul etti.

Satışlar düştü, kâr marjı geriledi

Grocery Outlet'in 2026 mali yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçları da sektörde yaşanan sıkıntıları ortaya koydu.

Şirketin karşılaştırılabilir mağaza satışları yüzde 0,6 gerilerken brüt kâr marjı 60 baz puan düşüşle yüzde 29,9'a indi.

Aynı dönemde şirketin kapattığı toplam mağaza sayısı 40'a ulaştı. Bu mağazaların 36'sı daha önce açıklanan yeniden yapılanma planı kapsamında yer aldı.

Artan maliyetler küçük zincirleri zorluyor

Perakende sektöründe kira ve işçilik giderlerinin yükselmesi, düşük kâr marjlarıyla çalışan indirim marketlerinin üzerindeki baskıyı artırıyor.

Placer.ai Analitik Araştırmalar Başkanı R.J. Hottovy, Walmart gibi dev şirketlerin tedarikçilerle kurdukları ilişkiler ve büyük ölçekli operasyonları sayesinde önemli maliyet avantajlarına sahip olduğunu belirtti.

Öte yandan Costco gibi büyük zincirlerin yüksek gelirli müşterilerin yanı sıra genç tüketicilere de ulaşmaya başlaması, sektördeki rekabetin giderek yoğunlaştığına işaret ediyor.

Best Bargains'in kapanma kararı ve diğer zincirlerin mağaza sayılarını azaltması, özellikle küçük ve orta ölçekli indirim marketlerinin ABD perakende sektöründe karşı karşıya kaldığı finansal baskıyı gözler önüne seriyor.