Halıda lojistik maliyet baskısı arttı

İhracattan 2 milyar 17 milyon 127 bin dolar gelir sağlandı. Ürün grupları bazında en büyük payı 1 milyar 563 milyon 158 bin dolar­la makine halıları aldı. Makine halılarını 351 milyon 666 bin do­larla tufte halılar, 92 milyon 196 bin dolarla el halıları ve 10 milyon 107 bin dolarla kilimler izledi.

ABD ilk sırada

Bölgesel bazda en fazla ih­racat 605 milyon 608 bin dolarla Amerika kıtası­na yapıldı. Orta Doğu 515 milyon 330 bin dolar­la ikinci, Avrupa ülkeleri ise 331 milyon 741 bin dolarla üçün­cü sırada yer al­dı. Ülke bazın­da ABD, yüz­de 16,6 artışla 448 milyon 37 bin dolarlık ihra­cat hacmine ulaşarak ilk sırada­ki yerini korudu. Suudi Arabistan yüzde 9,4 artış ve 181 milyon 323 bin dolarla ikinci, İngiltere ise yüzde 23,4 artış ve 114 milyon 187 bin dolarla üçüncü oldu.

Yıl sonu hedefi revize edildi

TİM Halı Sektör Kurulu Baş­kanı İskender Kaplan, sektörün küresel olumsuzluklara rağmen geçen yılın ihracat seviyeleri­ni koruduğunu belirtti. Normal şartlarda yüzde 15-20 arasında ihracat artışı beklediklerini ifade eden Kaplan, Hürmüz Boğazı’n­daki gelişmeler, Ukrayna-Rusya Savaşı ve lojistik sorunların bu ar­tışı sınırladığını söyledi.

Kaplan, “Halı sektörü ola­rak her zaman büyüme odak­lı çalışıyoruz. Ancak ham­madde, emtia ve en önemlisi lojistikte yaşanan büyük sı­kıntılar olmasaydı, bugün en az yüzde 15 daha ar­tıda olurduk. Yaşa­nan aksaklıklar ne­deniyle başlangıç­ta 3,5 milyar dolar olarak koyduğumuz yıl sonu ih­racat hedefimizi aşağı yönlü re­vize etmek zorunda kaldık” dedi.

Konteyner maliyeti 10 bin dolara çıktı

Özellikle Orta Doğu hattında taşımacılık maliyetlerinin yük­seldiğine dikkat çeken Kaplan, Katar, Dubai, Umman ve Kuveyt’e konteynerle yapılan sevkiyatların maliyetinin 1.500 dolardan 10 bin dolara kadar çıktığını belirtti.

Suudi Arabistan üzerinden gerçekleştirilen kara yolu taşı­macılığında transit vize işlemle­rinde yaşanan sorunların da sev­kiyatları aksattığını kaydeden Kaplan, çok sayıda tırın sınır ka­pılarında beklediğini ve depola­rın dolduğunu ifade etti. Kaplan, yaşanan tıkanıklıkların üretim süreçlerini ve ihracat temposunu olumsuz etkilediğini söyledi.