Halıda lojistik maliyet baskısı arttı
Türk halı sektörü, küresel krizler ve taşımacılıkta yaşanan sorunlara rağmen ihracatını sürdürdü. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, yılın ocak-eylül döneminde 186 ülke ve serbest bölgeye 391 milyon 984 bin metrekare halı satıldı.
İhracattan 2 milyar 17 milyon 127 bin dolar gelir sağlandı. Ürün grupları bazında en büyük payı 1 milyar 563 milyon 158 bin dolarla makine halıları aldı. Makine halılarını 351 milyon 666 bin dolarla tufte halılar, 92 milyon 196 bin dolarla el halıları ve 10 milyon 107 bin dolarla kilimler izledi.
ABD ilk sırada
Bölgesel bazda en fazla ihracat 605 milyon 608 bin dolarla Amerika kıtasına yapıldı. Orta Doğu 515 milyon 330 bin dolarla ikinci, Avrupa ülkeleri ise 331 milyon 741 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. Ülke bazında ABD, yüzde 16,6 artışla 448 milyon 37 bin dolarlık ihracat hacmine ulaşarak ilk sıradaki yerini korudu. Suudi Arabistan yüzde 9,4 artış ve 181 milyon 323 bin dolarla ikinci, İngiltere ise yüzde 23,4 artış ve 114 milyon 187 bin dolarla üçüncü oldu.
Yıl sonu hedefi revize edildi
TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı İskender Kaplan, sektörün küresel olumsuzluklara rağmen geçen yılın ihracat seviyelerini koruduğunu belirtti. Normal şartlarda yüzde 15-20 arasında ihracat artışı beklediklerini ifade eden Kaplan, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler, Ukrayna-Rusya Savaşı ve lojistik sorunların bu artışı sınırladığını söyledi.
Kaplan, “Halı sektörü olarak her zaman büyüme odaklı çalışıyoruz. Ancak hammadde, emtia ve en önemlisi lojistikte yaşanan büyük sıkıntılar olmasaydı, bugün en az yüzde 15 daha artıda olurduk. Yaşanan aksaklıklar nedeniyle başlangıçta 3,5 milyar dolar olarak koyduğumuz yıl sonu ihracat hedefimizi aşağı yönlü revize etmek zorunda kaldık” dedi.
Konteyner maliyeti 10 bin dolara çıktı
Özellikle Orta Doğu hattında taşımacılık maliyetlerinin yükseldiğine dikkat çeken Kaplan, Katar, Dubai, Umman ve Kuveyt’e konteynerle yapılan sevkiyatların maliyetinin 1.500 dolardan 10 bin dolara kadar çıktığını belirtti.
Suudi Arabistan üzerinden gerçekleştirilen kara yolu taşımacılığında transit vize işlemlerinde yaşanan sorunların da sevkiyatları aksattığını kaydeden Kaplan, çok sayıda tırın sınır kapılarında beklediğini ve depoların dolduğunu ifade etti. Kaplan, yaşanan tıkanıklıkların üretim süreçlerini ve ihracat temposunu olumsuz etkilediğini söyledi.