"Eksi yazma dönemi bitti daha güçlü döneceğiz"

Nurdoğan A. ERGÜN

Türk tekstil sektörünün küresel vitrini Texhibiti­on İstanbul İplik, Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı, 10’uncu kez kapılarını açtı. 500’e yakın Türk ihracatçısını 125 ül­keden 25 binin üzerinde profes­yonel satın almacıyla bir araya getiren fuarın açılışında konu­şan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gülte­pe, tekstil ve hazır giyim sektörü­nün yan sanayisiyle birlikte Tür­kiye’nin en güçlü üretim sütunla­rından biri olduğunu vurguladı.

Sektördeki toparlanma emare­lerine dikkat çeken Gültepe, “2026 yılında geçmiş dönemde­ki eksileri yazmıyoruz. Hem ha­zır giyim hem tekstil hem de yan sanayi daha az eksi yazıyor. Bu durum, normalleşmenin getir­diği bir süreç. Yeni OVP’de ihra­cat ve üretime yapılan vurgula­rı çok kıymetli buluyoruz. Bizler çalışmaya, üretmeye, fuarlara katılmaya ve ticari heyetler dü­zenlemeye devam edeceğiz” de­di. Texhibition Fuarı’nın sektö­rün sahneye çıktığı ana platform olduğunu söyleyen Gültepe, 100’den fazla ülkeden alıcının ağırlandığını hatırlattı.

“Pazar­larımızı koruyarak ilerleyeceğiz. Zor dönemin geride kaldığına ve önümüzdeki dönemin çok daha iyi olacağına inanıyorum” diyen Gültepe, sadece Türkiye’de değil, komşu ülkelerdeki üretim alan­larını da entegre ederek Türki­ye’yi yeniden eski gücüne getir­menin mümkün olduğunu söyle­di. Fuarın açılışı Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Türkiye İh­racatçılar Meclisi (TİM) Başka­nı Mustafa Gültepe, İstanbul Ti­caret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İTHİB Başkanı Ahmet Şişman, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ile ihracatçı birlik­leri ve oda başkanlarının katılı­mıyla düzenlendi.

“Zorluklarımız var ama sorunların esiri değiliz”

İTO Başkanı Şekib Avdagiç ise küresel tedarik zincirlerindeki dönüşüme ve yeşil mutabakat süreçlerine işaret ettiği konuş­masında “Dünyada 350 milyar dolarlık bir sektör ihracatı var ve canlılık sürüyor. Tedarik zin­cirlerindeki değişim, jeopolitik gelişmeler gibi nedenler ile fır­satlar ve belirsizliklerin hakim olduğu sıkıntılı bir dönemden geçiyor pazar. Ülkemizde giyim ve tekstilde 60 bine yakın işlet­me ve 900 bine yakın istihdam söz konusu.

2025’te 26 milyar dolar ihracata imza attı iki sektör şu an ise 15 milyar dolara ulaş­tı. Üretim ve işçilik maliyetleri, döviz kur hareketlerini yakın­dan izliyor ve gerekli tedbirle­rin alınması için girişimlerimiz devam ediyor. Maliyet baskıla­rı ve döviz kuru hareketleri gibi zorluklarımız var ancak sorun­larımızın esiri değiliz. AB’de ye­ni süreçler var. daha uzun ömür­lü, yenilenebilir dijital ürün pa­saportu gibi süreçler geldi. Yeşil mutabakat başladı. Bunlar bizi üst lige çıkaracak yapılar. Esnek üretim yapımız ile çok daha iyi noktaya geleceğiz” dedi.

“Hacme değil, katma değere odaklanmalıyız”

İTHİB Başkanı Ahmet Şişman ise küresel rekabette yeni bir dö­neme girildiğini vurgulayarak, sektör için zihniyet değişimi çağ­rısında bulundu. Şişman, şöyle devam etti: “Tekstilde yeni bir paradigmaya geçmek zorunda­yız. Bugüne kadar bizi güçlü kılan üretim kabiliyetimizi teknoloji, inovasyon, sürdürülebilirlik ve markalaşmayla harmanlamalı­yız. Artık hacme değil, daha fazla değer üretmeye odaklanmalıyız. Fiyatıyla değil, sunduğu katma değerle öne çıkan bir sektör yapı­sına dönüşmeliyiz.”

Bakan Bolat: Tekstilde uçağın burnu yukarı döndü

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ise Türkiye’nin sanayileşme sürecinin lokomotifi olan tekstil sektörünü desteklemeyi sürdüreceklerini belirterek, “Bu yıl konfeksiyon, hazır giyim ve tekstilde uçağın burnu yükselmeye başladı, ihracat rakamlarında artıya geçişi görüyoruz” dedi.

Türkiye’nin dünya tekstil ihracat liginde dördüncü, hazır giyimde ise sekizinci sırada yer aldığını hatırlatan Bakan Bolat, “Küresel tekstil ve konfeksiyon ihracat hacmi geçtiğimiz yıl 858 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye olarak buradan 31 milyar dolarla yüzde 3,6’lık pay aldık. Kalite, marka, tasarım ve hızlı teslimatta dünya liderleri arasındayız. Sanayide, ticarette ve ihracatta aynı milli takımın oyuncuları gibi çalışıyoruz. Bu yılki ihracat hedeflerimizi fazlasıyla yakalayacağız” diye konuştu.

Sektöre sağlanan finansman desteğine ilişkin rakamları da paylaşan Bolat, yüzde 24’e yakın maliyetle kullandırılan reeskont kredilerinde günlük 5 milyar TL’lik limitin 1,5 milyar TL’sinin tekstil, hazır giyim, deri ve ayakkabı sektörlerine ayrıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı kararıyla ihracat kredilerindeki Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) istisnasının kapsamının genişletildiğini belirten Bolat, daha önce Eximbank ve kısa vadeli krediler için geçerli olan avantajın artık bütün bankalardan kullanılan ihracat kredileri ile orta ve uzun vadeli kredileri de kapsadığını ifade etti. Bolat, düzenlemenin ihracatçılara yaklaşık 6 milyar TL katkı sağlayacağını söyledi.