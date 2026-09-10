"Eksi yazma dönemi bitti daha güçlü döneceğiz"
Türk tekstil sektörünün uluslararası buluşma noktalarından Texhibition İstanbul, 10. kez kapılarını açtı. TİM Başkanı Mustafa Gültepe, sektörde normalleşme adımlarının atıldığını belirterek, “Zor dönemin geride kaldığını düşünerek önümüzdeki dönemin daha iyi olacağını öngörüyorum” dedi.
Nurdoğan A. ERGÜN
Türk tekstil sektörünün küresel vitrini Texhibition İstanbul İplik, Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı, 10’uncu kez kapılarını açtı. 500’e yakın Türk ihracatçısını 125 ülkeden 25 binin üzerinde profesyonel satın almacıyla bir araya getiren fuarın açılışında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, tekstil ve hazır giyim sektörünün yan sanayisiyle birlikte Türkiye’nin en güçlü üretim sütunlarından biri olduğunu vurguladı.
Sektördeki toparlanma emarelerine dikkat çeken Gültepe, “2026 yılında geçmiş dönemdeki eksileri yazmıyoruz. Hem hazır giyim hem tekstil hem de yan sanayi daha az eksi yazıyor. Bu durum, normalleşmenin getirdiği bir süreç. Yeni OVP’de ihracat ve üretime yapılan vurguları çok kıymetli buluyoruz. Bizler çalışmaya, üretmeye, fuarlara katılmaya ve ticari heyetler düzenlemeye devam edeceğiz” dedi. Texhibition Fuarı’nın sektörün sahneye çıktığı ana platform olduğunu söyleyen Gültepe, 100’den fazla ülkeden alıcının ağırlandığını hatırlattı.
“Pazarlarımızı koruyarak ilerleyeceğiz. Zor dönemin geride kaldığına ve önümüzdeki dönemin çok daha iyi olacağına inanıyorum” diyen Gültepe, sadece Türkiye’de değil, komşu ülkelerdeki üretim alanlarını da entegre ederek Türkiye’yi yeniden eski gücüne getirmenin mümkün olduğunu söyledi. Fuarın açılışı Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İTHİB Başkanı Ahmet Şişman, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ile ihracatçı birlikleri ve oda başkanlarının katılımıyla düzenlendi.
“Zorluklarımız var ama sorunların esiri değiliz”
İTO Başkanı Şekib Avdagiç ise küresel tedarik zincirlerindeki dönüşüme ve yeşil mutabakat süreçlerine işaret ettiği konuşmasında “Dünyada 350 milyar dolarlık bir sektör ihracatı var ve canlılık sürüyor. Tedarik zincirlerindeki değişim, jeopolitik gelişmeler gibi nedenler ile fırsatlar ve belirsizliklerin hakim olduğu sıkıntılı bir dönemden geçiyor pazar. Ülkemizde giyim ve tekstilde 60 bine yakın işletme ve 900 bine yakın istihdam söz konusu.
2025’te 26 milyar dolar ihracata imza attı iki sektör şu an ise 15 milyar dolara ulaştı. Üretim ve işçilik maliyetleri, döviz kur hareketlerini yakından izliyor ve gerekli tedbirlerin alınması için girişimlerimiz devam ediyor. Maliyet baskıları ve döviz kuru hareketleri gibi zorluklarımız var ancak sorunlarımızın esiri değiliz. AB’de yeni süreçler var. daha uzun ömürlü, yenilenebilir dijital ürün pasaportu gibi süreçler geldi. Yeşil mutabakat başladı. Bunlar bizi üst lige çıkaracak yapılar. Esnek üretim yapımız ile çok daha iyi noktaya geleceğiz” dedi.
“Hacme değil, katma değere odaklanmalıyız”
İTHİB Başkanı Ahmet Şişman ise küresel rekabette yeni bir döneme girildiğini vurgulayarak, sektör için zihniyet değişimi çağrısında bulundu. Şişman, şöyle devam etti: “Tekstilde yeni bir paradigmaya geçmek zorundayız. Bugüne kadar bizi güçlü kılan üretim kabiliyetimizi teknoloji, inovasyon, sürdürülebilirlik ve markalaşmayla harmanlamalıyız. Artık hacme değil, daha fazla değer üretmeye odaklanmalıyız. Fiyatıyla değil, sunduğu katma değerle öne çıkan bir sektör yapısına dönüşmeliyiz.”
Bakan Bolat: Tekstilde uçağın burnu yukarı döndü
Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ise Türkiye’nin sanayileşme sürecinin lokomotifi olan tekstil sektörünü desteklemeyi sürdüreceklerini belirterek, “Bu yıl konfeksiyon, hazır giyim ve tekstilde uçağın burnu yükselmeye başladı, ihracat rakamlarında artıya geçişi görüyoruz” dedi.
Türkiye’nin dünya tekstil ihracat liginde dördüncü, hazır giyimde ise sekizinci sırada yer aldığını hatırlatan Bakan Bolat, “Küresel tekstil ve konfeksiyon ihracat hacmi geçtiğimiz yıl 858 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye olarak buradan 31 milyar dolarla yüzde 3,6’lık pay aldık. Kalite, marka, tasarım ve hızlı teslimatta dünya liderleri arasındayız. Sanayide, ticarette ve ihracatta aynı milli takımın oyuncuları gibi çalışıyoruz. Bu yılki ihracat hedeflerimizi fazlasıyla yakalayacağız” diye konuştu.
Sektöre sağlanan finansman desteğine ilişkin rakamları da paylaşan Bolat, yüzde 24’e yakın maliyetle kullandırılan reeskont kredilerinde günlük 5 milyar TL’lik limitin 1,5 milyar TL’sinin tekstil, hazır giyim, deri ve ayakkabı sektörlerine ayrıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı kararıyla ihracat kredilerindeki Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) istisnasının kapsamının genişletildiğini belirten Bolat, daha önce Eximbank ve kısa vadeli krediler için geçerli olan avantajın artık bütün bankalardan kullanılan ihracat kredileri ile orta ve uzun vadeli kredileri de kapsadığını ifade etti. Bolat, düzenlemenin ihracatçılara yaklaşık 6 milyar TL katkı sağlayacağını söyledi.