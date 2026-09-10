Mobilya sektörü, istikrar için destek bekliyor

Yılın ilk sekiz ayında Türkiye geneli sektör ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 azalışla 5 milyar 121 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, AKAMİB’in ihracatı yüzde 14,3 düşüşle 540 milyon 473 bin dolar oldu.

AKAMİB’in ağustos ayı ihracatında ise Irak ilk sıradaki yerini korurken, Fransa, Suriye, Romanya ve Çin en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında yer aldı. Birlik ihracatında en dikkat çekici yükseliş yüzde 272,6 ile Fransa’ya, yüzde 30,1 ile Fas’a, yüzde 16 ile Suriye ve ABD’ye yapılan ihracatta kaydedildi.

“Fiyat rekabetinde elimizi güçlendirecek desteklere ihtiyaç var”

Ağustos ayı sonuçlarını değerlendiren AKAMİB Başkanı Adem Derinel, sektörün ihracat performansında pazar bazında farklılaşan bir görünüm yaşandığını belirterek şunları söyledi:

“Ağustosta sektör ihracatımız sınırlı bir gerileme gösterirken Fransa, Fas, Birleşik Krallık ve ABD gibi pazarlarda kaydettiğimiz artışlar önemli. AKAMİB özelinde de Fransa’ya ihracatımızdaki güçlü yükseliş, firmalarımızın yeni fırsatları değerlendirme kabiliyetini ortaya koyuyor. Ancak küresel pazarlarda rekabet artık yalnızca kalite ve tasarımla değil, fiyatla da şekilleniyor. İşçilik maliyetlerine enerji, ham madde, lojistik ve finansman giderleri de eklendiğinde ihracatçımızın üzerindeki toplam maliyet baskısı belirgin biçimde artıyor.”

Döviz dönüşüm desteğinin ihracatçının finansal yapısını güçlendiren önemli bir araç olduğunu vurgulayan Derinel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Destek mekanizmalarının sektörlerin üretim ve maliyet yapısını dikkate alacak şekilde kurgulanmasının daha etkili sonuç vereceğine inanıyoruz. Mobilya gibi yüksek istihdam sağlayan ve emek yoğun üretim yapan sektörlerin daha yüksek oranlarda desteklenmesi fiyat rekabetinde elimizi güçlendirecektir. Maliyet artışlarını ürün fiyatlarına tamamen yansıtamadığımız bir dönemde ihracatçının yükünü hafifletecek uygulamalar kritik önem taşıyor. Mevcut pazarlarımızdaki konumumuzu korurken yeni pazarlara açılabilmemiz için finansmana erişimi kolaylaştıran, üretim maliyetlerini azaltan ve katma değerli üretimi teşvik eden desteklerin güçlendirilmesini bekliyoruz.”