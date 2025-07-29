“Eksik sigorta yaptırıp gerçekle hasar anında yüzleşmeyin”

Eksik sigorta riski sade­ce bireyleri değil, işletmeleri de tehdit ediyor. AXA Türki­ye Teknik Başkanı ve İcra Ku­rulu Üyesi Barış Altın, bu du­rumun ciddi mağduriyetler doğurabileceğine dikkat çe­kerek, sigortanın temel işle­vine vurgu yaptı.

Altın, “Ek­sik sigorta, sektörümüzün en önemli sorunlarından bi­ri. AXA Türkiye olarak müş­terilerimizin yalnızca hasar anında yanında olmakla kal­mıyor, risklerini hasar ger­çekleşmeden önce belirle­yip yönetmeleri konusunda da rehberlik ediyoruz. Sigor­ta bedelinin doğru tespit edil­mesi bu sürecin en kritik adı­mı.

Müşterilerimiz, ‘Benim için değerli olanı yeterince koruyor muyum?’ sorusunu kendilerine hasar gelmeden önce sormalı. Bu farkındalı­ğın artması için dijital çözüm­ler sunuyor, bilgilendirici içe­riklerle süreci daha anlaşılır kılıyoruz” dedi.