Elektrikli otomobillerin payı arttı dizel satışları sert düştü

Ali YILDIRIM

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yıla geçen sene kadar iyi başla­yamadı. Bunun en büyük ne­denlerinden biri özel tüketim vergisinden (ÖTV) muaf mo­dellerin kısıtlanması. Yıllık ÖTV muaf fiyat baremi arttı fakat bu sefer 5 yıllık değişim hakkı 10 yıla çıktı. Bu hak sa­dece yerli modelleri kapsayın­ca tüketicinin iştahı da geçen yıl kadar olmadı. Pazar yüz­de 14’e yakın daralarak 68 bin 654 adet olarak gerçekleşti.

Sadece binek otomobil tara­fı yüzde 12,6 daralarak 68 bin 654 adede geriledi. Artık tüke­ticinin motor tercihleri de de­ğişmek zorunda kaldı. Üreti­ciler emisyon cezalarına karşı daha çevreci modellere dönüş yapınca, pazarda eski tercih­ler de yerini yeni teknolojiye bıraktı. Benzinli ve dizel araç satışları sert fren yaparken elektrikli ve elektrik destek­li motorlara talep arttı. Dara­lan pazarın tek yükselen mo­tor seçeneği yeni nesil enerji­ler oldu.

Benzinli hız kesiyor dizel bitiyor

2025 Ocak ayında bir önce­ki yıla göre, elektrikli araç sa­tışlarında voltaj iyice artma­ya başladı. Otomotiv Distri­bütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, ben­zinli araçların pazardan aldığı pay yüzde 48,5’e, dizelin payı da yüzde 10’a düştü. Fakat hib­rit araçların payı yüzde 16’dan neredeyse yüzde 30’a kadar çıktı. Elektrikli araçlar ise yüzde 10’u geçti. Geçen yılın ocak ayına göre benzinli, dizel ve otogazlı araçların satışla­rında sert düşüşler kaydedil­di. Hibrit ve elektriklilerde de beklentinin üzerinde artışlar görüldü. En büyük patlamayı da plug-in hibrit araçlar yaptı.

Patlama hibrit ve elektrikli modellerde oldu

Geçen yıl benzinli araç sa­tışları 41 bin 203 adet iken bu sene aynı ayda 27 bin 130 adet­ler görüldü. Önceki yıla göre yüzde 34’ün üzerinde bir geri­leme yaşandı. Dizel de hız kes­ti fakat benzinli araçlar kadar büyük kayıp yaşamadı. Geçen sene ocakta 8 bin 17 adet olan dizel araç satışları, yeni yılın ilk ayında yüzde 28 düşüş ya­şayarak 5 bin 767 adede kadar geriledi. Otogazlı otomobille­rin payı zaten yüzde 1’in altı­na inmişti. Patlama hibrit ve elektrikli araçlarda oldu. Ge­çen sene 10 bin 307 adet hib­rit otomobilin satıldığı pazar­da bu yılın ocak ayında yüzde 61,5 büyüme yaşanarak 16 bin 642 adetlere ulaşıldı. Aynı dö­nemde elektrikli araç satışları da yüzde 56,7 yükselerek 6 bin 225 adetleri gördü.

Şarj edilebilir melezlere talep yüksek

Bu dönemde hibrit araçlarda en büyük patlamayı plug-in hibrit araçlar yaptı. Hibrit, plug-in hibrit ve mild hibrit araçların satışları hız kesmedi. Hibrit araç satışları geçen yılın ocak ayına göre yüzde 25,9 artarak 4 bin 792 adede çıktı. Pazardan aldığı pay ise yüzde 8,6’ya ulaştı. Yılın en büyük patlaması ise plug-in hibrit araçlarda. Geçen sene sadece 109 adet satılan bu motor tipi bu sene yüzde 2023 büyüme ile 2 bin 315 adetleri gördü. Geçen yıl yüzde 1 bile olmayan pazar payı yüzde 4’lerin üzerine çıktı. Mild hibrit modellerde de yüzde 49’luk büyüme yaşandı. 9 bin 535 adede ulaşan satışlar yüzde 17’lik pazar payını da beraberinde getirdi.

Elektrikli araçların payı yüzde 40’ı geçti

DÜNYA’ya konuşan ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt, “Bu yıl Ocak ayı satışları 68 bin 654 adet olarak tamamlandı ve Ocak ayı ortalamalarına göre en iyi ikinci Ocak ayı gerçekleşmiş oldu. Pazarın yönünü daha sağlıklı değerlendirebilmek için ilk üç ayın sonuçlarını görmek daha anlamlı olacaktır. Ancak özellikle geçen ayın ilginç rakamlarından biri, elektrikli araçların ilk kez dizel araçların payını geçmesi oldu. Ayrıca elektrifikasyona sahip hibrit, şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli araçların payı yüzde 40’ın üzerine çıktı. Bu da, 2025’te bu tip yeni teknolojiye sahip araçların payının artacağı yönündeki beklentinin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor” dedi.