Elektrikli otomobillerin payı arttı dizel satışları sert düştü
Otomobilde yeni trend artık elektrikli ve elektrik destekli motorlara doğru kayıyor. Ocak ayında satışların sert fren yapmasına rağmen hibrit ve yüzde 100 elektrikli modeller de adetler arttı yeni rekorlar kırıldı. Benzinlinin pazar payı yüzde 50’nin altına düştü. Dizel ise yüzde 10’a kadar geriledi. Hibrit araçlar pazardan artık neredeyse yüzde 30 pay alırken, tamamen elektrikli modeller dizeli geçerek yüzde 11’lik pastayı kaptı.
Ali YILDIRIM
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yıla geçen sene kadar iyi başlayamadı. Bunun en büyük nedenlerinden biri özel tüketim vergisinden (ÖTV) muaf modellerin kısıtlanması. Yıllık ÖTV muaf fiyat baremi arttı fakat bu sefer 5 yıllık değişim hakkı 10 yıla çıktı. Bu hak sadece yerli modelleri kapsayınca tüketicinin iştahı da geçen yıl kadar olmadı. Pazar yüzde 14’e yakın daralarak 68 bin 654 adet olarak gerçekleşti.
Sadece binek otomobil tarafı yüzde 12,6 daralarak 68 bin 654 adede geriledi. Artık tüketicinin motor tercihleri de değişmek zorunda kaldı. Üreticiler emisyon cezalarına karşı daha çevreci modellere dönüş yapınca, pazarda eski tercihler de yerini yeni teknolojiye bıraktı. Benzinli ve dizel araç satışları sert fren yaparken elektrikli ve elektrik destekli motorlara talep arttı. Daralan pazarın tek yükselen motor seçeneği yeni nesil enerjiler oldu.
Benzinli hız kesiyor dizel bitiyor
2025 Ocak ayında bir önceki yıla göre, elektrikli araç satışlarında voltaj iyice artmaya başladı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, benzinli araçların pazardan aldığı pay yüzde 48,5’e, dizelin payı da yüzde 10’a düştü. Fakat hibrit araçların payı yüzde 16’dan neredeyse yüzde 30’a kadar çıktı. Elektrikli araçlar ise yüzde 10’u geçti. Geçen yılın ocak ayına göre benzinli, dizel ve otogazlı araçların satışlarında sert düşüşler kaydedildi. Hibrit ve elektriklilerde de beklentinin üzerinde artışlar görüldü. En büyük patlamayı da plug-in hibrit araçlar yaptı.
Patlama hibrit ve elektrikli modellerde oldu
Geçen yıl benzinli araç satışları 41 bin 203 adet iken bu sene aynı ayda 27 bin 130 adetler görüldü. Önceki yıla göre yüzde 34’ün üzerinde bir gerileme yaşandı. Dizel de hız kesti fakat benzinli araçlar kadar büyük kayıp yaşamadı. Geçen sene ocakta 8 bin 17 adet olan dizel araç satışları, yeni yılın ilk ayında yüzde 28 düşüş yaşayarak 5 bin 767 adede kadar geriledi. Otogazlı otomobillerin payı zaten yüzde 1’in altına inmişti. Patlama hibrit ve elektrikli araçlarda oldu. Geçen sene 10 bin 307 adet hibrit otomobilin satıldığı pazarda bu yılın ocak ayında yüzde 61,5 büyüme yaşanarak 16 bin 642 adetlere ulaşıldı. Aynı dönemde elektrikli araç satışları da yüzde 56,7 yükselerek 6 bin 225 adetleri gördü.
Şarj edilebilir melezlere talep yüksek
Bu dönemde hibrit araçlarda en büyük patlamayı plug-in hibrit araçlar yaptı. Hibrit, plug-in hibrit ve mild hibrit araçların satışları hız kesmedi. Hibrit araç satışları geçen yılın ocak ayına göre yüzde 25,9 artarak 4 bin 792 adede çıktı. Pazardan aldığı pay ise yüzde 8,6’ya ulaştı. Yılın en büyük patlaması ise plug-in hibrit araçlarda. Geçen sene sadece 109 adet satılan bu motor tipi bu sene yüzde 2023 büyüme ile 2 bin 315 adetleri gördü. Geçen yıl yüzde 1 bile olmayan pazar payı yüzde 4’lerin üzerine çıktı. Mild hibrit modellerde de yüzde 49’luk büyüme yaşandı. 9 bin 535 adede ulaşan satışlar yüzde 17’lik pazar payını da beraberinde getirdi.
Elektrikli araçların payı yüzde 40’ı geçti
DÜNYA’ya konuşan ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt, “Bu yıl Ocak ayı satışları 68 bin 654 adet olarak tamamlandı ve Ocak ayı ortalamalarına göre en iyi ikinci Ocak ayı gerçekleşmiş oldu. Pazarın yönünü daha sağlıklı değerlendirebilmek için ilk üç ayın sonuçlarını görmek daha anlamlı olacaktır. Ancak özellikle geçen ayın ilginç rakamlarından biri, elektrikli araçların ilk kez dizel araçların payını geçmesi oldu. Ayrıca elektrifikasyona sahip hibrit, şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli araçların payı yüzde 40’ın üzerine çıktı. Bu da, 2025’te bu tip yeni teknolojiye sahip araçların payının artacağı yönündeki beklentinin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor” dedi.