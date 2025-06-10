Elektriklide voltaj Çinli markalarda

Yüzde 100 elektrikli araç­lar, tüketicilerin hayatı­na oldukça hızlı girdi. Bu konuya tam olarak hakim olmayan araç severler özellikle kulaktan dolma bilgilerle elekt­rikli araçlara çok da sıcak bak­mıyor. Fakat son yıllarda Çinli üreticilerin pazara girmesiyle birlikte, tercihler değişti. Cast­rol’ün ilk kez 2021 yılında baş­lattığı ve iki yılda bir gerçekleş­tirdiği ‘Geleceğin dEVrini Ya­kalamak’ araştırmasında da yaşanan değişim ortaya çıktı.

Elektrikli mobiliteye geçişin hızlandığını ortaya koyan rapor aynı zamanda sorunlara da de­ğindi. Elektrikli Çinli markala­ra ilginin gittikçe arttığını orta­ya koyan raporda uygun fiyat ve ileri teknoloji öne çıktı. Elekt­rikli araç sahiplerinin yüzde 90’nı Çinli markaları tanıyor ve yüzde 75’i bir sonraki elektrik­li aracını Çin menşeili almayı düşünüyor. Model çeşitliliği de bunu tetikleyen faktörler ara­sında yer alırken, fiyat-perfor­mans avantajı da tercih neden­leri arasında.

‘EV’i kullanan vazgeçmiyor

Araştırmanın sonuçları­na göre 2021’de elektrikli ve­ya hibrit araç tercih etmeye sıcak bakanların oranı yüzde 47 iken, bu oran 2025 itibarıy­la yüzde 56’ya ulaştı. Mevcut elektrikli araç kullanıcıları­nın yüzde 95’i ise bir sonraki araçlarında yeniden elektrik­li tercih edeceklerini belirtti. Elektrikli araç kullanıcıları­nın yüzde 90’ı yetkili servisleri tercih ederken, özellikle batar­ya kontrolü, genel bakım ve uz­man desteği ön plana çıkıyor.

Tercihler C sınıfı araçlardan yana

Tüketici bilgi sahibi oldukça tercihler de değişiyor. En çok tercih edilen elektrikli araç segmentileri arasında yine kompakt modeller tercih edi­liyor. Sırasıyla bakıldığında C, D, E ve A segmenti en çok satı­lanlar arasında. Mevcutta bir elektrikli araç kullananlar da lüks E segmentine geçiş yap­mak istiyor. Diğer kullanıcılar ise C sınıfından yana. En çok bilinen konular arasında yüz­de 70 ile menzil ve şarj geliyor. Şarj ihtiyacı kritik bir öncelik olarak dikkat çekiyor. En az bi­linen konu ise yüzde 45 ile ser­vis ve bakım sıklığı. Servis ara­lıkları ve maliyetleri hakkında tüketicilerin yeterli bir bilgi bi­rikimi yok.

İkinci elde elektrikli araca güven azalıyor

Elektrikli araç sahiplerinin veya sahip olmak isteyenlerin en çok endişe ettiği konulardan biri de ikinci el değeri. İkinci elde elektrikli araç satın alma eğilimi son 4 yılda 10 puan düştü. Bunun başlıca nedenleri arasında araç değeri geliyor. 2021 yılında yüzde 60 olan ikinci el elektrikli araç tercihleri, 2025’te yüzde 50’ye geriledi. Tüketicilerin başlıca endişeleri arasında batarya ömrüne ilişkin bilgi eksikliği geliyor. Onu servis altyapısının yetersizliği takip ederken, yüksek yedek parça maliyetleri de endişeler arasında yer alıyor.

Hibrit araçlar ön plana çıkacak

Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Genel Müdürü Nilay Tatlısöz, araştırmada hibritlerin öneminin de ortaya çıktığının altını çizerek, “Araştırmamız gösteriyor ki, tüketiciler elektrikli araçlara geçmeye hazır; ancak altyapı, teknoloji ve hizmet seviyesi henüz her yerde ideal düzeyde değil.

Hibritler bu noktada, şarj ve menzil kaygılarını azaltarak bir alternatif sunuyor. Hibritlere olan yüksek talep de bunu açıkça ortaya koyuyor. Mild hibrit, tam hibrit ve şarj edilebilir hibrit araçlar dahil hibrit araçlar 2021 yılında yüzde 8.4 paya sahipken, 2024’ye payları yüzde 18.8’e ulaştı.

2025 yılının ilk 5 ayında ise hibritlerin payı yüzde 28’lere ulaştı ve bu da önümüzdeki dönemde hibrit araçların daha da ön plana çıkacağını gösteriyor. Hibritler, şu aşamada tam elektrikliye geçişte en doğru ve gerçekçi adım. Castrol açısından hibrit araçların da stratejimizde önemli bir yeri var. Yeni geliştirdiğimiz HYSPEC performans standardı ve ürünlerimiz de bunu net bir şekilde ortaya koyuyor” dedi.

En çok tercih edilen sebepler

-Sürüş deneyimi k İvmelenme hızı

-Kilometre aralığındaki değişim

-Şarj etme süresi k Batarya kapasitesi

-Uzaktan erişim k Sürüş menzili

-Bakım aralığı

Caydıran sebepler

-Devlet teşviklerinin yetersiz bulunması

-Ultra hızlı şarj ağının yaygın olmaması

-Elektrikli araç fiyatlarının yüksek algılanması