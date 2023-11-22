Elektrikte Ar-Ge’ye 5 yılda 4 milyar TL yatırım yapılacak

Nagihan Kalsın

Toplamda 800 bin TL’lik Elder özel ödüllerinin dağıtıldığı törende konuşan Elder Başkan Yardımcısı Memet Atalay, “Elder bugüne kadar 34 Ar-Ge projesini koordine etti, bunların bedeli bugün itibarıyla 636 milyon lira. 14 proje bitti, 21 proje ise devam ediyor. Elektrik dağıtım şirketleri olarak bugünkü parayla 5 yılda yaklaşık 4 milyar TL civarında bir Ar-Ge bütçemiz var.

EPDK’nın ve bakanlığımızın da önemli bir desteği var” şeklinde konuştu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu ise, “Ar-Ge'ye yapılan her harcamayı Türkiye’nin geleceğine yatırım olarak görüyoruz. Enerji sektörü büyük bir dönüşüm içerisinde Ar-Ge çalışmaları ile çözümler bulmaya çalışmaktadır. Kayıp ve kaçak kullanımını azaltılması da Ar-Ge çalışmalarının odak noktalarından bir tanesi” ifadelerini kullandı.