Elektrikte Ar-Ge’ye 5 yılda 4 milyar TL yatırım yapılacak
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) koordinatörlüğünde düzenlenen “Enerjim Sensin Hızlandırma Programı” kapsamında enerji sektöründeki inovatif projeler ödüllendirildi.
Nagihan Kalsın
Toplamda 800 bin TL’lik Elder özel ödüllerinin dağıtıldığı törende konuşan Elder Başkan Yardımcısı Memet Atalay, “Elder bugüne kadar 34 Ar-Ge projesini koordine etti, bunların bedeli bugün itibarıyla 636 milyon lira. 14 proje bitti, 21 proje ise devam ediyor. Elektrik dağıtım şirketleri olarak bugünkü parayla 5 yılda yaklaşık 4 milyar TL civarında bir Ar-Ge bütçemiz var.
EPDK’nın ve bakanlığımızın da önemli bir desteği var” şeklinde konuştu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu ise, “Ar-Ge'ye yapılan her harcamayı Türkiye’nin geleceğine yatırım olarak görüyoruz. Enerji sektörü büyük bir dönüşüm içerisinde Ar-Ge çalışmaları ile çözümler bulmaya çalışmaktadır. Kayıp ve kaçak kullanımını azaltılması da Ar-Ge çalışmalarının odak noktalarından bir tanesi” ifadelerini kullandı.