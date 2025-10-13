Elektrikte yeni kademe ile sübvansiyon yükü azalacak  

Nagihan KALSIN

Enerji ve Tabii Kaynak­lar Bakanlığı’nın planla­dığı “son kaynak tedarik tarifesi” düzenlemesi, elektrik sektöründe hareketliliğe neden oldu. Elektrik Dağıtım Hizmet­leri Derneği (Elder) Genel Sek­reteri Fakir Hüseyin Erdoğan, düzenlemeye ilişkin detayları ve dağıtım şirketlerinin hazırlık sürecini anlattı.

Erdoğan, “Ba­kanımızın açıklamasının ardın­dan biz de Elder olarak hızlı bir şekilde çalışma başlattık. Ülke genelindeki dağıtım şirketleri­mizden bazı teknik ve tüketim verilerini talep ettik. Bu veriler bize ulaşmaya başladı, şu anda detaylı inceleme sürecindeyiz” dedi. Erdoğan, elde edilen bul­guların düzenlemenin tüketici grupları üzerindeki etkisini net­leştireceğini belirtti.

Üst sınırını aşana gerçek maliyet

Erdoğan, “son kaynak tedarik tarifesi” olarak bilinen uygula­manın geçen yıl gündeme gel­diğini, bu yılın Şubat ayı itiba­rıyla da devreye girdiğini hatır­latarak, “Buna göre yıllık 5 bin kilovatsaatin üzerinde elektrik tüketen mesken aboneleri, artık kamunun sağladığı enerji fiya­tı sübvansiyonlarından yararla­namıyor. Yeni düzenleme bu sı­nırı indirecek. Dolayısıyla daha önce destekten faydalanan bazı yüksek tüketimli haneler, 2026 itibarıyla elektriği gerçek mali­yetinden ödemeye başlayacak” diye konuştu.

Kamu desteği daha hedefli kullanılacak

Erdoğan, sınırın 5 bin kilovat­saatten aşağıya düşürülmesiyle devletin sübvansiyon yükünün azalacağını ve kamu kaynakla­rının daha hedefli biçimde kul­lanılacağını belirtti. Erdoğan, “Bakanımız daha önce açıkla­mıştı, elektrik ve doğalgazda ka­mu sübvansiyonlarının toplamı bu yıl 600 milyar lirayı bulacak. Bunun 200 milyar liralık kısmı elektrik için sağlanıyor. Yeni ka­deme uygulamasıyla bu yükün bir kısmı azaltılacak. Yani ka­mu, destekleri gerçekten ihtiyaç sahibi kesimlere yönlendirebi­lecek” ifadelerini kullandı.

Yeni tarife 2026 faturalarına yansıyacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba­kanlığı’nın hazırladığı yeni mo­delin 1 Ocak 2026 itibarıyla dev­reye alınması, değişikliklerin Şubat 2026 faturalarına yan­sıması öngörülüyor. Erdoğan, bu geçiş sürecine ilişkin takvi­mi şöyle özetledi. “Dağıtım şir­ketlerinden aldığımız verile­ri değerlendiriyoruz. 2025 yılı içerisindeki toplam elektrik tü­ketimi, abonenin hangi tarife­ye gireceğini belirleyecek. Eğer 2025 yılı boyunca tüketiminiz belirlenecek rakamın üzerin­deyse, 2026 Ocak ayını takip eden ilk faturada bu fark yansı­yacak ve altında kalan aboneler ise sübvansiyondan yararlan­maya devam edecek.”

Düzenleme dağıtım değil, enerji bedelini etkiliyor

Kamuoyunda karışıklığa ne­den olabilen bir noktaya da dik­kat çeken Erdoğan, “Vatandaş­larımızın faturasında üç temel kalem bulunur. Enerji bedeli, dağıtım bedeli ve vergiler. Da­ğıtım şirketleri olarak biz yalnızca şebeke hizmetin­den, yani dağıtım bedelinden sorumluyuz. Son kaynak te­darik tarifesi ise tamamen enerji tarafına ilişkin bir konudur. Dolayı­sıyla bu düzenleme, dağıtım bedelini de­ğil, doğrudan enerji maliyetini ilgilen­diriyor” ifadeleri­ni kullandı.

Aşırı sıcaklar tüketimi artırdı

2025 yazının Türkiye’de son yılların en sıcak dönemlerinden biri olduğunu belirten Erdoğan, “Dicle bölgesinde yalnızca bir ilimizde elektrik tüketimi geçen yıla kıyasla iki katına çıktı” dedi. Erdoğan, bu ölçekteki talep artışlarının önceden öngörülmesinin zor olduğunu, sistemin buna göre konfigüre edilebilmesi için hem zamana hem de yatırıma ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Türkiye “Dağıtım 2.0” dönemine giriyor

Fakir Hüseyin Erdoğan, Türkiye’nin elektrik dağıtım sektöründe başlatılacak “Dağıtım 2.0” dönüşümüne yönelik değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, yıllık 2 milyar doları aşan yatırımlarla kayıp-kaçak oranlarının belirgin bir şekilde azaltıldığını, daha fazla yatırımla bu oranları Avrupa standartlarına çekmeyi ve iklim değişikliğine dayanıklı şebekeler inşa etmeyi hedeflediklerini belirtti. Dağıtım şirketlerinin yatırım kapasitesine değinen Erdoğan, “2013 yılında 980 milyon dolar seviyesinde olan yatırım miktarı bugün 2 milyar doların üzerine çıktı. Şebekelerimizi gençleştirmek ve ‘Dağıtım 2.0’ olarak adlandırılan yeni sistem modeline geçmek için daha fazla yatırıma ihtiyaç duyu-yoruz” dedi.