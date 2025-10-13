Elektrikte yeni kademe ile sübvansiyon yükü azalacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik tarifesinde yeni bir düzenlemeye gidiyor. Yıllık 5 bin kilovatsaat olan destekli tüketim sınırı bu ayın sonuna kadar düşürülecek. Dağıtım şirketleri, yeni uygulamanın etkilerini analiz etmek üzere kapsamlı bir çalışma başlattı.
Nagihan KALSIN
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın planladığı “son kaynak tedarik tarifesi” düzenlemesi, elektrik sektöründe hareketliliğe neden oldu. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, düzenlemeye ilişkin detayları ve dağıtım şirketlerinin hazırlık sürecini anlattı.
Erdoğan, “Bakanımızın açıklamasının ardından biz de Elder olarak hızlı bir şekilde çalışma başlattık. Ülke genelindeki dağıtım şirketlerimizden bazı teknik ve tüketim verilerini talep ettik. Bu veriler bize ulaşmaya başladı, şu anda detaylı inceleme sürecindeyiz” dedi. Erdoğan, elde edilen bulguların düzenlemenin tüketici grupları üzerindeki etkisini netleştireceğini belirtti.
Üst sınırını aşana gerçek maliyet
Erdoğan, “son kaynak tedarik tarifesi” olarak bilinen uygulamanın geçen yıl gündeme geldiğini, bu yılın Şubat ayı itibarıyla da devreye girdiğini hatırlatarak, “Buna göre yıllık 5 bin kilovatsaatin üzerinde elektrik tüketen mesken aboneleri, artık kamunun sağladığı enerji fiyatı sübvansiyonlarından yararlanamıyor. Yeni düzenleme bu sınırı indirecek. Dolayısıyla daha önce destekten faydalanan bazı yüksek tüketimli haneler, 2026 itibarıyla elektriği gerçek maliyetinden ödemeye başlayacak” diye konuştu.
Kamu desteği daha hedefli kullanılacak
Erdoğan, sınırın 5 bin kilovatsaatten aşağıya düşürülmesiyle devletin sübvansiyon yükünün azalacağını ve kamu kaynaklarının daha hedefli biçimde kullanılacağını belirtti. Erdoğan, “Bakanımız daha önce açıklamıştı, elektrik ve doğalgazda kamu sübvansiyonlarının toplamı bu yıl 600 milyar lirayı bulacak. Bunun 200 milyar liralık kısmı elektrik için sağlanıyor. Yeni kademe uygulamasıyla bu yükün bir kısmı azaltılacak. Yani kamu, destekleri gerçekten ihtiyaç sahibi kesimlere yönlendirebilecek” ifadelerini kullandı.
Yeni tarife 2026 faturalarına yansıyacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın hazırladığı yeni modelin 1 Ocak 2026 itibarıyla devreye alınması, değişikliklerin Şubat 2026 faturalarına yansıması öngörülüyor. Erdoğan, bu geçiş sürecine ilişkin takvimi şöyle özetledi. “Dağıtım şirketlerinden aldığımız verileri değerlendiriyoruz. 2025 yılı içerisindeki toplam elektrik tüketimi, abonenin hangi tarifeye gireceğini belirleyecek. Eğer 2025 yılı boyunca tüketiminiz belirlenecek rakamın üzerindeyse, 2026 Ocak ayını takip eden ilk faturada bu fark yansıyacak ve altında kalan aboneler ise sübvansiyondan yararlanmaya devam edecek.”
Düzenleme dağıtım değil, enerji bedelini etkiliyor
Kamuoyunda karışıklığa neden olabilen bir noktaya da dikkat çeken Erdoğan, “Vatandaşlarımızın faturasında üç temel kalem bulunur. Enerji bedeli, dağıtım bedeli ve vergiler. Dağıtım şirketleri olarak biz yalnızca şebeke hizmetinden, yani dağıtım bedelinden sorumluyuz. Son kaynak tedarik tarifesi ise tamamen enerji tarafına ilişkin bir konudur. Dolayısıyla bu düzenleme, dağıtım bedelini değil, doğrudan enerji maliyetini ilgilendiriyor” ifadelerini kullandı.
Aşırı sıcaklar tüketimi artırdı
2025 yazının Türkiye’de son yılların en sıcak dönemlerinden biri olduğunu belirten Erdoğan, “Dicle bölgesinde yalnızca bir ilimizde elektrik tüketimi geçen yıla kıyasla iki katına çıktı” dedi. Erdoğan, bu ölçekteki talep artışlarının önceden öngörülmesinin zor olduğunu, sistemin buna göre konfigüre edilebilmesi için hem zamana hem de yatırıma ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
Türkiye “Dağıtım 2.0” dönemine giriyor
Fakir Hüseyin Erdoğan, Türkiye’nin elektrik dağıtım sektöründe başlatılacak “Dağıtım 2.0” dönüşümüne yönelik değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, yıllık 2 milyar doları aşan yatırımlarla kayıp-kaçak oranlarının belirgin bir şekilde azaltıldığını, daha fazla yatırımla bu oranları Avrupa standartlarına çekmeyi ve iklim değişikliğine dayanıklı şebekeler inşa etmeyi hedeflediklerini belirtti. Dağıtım şirketlerinin yatırım kapasitesine değinen Erdoğan, “2013 yılında 980 milyon dolar seviyesinde olan yatırım miktarı bugün 2 milyar doların üzerine çıktı. Şebekelerimizi gençleştirmek ve ‘Dağıtım 2.0’ olarak adlandırılan yeni sistem modeline geçmek için daha fazla yatırıma ihtiyaç duyu-yoruz” dedi.