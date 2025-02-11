Emeklilik sistemlerinde Türkiye’nin yolu uzun
Mevcut ve gelecekteki emeklilerin refahını riske atmamak için karar vericilerin yeni düzenlemelerle sistemi desteklemesi önemine değinen AgeSA Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Fırat Kuruca, “Emeklilik sistemlerinde ülkemizin önünde ilerlenmesi gereken önemli bir yol olduğunu görüyoruz” dedi.
Sevilay ÇOBAN
Bireylerin BES ile ilgili farkındalığının artması ile hem sisteme giren yeni katılımcı sayısında hem de toplam fon büyüklüğünün gelişiminde önemli yol kat edildiğini belirten AgeSA Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Fırat Kuruca, 2025 hedefleri ve BES’in Türkiye’deki gelişimini DÜNYA Gazetesi’ne değerlendirdi. BES’in, 18 yaş altı bireylerin de katılımıyla daha geniş bir kitleye ulaşmaya başladığına işaret eden AgeSA Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Fırat Kuruca, “Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre, sistemde şu anda 1,5 milyonun üzerinde 18 yaş altı birey yer alıyor.
Bu yenilik, bireysel tasarruf bilincinin erken yaşlarda başlamasını teşvik ederken, uzun vadede ülke tasarruflarının büyümesine de katkı sağlayacak. Sistemin sunduğu güvenilirlik, fon çeşitliliği ve güçlü fon performansı, yeni neslin finansal geleceğine daha bilinçli bir şekilde hazırlanmasını destekliyor. Böylece gençler, hem bireysel hem de toplumsal anlamda sürdürülebilir bir ekonomik yapı için önemli bir adım atmış oluyor” dedi.
BES’in katkılarını daha fazla konuşmalıyız
Dünyada ülkelerin sosyal güvenlik politikalarına bağlı olarak emeklilik sistemlerinin büyüklüklerinin de değişkenlik gösterdiğini anlatan Kuruca, şöyle konuştu: “Bireylerin kendi emeklilik dönemleri için para biriktirmek zorunda olduğu ve emeklilikte sosyal devlet yapısının nispeten zayıf olduğu ülkelerde Emeklilik Sistemi Varlıkları / Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) oranı yüksek olabiliyor.
Örneğin bu oran ABD’de %170, İngiltere’de %124 seviyesine kadar yükselmiş durumda. Sosyal devletin etkin olduğu ve emeklilik dönemlerinin nispeten devlet garantisi altında olduğu Kıta Avrupası’nda, örneğin Almanya ve Fransa gibi gelişmiş ülkelerde, sırasıyla %8 ve %12 gibi daha düşük oranlar ile karşılaşıyoruz.
Diğer taraftan %3 oranına sahip olan Türkiye gibi genç sistemlere kıyasla bu seviyelerin çok yüksek olduğunu ve sistemlerinin ne denli güçlü olduğunu görebiliyoruz. Bu ülkelerde emeklilik sisteminin köklü bir geçmişe sahip olması, işveren katkısı gibi teşvikleri barındırması, ülkelerin refah seviyelerinin getirdiği bireysel tasarruf edebilme gücü de sistemlerinin bu derece gelişmiş olmasını açıklıyor. Bu verilerin ışığında, ülkemizin önünde ilerlenmesi gereken önemli bir yol olduğunu görüyoruz.”
Ülke tasarruflarının büyümesi açısından kritik önem taşıyan BES’in Türkiye’de hala Avrupa ülkeleri kadar gelişmiş bir konumda olmadığına değinerek, “Mevcut ve gelecekteki emeklilerin refahını riske atmamak için karar vericilerin yeni düzenlemelerle sistemi desteklemesi oldukça önemli. BES’in finansal ekosistem içindeki payını sürdürülebilir bir şekilde artırmak için BES’in bireye, ekonomiye ve topluma sunduğu katkıları daha fazla konuşmamız gerekiyor” ifadesini kullandı.
OKS ile sağlanamayan farkındalık TES ile oluşacak
Kuruca, 2025 yılında makroekonomik düzeydeki pozitif gelişmelerin, bireysel emeklilik fonları üzerinde olumlu bir etkisi olacağına inandıklarını vurgulayarak, “Bunun yanında, bireysel emeklilik sisteminin büyümesini destekleyecek düzenlemelerin ön planda olmasını bekliyoruz. TES gibi yeni düzenlemelerle sektörümüzün daha da büyüyeceğini öngörüyoruz.
Bu noktada Otomatik Katılım Sistemi’nde (OKS) yeterince sağlanamayan farkındalığın TES’le oluşturulması büyük önem taşıyor. Bu farkındalığı sağlamak için özellikle işverenlerin ve bireylerin finansal okuryazarlığının artırılması ve fon danışmanlığı hizmetlerinin geliştirilmesi gerekiyor. Önümüzdeki dönemde sektörün gelişimi açısından bu konulara odaklanılacağını düşünüyoruz” diye konuştu.
Engelsiz dijital deneyim sunuyor
Güçlü bir performans gösteren geniş fon yelpazesi ve fon danışmanlığı hizmetleriyle müşterilerinin birikim ve koruma ihtiyaçlarında daima yanlarında olduklarını söyleyen AgeSA Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Fırat Kuruca, “Sektörün en geniş direkt satış kanalıyla, Akbank ile köklü Bankasürans işbirliğimizle, geniş acente ağımızla ve özel müşteriler ekiplerimizle onlara birebir danışmanlık sunuyoruz. Ayrıca, AgeSA Mobil uygulamamızla da müşterilerimizin ihtiyaçlarını dijitalden hızlı ve kolayca karşılıyoruz. Mobil uygulamamız üzerinden sunduğumuz FonPro hizmetimizle müşterilerimiz, tercihlerine göre fonlarını portföy yönetimi uzmanlarımıza emanet edebilir, tavsiye alabilir veya kendileri yönetebilirler” dedi.
Kuruca, müşteri odaklılık ve kapsayıcılık anlayışı doğrultusunda sundukları bu hizmetlerin erişimini kolaylaştıran süreçler de tasarladıklarını anlatarak, şunları söyledi: “Engelsiz bir dijital deneyim sunmak amacıyla önemli yeniliklere imza atıyoruz. Görme engelli müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerin ardından, işitme engelli müşterilerimize yönelik sektörde bir ilk olan görüntülü görüşme hizmetini başlattık. AgeSA Mobil üzerinden sunulan bu özellik sayesinde işitme engelli müşterilerimiz, tüm sigortacılık işlemlerini kolayca gerçekleştirebilir, öneri, talep ve şikâyetlerini işaret diliyle bize iletebilirler.”
Prim üretiminde %98’lik büyüme
AgeSA olarak, 2024 yılında sigorta bilincinin artmasına ve sektörün gelişimine öncülük ederken, çoklu ve farklılaşan dağıtım kanalları modeliyle üretimi artırarak sektördeki öncü konumlarını pekiştirdiklerine dikkat çeken Kuruca, “Üçüncü çeyrekte BES fon büyüklüğümüzü yüzde 78 oranında artırarak 209 milyar TL’ye ulaştık ve fon büyüklüğünde sektörün zirvesinde yer aldık. Ayrıca, geçen yıla kıyasla yüzde 98 büyüyerek 10,3 milyar TL prim üretimine ulaştık.
Hayat Sigortası pazarındaki liderliğimizi yüzde 14,4 pazar payıyla sürdürürken, son 5 yıldır elde ettiğimiz istikrarlı büyümeyi devam ettirdik. 2025›te de güçlü teknolojik altyapımız ve müşteri odaklı çözümlerimizle sektördeki liderliğimizi pekiştirirken, tüm paydaşlarımıza değer sunmaya ve büyümeye devam edeceğiz. Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanındaki atılımlarımızı da hız kesmeden sürdüreceğiz” dedi.