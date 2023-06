20 milyar TL'lik 3 "Next Level"da ön satışlar başladı

Takip Et

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Pasifik GYO’nun İstanbul’da hayata geçirdiği 3 Next Level projesinde ön satışlar başladı. Bugünkü değerleme ile toplamda 20 milyar TL’yi aşan bir değere denk gelen 3 projenin ön satış fiyatları 100 bin ile 200 bin TL arasında değişiyor.

Lansmanı sonbaharda yapılacak projelerde metrekare satış fiyatları Next Level İstanbul’da 200 bin TL, Next Level Kemer’de 100 bin TL, Next Level Country’de ise 150 bin TL’den başlıyor. Şehri değiştiren, hayatı farklılaştıran ve şehircilik kavramına yeni açılar katan bir anlayışla proje ürettiklerini ifade eden Pasifik GYO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, projeler için toplanan ön talebi çok verimli olarak değerlendirdi.

Lansman öncesi ön satışta sundukları avantajları anlatan Erdoğan, ödemeler de 1.49 faiz oranı ile 120 aya kadar vade uyguladıklarını kaydetti. Lansman sonrası fiyatlara yüzde 10 + konjonktür zammı yapılacağını aktaran Erdoğan, her 3 projenin de inşaatının başladığını belirtti.

4 ev konsepti tek projede birleşti

Projeler hakkında detaylı bilgi veren Fatih Erdoğan, Next Level İstanbul’da 85 metrekare ile 545 metrekare arasında değişen daireler bulunduğunu açıkladı. İki bloktan oluşan projenin A bloğunda villa evler, teras evler, manzara evler; B bloğunda ise loft evler şeklinde 4 farklı ev tasarladıklarını aktaran Erdoğan, her konseptin iç tasarımının da farklı olduğunu kaydetti. Erdoğan, şunları söyledi: “Her bir bölüm için ayrı iç mimari konsept sunuyoruz.

Bunlar villa evlerde orman konsepti, teras evlerde güneş konsepti, manzara evlerde boğaz konsepti, loft evlerde ise toprak konsepti. Her bir iç mimari konsept malzeme ve renk de taylarındaki farklılıkla ilgili bölümlerdeki konutların yaşam bütünlüğünü tamamlıyor” dedi. Projenin 161 konut ve 44 ofisten oluştuğunu bildiren Erdoğan, “Next Level çizgisiyle lüksü yeniden tanımlayan bir prestij sembolü hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

Doğa içinde yaşam

Doğa içindeki konumları ve iyi düşünülmüş mimari detaylarıyla fark yaratıyor Next Level Kemer ve Next Level Country’nin inşaatlarının da başladığını ifade eden Erdoğan, her iki projenin de yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Ana çevre yollarının kesişiminde şehrin aktif yaşamına çok yakın olan bölgenin, İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro hattıyla birlikte kolay ulaşılabilir bir lokasyon olarak öne çıktığına dikkat çeken Erdoğan, “Next Level Kemer projemiz havalimanı yolu üzerindeki Kemer Country girişinin hemen başlanğıcında olmasıyla sakinlerimizin trafiğe takılmadan evine ulaşmasına olanak tanıyor” dedi. 80 metrekare ile 336 metrekare arasında değişen 274 konuttan oluşan Next Level Kemer’in bahçeli, teraslı, balkonlu az katlı bloklar olarak tasarlandığını ifade eden Erdoğan, Next Level Country’nin ise doğanın başrolde olduğu bir yaşam tarzı sunduğunu dile getirdi.

Kemer yeni çekim merkezi

Erdoğan, “Toplam 158 adet bağımsız bölümün yer aldığı projede 1+1’den 5,5+2’ye kadar seçenekler bulunuyor. Dubleks ve flat dairelerden oluşan Sıra Evler geniş terasları ile ön plana çıkarken, dubleks ve triplekslerden oluşan villalar müstakil yaşam vaat ediyor. Aynı zamanda proje içerisinde 1+1’den 3+1’e kadar değişen daire seçenekleri ile dinamik yaşam sunan rezidans bloğu ve 5 bin metrekarelik ticari alanı ile de Kemer ve Göktürk bölgesinin yeni çekim merkezi ve sosyalleşme alanı olmayı hedefliyor” dedi.

“En iyi kazandıran yatırım gayrimenkul ve borsa"

Pasifik Eurasia ile borsaya açılacaklarını duyuran Fatih Erdoğan, “Gayrimenkul ve hisse senedi en iyi yatırım araçları. Biz ikisini bir arada sunuyoruz” dedi. Erdoğan, borsa ile ilgili son aşamaya geldiklerini de ekledi. Gayrimenkul sektöründe bekleme döneminin bittiğini söyleyen Erdoğan, önümüzdeki dönemlerde satışların yeniden hızlanacağını belirtti.