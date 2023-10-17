Akdeniz Sahil Yolu Projesi ile Mersin-Antalya arası kısalacak

Pehlivan, “Bu yol güzergâhının 264 kilometresi Mersin sınırları içerisinde bulunuyor. Akdeniz Sahil Yolu Projesiyle toplamda 28 tünel, 17 viyadük projesi bulunmaktadır. Bugüne kadar 28 tünelin 16’sı, 17 viyadüğün ise 8’i tamamlanmış olup bu güzergahta toplamda 203 kilometreye varan uzunlukta duble yol bitirilmiş ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur” dedi.

Pehlivan, toplamda 264 kilometre olan yol uzunluğunu 36 kilometre kısalarak 228 kilometreye düşeceğini, yolun 110 dakika kısalacağını söyledi. Projenin son durumu hakkında da bilgi veren Pehlivan, T1 tünelindeki tünel portalı ve kazı destek çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiğini, T2 tünelinde de tünel portalı ve kazı destek çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Pehlivan ayrıca, “Bu aks, aynı zamanda lojistik, sanayi ve turizm sektörleri açısından da çok önemlidir. Bu yolun konforunun artması ve altyapı üstyapısıyla trafik güvenliğine çok daha uygun hale gelmesiyle sanayi, lojistik ve turizm sektörüne olumlu katkılar sağladı. Devam eden çalışmaların bitmesiyle birlikte çok daha fazla katkılar sağlayacaktır” şeklinde konuştu.