Akiş GYO Londra’da kentsel dönüşüm yapacak

Hamide HANGÜL

Portföylerindeki gayrimenkullerin değeri yaklaşık yüzde 75 artışla 22 milyar liraya ulaşan Akiş GYO, yurt içinde ve yurt dışında gayrimenkul projelerine devam edecek.

Konut piyasasındaki gelişmeleri, şirketin hedefleri ve projelerine ilişkin sorularımızı yanıtlayan Akiş GYO Genel Müdürü Levent Çanakçılı, mevcut portföy yapılarıyla masada iki yatırım planları bulunduğunu açıkladı. Projelere ilişkin Çanakçılı, şunları söyledi: “Beykoz’daki arazi stoğumuz ve Londra’daki tipik bir kentsel dönüşüm projesi, şirketimizin mevcut varlık portföyünü oluşturuyor.

Aralık 2023’te, Beykoz’daki parsellerin mülkiyetine sahip olan Karlıtepe ile kolaylaştırılmış birleşme işlemi gerçekleştirilmiş ve bu birleşme işlemi tescil edilmiştir. Bu işlem, projenin ilk aşaması için uygulama sürecinin başlamasını sağladı. Ayrıca, Londra’daki 48 dairelik konut projesi için gerekli izin süreçleri tamamlanmıştır. Şu anda, her iki projede de tamamlanmasını beklediğimiz bazı süreçler bulunmaktadır. Ancak bu süreçler tamamlandıktan sonra, gelecek adımlarımızı daha net bir şekilde planlama ve belirleme fırsatına sahip olacağız.”

Yatırım fırsatlarını değerlendireceğiz

Akiş GYO’nun, kurulduğu günden bu yana varlık değerini gerek yeni yatırımlar, gerekse birleşme ve satın almalarla düzenli artırdığına işaret eden Levent Çanakçılı, “Her ne kadar son 4-5 senedir biraz daha borç ve açık pozisyonu azaltmaya odaklanmış olsak da bizim şirket vizyonumuzda büyümek, yeni projelere adım atmak her zaman var.

2024 yılı da borç ve açık pozisyon azaltma stratejimizin devam ettiği bir yıl olacak. Önümüzdeki dönemde de karşımıza çıkacak yatırım fırsatlarını özenle değerlendirerek şirketimiz ve yatırımcılarımız için en katma değerli projeleri bulmak için çalışacağız. Yine de potansiyel bir yatırım için bugünden bir ajanda veya tarih vermek doğru olmayacaktır. Doğru zamanda, doğru projelere, doğru finansman yapısıyla yatırım yapmak için her yatırım fırsatını detaylıca değerlendireceğiz” dedi.

AVM kira gelirlerinde artış

Çanakçılı, Akiş GYO olarak portföylerindeki gayrimenkullerin değerinin, 2022 yıl sonuna göre, yaklaşık yüzde 75 artarak 22 milyar lira seviyesine ulaştığına işaret etti.

Akbatı’da kiralanabilir alandaki doluluk oranının yüzde 99,6 olduğuna işaret eden Çanakçılı, “Bu yıl 10. yılını kutlayan ve 252 mağaza ile 80 bin 322 metrekare kiralanabilir alanı olan Akasya’daki doluluk oranımız, Aralık 2023 itibarıyla yüzde 99,1. 2023 yıl toplamında AVM’ler kaynaklı kira gelirlerimizin de 2022 yılına göre yaklaşık yüzde 90 artmasını öngörüyoruz. 2024 yılı içinse yine AVM’ler özelinde yıllık kira artışının baz senaryomuzda yüzde 56 seviyesinde olmasını planlıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Yatırımcının son iki yılda tamamen tüketime yöneldiğini, ayrıca fiyat artışlarından kendilerini korumak için üzere tüketime yöneldiğini dile getiren Çanakçılı, “Artan faizler neticesinde bugün konut ve otomotiv sektöründe piyasanın önemli ölçüde durgun olduğunu gözlemliyoruz. Yine de nakit parası olanlar için alırken kazanılacak önemli fırsatlar bu piyasalarda mevcut. Bu sektörler haricinde ise bir miktar para mevduata yöneldi. Fakat özellikle AVM’lerimizden gözlemlediğimiz kadarıyla perakende tarafında henüz bir yavaşlama ibaresi gözlemlemiyoruz” dedi.

Tahvil ihracı için SPK’ya başvurduk

Yeni tahvil ihraç izni için SPK’ya başvurduklarını açıklayan Levent Çanakçılı, “Piyasada uygun şartlar oluştuğu noktada farklı yatırımcı tabanına ulaşmak ve her türlü sermaye piyasası aracından faydalanmak amacıyla geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da ihraç yapabiliriz” dedi.

AVM’lerimizde doluluk % 99’u aştı ciro rekoru kırıldı

Geçen yılın ikinci yarısında gelen faiz artırımlarının, bazı sektörlerde talep daralmasına yol açsa da, 2023 yılını, AVM’leri açısından enflasyonun üzerinde ciro artışları ve tarihi yüksek doluluk seviyeleriyle kapattıklarını söyleyen Levent Çanakçılı, “AVM’lerimizdeki marka karmasının ürünlerine olan talep güçlü kalmaya devam etti. Her iki AVM’mizde ciro rekorları kırıldı. Doluluk oranlarımız bugüne kadarki en yüksek seviyeleri görürken, her iki AVM’mizde de yüzde 99’un üzerine çıktı.

Marka karmamızı gerek yeni kiralamalar gerekse de yer değiştirmeler neticesinde hem daha yukarı çektik hem de kira potansiyelimizi artırdık. Özellikle stant ve pop-up store gibi ek gelir alanları yaratmada oldukça başarılı bir sene geçirdik. Hem kendi süreçlerimizi hem de paydaş ilişkilerimizde dijital uygulamaları hayata geçirerek kiracı ve ziyaretçi memnuniyetimiz ile operasyonel verimliliğimizi artırmayı başardık. Deneyim odaklı kiralamalar da yaparak AVM’lerimizi tercih edilen lokasyon olma yolunda daha da geliştirdik” diye konuştu.

Konutta cazip piyasa 2024 yılı sonları başlayabilir

Günümüzde arz edilen yeni konut stoklarının oturulabilir hale gelmesi için biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu vurgulayan Çanakçılık, sözlerini şöyle sürdürdü: “Fiyat artışları yavaşlayarak da olsa devam ediyor. Finansman tarafı ise son 7-8 aydır olduğu gibi oldukça kısıtlı çünkü faizler de çok yüksek seviyede. Dolayısıyla yeni inşaatların tamamlanması, faizlerin düşmeye başlaması ile piyasada alıcılar için daha cazip bir piyasa beklentisi ancak 2024 sonlarında başlayabilir gibi görünüyor.”