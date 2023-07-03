Avustralya'da konut değerleri yüzde 1,1 arttı

Corelogic tarafından hesaplanan verilere göre ulusal konut değer endeksi haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,1 arttı.

Corelogic'in ayrı olarak hesapladığı 8 bölgenin 7'sinde aylık bazda fiyatlarda artış görüldü. Ülkenin en büyük şehirlerinden Sydney'de fiyatlar yüzde 1,7, Melbourne'da yüzde 0,7, başkent Canberra'da yüzde 0,4 artış yaşandı. Tek fiyat düşüşü görülen bölge yüzde 0,3 ile Hobart oldu.

Konut değerinin yıllık bazda düşüşü yüzde 6,8'den yüzde 5,3'e geldi.