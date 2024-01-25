Babacan’dan 10 projeye 20 milyar TL yatırım

Hamide HANGÜL

Markalı konut sektöründe 22 yılı geride bırakan Babacan Yapı, 2024 yılına yeni yatırım hamlesiyle giriş yaptı. Kurulduğu günden bu yana 30 projede 4 binden fazla konut ve işyeri inşa eden şirket, yeni yatırımlar için de düğmeye bastı.

Yeni yatırım planlarını gayrimenkul editörleriyle buluştuğu basın toplantısıyla açıklayan Babacan Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, “Kendi arazilerimiz üzerinde geliştireceğimiz projelerle birlikte önümüzdeki 2 yılı ‘yatırım dönemi’ ilan ettik.

Bu dönemde 10 projeye toplamda 20 milyar TL yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bazılarının proje çalışmaları ve ruhsatlandırma işlemleri tamamlandı; bir kısmının ise devam ediyor” dedi.

“5 proje için düğmeye bastık”

Planladıkları 10 projeden 5 tanesi için düğmeye bastıklarını açıklayan İbrahim Babacan “Şirketimizin yeni başlayacağı projeler, Gaziosmanpaşa Küçükköy, Gayrettepe, Halkalı, Başakşehir ve Tuzla’da yer alıyor. Sonraki planlamada ise yine arsaları bize ait olan 4 tanesi İstanbul ve 1 tanesi de Gaziantep’te olmak üzere 5 yeni proje eklenecek. Projelerimizde; konut, ticari alan, AVM ve oteller yer alacak” diye konuştu.

Üç projede bin bağımsız ünite

Babacan Yapı’nın devam eden projeleri hakkında da bilgi veren İbrahim Babacan, şunları söyledi; “Tüm ulaşım akslarının merkezinde, E-5 üzerinde inşa edilen ve üç blok ve cadde dükkânlarından oluşan Babacan Central projemiz 6 milyar TL yatırım değerine sahip.

Projemizde şu an devam eden kampanyamızda şirket bünyesinde 60 aya kadar vade yapıyoruz. Babacan Gardenia Bahçelievler de bir aile projesi olmasının yanı sıra sakinlerine doğanın ve şehrin birbiriyle buluştuğu konforlu bir yaşam sunuyor. Bu projemizin de yatırım değeri 1 milyar TL.

Bu prestijli projemizde, lansman öncesi şirket bünyesinde 18 ay vadeyle satışlara başlandı. Üçüncü projemiz ise Gaziantep'te yer alan 750 milyon TL değerindeki kat karşılığı projemiz. Toplamda 42 bin metrekare inşaat alalına sahip bu Gaziantep projesinin 28 bin metrekaresi Babacan Yapı’ya ait. Üç proje, bin bağımsız üniteden oluşacak” diye konuştu.

Halka arz hazırlığımız sürüyor

Babacan Yapı’nın hedeflerinin arasında bir GYO şirketine dönüşmek olduğunu söyleyen Babacan, “Hemen ardından da halka açılmayı planlıyoruz. İlk günden bu yana halka açık firma mantığı ve kurumsallığında faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Halka arzla birlikte, bunu tescillemeyi hedefliyoruz” dedi.

Dar ve orta gelirliye konut modeli geliştiriyor

Babacan Yapı’nın, kendi özsermayesi ve finansal yeterliliğiyle, herkesin konut sahibi olma ihtiyacını karşılayacak yenilikçi bir konut sahipliği modeli üzerinde çalıştığını da açıklayan İbrahim Babacan, söz konusu projenin İstanbul’un Asya ve Avrupa yakasında yer alacağını söyledi.

Babacan, şu bilgileri paylaştı: “Babacan Yapı'nın en büyük gücü, yatırımlarıyla ve geliştirmeleriyle kendi bünyesine kattığı geniş arazi stoku. Sahip olduğumuz arsalar hem gelecekteki projelerimiz için sağlam bir temel oluşturuyor hem de rekabet gücümüzü artırıyor.

Halkımızın alım gücüne ve depreme güvenli yaşam alanı ihtiyacına yönelik; alternatif bir model üzerinde çalışıyoruz. Son aşamaya getirdik. Şirketimizin arazi varlıklarını, rekabet gücümüzü de kullanarak insanların ev sahibi olmasını sağlayacak bir sistem geliştiriyoruz. Bu çalışmayı da mart ayında duyuracağız.”

Finansal yeterlilik öne çıkacak

Markalı konut sektöründe finansal yeterliliği yüksek ve öz sermayesi güçlü şirketlerin öne çıkacağı bir dönemden geçildiğini belirten İbrahim Babacan, “Arazi geliştirme bizim en önemli alanımız. Biliyorsunuz ki; gayrimenkul sektörünün en önemli maliyeti arsadır. Biz, bu konuda yere sağlam basmaya, sağlam adımlarla ilerlemeye özen gösterdik. Yüksek finansal yeterliliğimiz ve güçlü sermaye yapımızla gayrimenkul sektöründe sürdürülebilir bir büyüme sergiliyoruz.”