Boş ofislerin konuta dönüşmesi fiyatları büyük ölçüde etkilemez

Kararı değerlendiren Cushman & Wakefield I TR International Yönetim Kurulu Başkanı Tuğra Gönden, “Bir süredir arzın fazla olması ve fiyatların düşük seyretmesi nedeniyle yeni ofis bina projeleri geliştirilmiyor. Bu durum sonucunda ofislerde kira ve satış fiyatlarında artış eğilimi belirgin hale geldi” diye konuştu.

Diğer taraftan, ofislerin konutlara dönüştürülmesinin, inşaat açısından yüksek maliyetler içeren bir iş olduğuna işaret eden Gönden, “Bu tür uygulamaların geniş çapta uygulanmasının mümkün olmadığını ve fiyatları büyük ölçüde etkilemeyeceğini düşünüyorum. Bu tür dönüşüm projelerinin etkisinin sınırlı olacağını düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

1 milyon metrekare boş

Türkiye’de boş ofis stoku konusuna da değinen Tuğra Gönden, şu değerlendirmelerde bulundu: “İstanbul A sınıfı ofis arzına baktığımızda 6,4 milyon metrekare olan toplam arzın yaklaşık 1 milyon metrekarenin boş olduğunu görmekteyiz. Bu boşluğun büyük kısmını ise talebin olduğu fakat emilimin zaman aldığı bölgeler olan Maslak, Cendere ve KartalPendik’in oluşturduğunu görüyoruz. Arzın artık daha kısıtlı hale gelmesi nedeniyle, bu tür bölgelerde dönüşümün ofis ve konut piyasasında dramatik bir etkisi olmayacağını düşünüyorum.”