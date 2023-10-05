Deprem bölgesinde 100 bin çelik karkas köy evi yapacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de Nobel Expo Fuarcılık tarafından OSB Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen "ANAMOB Anadolu Mobilya Fuarı" açılışında konuştu. Türkiye’nin deprem riskini bilerek hareket edilmesi gerektiğini söyleyen Özhaseki, “Deprem bölgesinde şimdi köy evleri için çalışıyoruz. İnşallah birkaç ay içerisinde çelik karkas üzerine depreme dayanıklı 100 bin civarında ev yapacağız” dedi.

"Depremselliği dikkate alarak hareket etmeliyiz"

Özhaseki, depremselliğin bundan sonra da yüzyıllar boyunca karşılarına çıkmaya devam edeceğine işaret ederek, Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Ege Bölgesi’ndeki fay hattının yıllardır kırılmaya devam ettiğini ve binlerce yıldır bu fay hatlarında hareketlilik olduğunu dile getirdi.

Bunu bilerek hareket etmeleri gerektiğini ve doğayla kavga edilemeyeceğini vurgulayan Bakan Özhaseki, şunları kaydetti: “Siz doğaya kafa tutarsanız yüzde 100 yenilirsiniz. Çünkü oradan öyle bir güçlü enerji geliyor ki onunla savaşılmaz. Yapacağınız tek şey onu bilerek hareket etmek. Deprem bölgesinde şimdi köy evleri için çelik model geliştiriyoruz” diye konuştu.

Konuşmasında Kayseri sanayisine de değinen Özhaseki Kayseri’nin mobilya üretimi ve satışında Türkiye’de ilk 3 il arasında yer aldığını söyledi ve 1000’e yakın fabrikada 25 binden fazla kişinin istihdam edildiğini dile getirdi. Milyar dolara yakın bir ihracattan bahsettiklerini aktaran Özhaseki, şöyle konuştu: “Ama iç piyasa payı daha büyük diyebiliyoruz. Çok şükür bu sektör gittikçe gelişiyor. Kayseri’nin en önemli sektörlerinin başında gelmeye başlıyor. Bundan dolayı da iftihar ediyoruz.

Şehrimizdeki bu gelişmeleri de birebir hem takip etmeye hem yardımcı olmaya hem de sorunu yerinde çözmeye gayret ediyoruz. Ülkemizde de işler iyi gidiyor. Binbir türlü sıkıntılara rağmen bu ülkede 20 yıldır bir istikrar var. Ekonominin büyümesinin birinci faktörü istikrar, güvenilir ve öngörülebilir olmak, önünü görebilmektir."

“G20 ve AB ülkeleri içerisinde ya birdeyiz ya ikideyiz”

Bakan Özhaseki, son 20 yıl içerisinde Türkiye’nin ihracatının 254 milyar dolara ulaştığını belirterek, üretimin önemine dikkati çekti. Bu 20 yıl içerisinde 31 milyon insana istihdam sağlandığını aktaran Özhaseki, şöyle devam etti: “Ortalama büyüme yüzde 5,5 civarında. G20 ve AB ülkeleri içerisinde ya birdeyiz ya ikideyiz. Hiç kimseyi eleştirmek adına değil ama bir gerçeği tespit için söylüyorum.

Ulaşımda, sağlıkta, enerjide aklınıza gelebilecek her bir alanda bu son 20 yıl içerisinde geçmiş hükümetlerin 80 yıl boyunca yaptıklarının birkaç mislini yapmış, bu ülkenin gelişmesi, kalkınması ve Türkiye Yüzyılı için altyapısını hazırlamış olan bir iktidara sahibiz. Şimdi elbette problemlerimiz var. Ama bunu çözebilecek irade, dirayet var. Cumhurbaşkanı’mızın önderliğinde çalışma ve çaba var.”