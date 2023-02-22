Deprem bölgesine yakın illerde kira fırsatçılığına dikkat çekildi

Türkiye'yi sarsan felaketin ardından milyonlarca depremzedenin başlattığı zorunlu göç, fırsatçı ev sahipleri nedeniyle fahiş kira artışlarını da beraberinde getirdi. Göçün durakları arasında yer alan kentlerde kiralar yükseldi, depremden büyük hasar alan Malatya'da bile yer yer 4.5 katına varan artışlar yaşandı.

Önüne geçilemiyor

Sözcü Gazetesi'nden Hülya Keskin Oruçoğlu'nun haberine göre Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, “Türkiye'de zaten son bir, bir buçuk yıldır ekonomik nedenlerden kaynaklı olarak kira artışları yaşanıyordu. Şimdi bu artışa depremzedelerin durumunu fırsat bilenlerin yaptığı artışlar da eklendi. Mersin, Malatya, Sivas, Ankara, Antalya, Konya kiraların yükseldiği kentler arasında yer alıyor. Maalesef bazı fırsatlaçılar, deprem gibi büyük bir acıdan dahi nemalanmak için uğraşıyorlar” dedi. Fahiş kira artışları ile karşılaşan depremzedelerin Ticaret Bakanlığı'na, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na şikayette bulunabileceğini anımsatan Hacı Ali Taylan, “Ama kanunlarda ev sahiplerine uygulanabilecek yaptırımlar çok sınırlı. Sonuçta bunlar özel mülkiyet. Bu sorun; insani duygularla ilgili bir durum. Maalesef bu fırsatçılığının önüne çok da geçilemiyor. Emlak danışmanları olarak biz de bu dönemde çok ciddi kararlar aldık. Hizmet bedeli almadık. Çok zor durumda olan ve ev kiralayan kişilere mobilya yardımında bulunduk. Evlerini ücretsiz olarak depremzedelere açan hayırseverler de var” açıklamasını yaptı.

“İnsaflı olmaya çağırıyoruz”

“İnsanları insaflı ve vicdanlı olmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullanan Taylan, “Depremde gördük ki; zengin olmanın, apartman ya da yüzlerce daire sahibi olmanın önemi yok. Apartman sahibi de kiracı da şu an aynı çadırda kalıyor” dedi.

Kiraların yükseldiği kentler

1-Mersin'de kiralar iki-üç kat arttı. Bazı 1+1 dairele­rin ücretlerinin 10 bin TL'den başladığı ifade edildi.

2-Depremden etki­lenen Malatya'da kiralar yükseldi. Kentte; 2 bin TL'lik kira­ların 9 bin TL'ye kadar çıktığı belirtildi.

3-Ankara, kiraların yükseldiği kent­ler arasında yer alıyor. Şehirde, yüzde 100'e yakın kira artışla­rının olduğu aktarıldı.

4-Sivas, Konya ve Bursa'da kiralar arttı. Konya'da yüzde 40'ı aşan artışla­rın olduğu belirtildi.

5-Depremzedelerin gittiği kentlerden Antalya da kira artışlarından nasibini aldı. Kentte kiraların yükseldiği anlatıldı.