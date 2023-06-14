Deprem, hem satılık hem de kiralık gayrimenkulde fiyatları yükseltti

Rapor, depremin Türkiye genelinde tüm yaş grubu satılık konutlarda metrekare fiyatlarını yükselttiğini gösterdi. Rapora göre; ocakta 13 bin 961 TL olan konut metrekare fiyatları, marta gelindiğinde 17 bin TL’ye yükseldi.

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği’nin (GYODER) hazırladığı 2023 1. Çeyrek Raporu 'GYODER Gösterge’ içinde yer alan ‘Deprem Özel Dosyası’nda, depremin satılık konut ve kiralık piyasasına olan etkileri incelendi. Çalışmayla, deprem sonrası bölgenin konut bazında satış fiyatı, kiralık değer değişimi, bina yaşı ve stok durumu ile ilgili gayrimenkul piyasasının özet bir röntgeni çekildi.

Çalışmada, ocak-şubat ve mart aylarında gayrimenkul piyasasındaki değişimlere bakıldı. Buna göre; Türkiye genelinde Ocak 2023 – Mart 2023 arasında tüm yaş gruplarındaki konutların satılık değerleri arttı. Ocak ayında 13 bin 961 TL olan metrekare fiyatları, şubatta 15 bin 606’a ve martta ise 17 bin TL’ye yükseldi.

Deprem bölgesinde artış, yaş bakımından yeni binalardan kaynaklandı. 0-4 yaş aralığında ocak ayında metrekare fiyatları 15 bin 62 TL iken, şubat ayında 16 bin 840 TL’ye, mart ayında ise 18 bin 253 TL’ye yükseldi. Deprem bölgesinden ayrılan vatandaşların farklı illerde konut satın almaları, yaşanılan binaların depreme dayanıklılığı konusunda yaşanan hassasiyet gibi faktörler yeni binalara olan talebin artmasının sebepleri arasında yer aldı.

Kiralık konut fiyatları ise yaş kırılımları ele alınarak incelendiğinde, tüm yaş gruplarındaki konutlarda kiralık değerlerin arttığı gözlemlendi. 2023 1. çeyrekte Türkiye genelinde konutların metrekare başına kira fiyatları, tüm yaşlarda ocak ayında 67,24 TL iken, şubat ayında 78,01 TL, mart ayında ise 87,04 TL’ye yükseldi. 0-4 yaşa bakıldığında mart ayında bu değer 90,47 TL oldu.