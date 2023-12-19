Emlakjet: Konut arayanların %44'ü kiralık ev baktı

Emlakjet, Türkiye geneline ilişkin kasım ayı emlak verilerini yayımladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde kasımda konut arayanların yüzde 44'ü kiralık, yüzde 56'sı satılık konut aradı. Bir önceki aya göre satılık konut fiyatlarında radikal bir değişiklik yaşanmazken, kiralardaki düşüş trendinin devam ettiği gözlemlendi.

Emlakje, kasım ayı verilerinde kadınların erkelere oranla daha fazla konut aradığı görüldü. Kasımda kadın/erkek konut arama oranı son ayların tersi yönde, kadınlarda yüzde 60, erkeklerde yüzde 40 şeklinde seyretti. Verilen bilgiye göre, Emlakjet kullanıcılarına, "Yeni İlan Düzenlemesinin Gayrimenkul Sektörüne Etkileri" de soruldu. Kullanıcılar, düzenlemenin gayrimenkul arama platformlarına güveni artıracağını bildirdi. Ankete katılanların yüzde 60'ı, yeni düzenlemenin sahte ilanların önüne geçeceğini düşünüyor.

“Kimlik doğrulama işi güvenilir kılacak”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, gayrimenkul sektöründe, bilgi kirliliğinin ve ilan kirliliğinin fazla, şeffaflığın düşük olması gibi endişelerin yaşandığını belirterek, "Aynı ilanın farklı platformlarda farklı fiyatlardan yayınlanmasının da önüne geçecek tek fiyat düzenlemesinin ve TC kimlik numarası ile ilan girişi yapılacağına dair yeni ilan düzenlemesinin sektörel manada olumlu katkıları olacağını öngörüyoruz” dedi.

Emlakjet Prestige Plus üyesi Ayten İpek de emlak ofislerinin ve bireysel kullanıcıların artık kimlik doğrulamasıyla ilan girişi yapacak olmasının yapılan işi daha güvenilir kılacağını kaydederek, “Gayrimenkul sektöründe hem emlak danışmanları hem de listeleme platformları sahte ilanlardan dolayı yanlış şekilde gündeme geliyordu. Artık bu kontrol sistemiyle birlikte yayınlanan ilanların doğruluğu netleşmiş olacak. Bu durumun sektörümüze olumlu katkıları olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Konut Fiyat Endeksi yıllık yüzde 86,5 arttı

Konut Fiyat Endeksi (KFE), ekimde aylık yüzde 3,8 ve yıllık yüzde 86,5 artışla 1129,6 oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Ekim 2023 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı. Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), ekimde bir önceki aya göre yüzde 3,8 artarak 1129,6 seviyesinde gerçekleşti. KFE, ekimde yıllık bazda yüzde 86,5 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 15,4 oldu. Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, ekimde bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla % 2,9, 4,7 ve 3,3'lük artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da %74,4, Ankara'da %101,5 ve İzmir'de 80,1 yükseldi.