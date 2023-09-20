Ertelenen imar planları Mersin’de konut sektörünü kilitledi

Fahriye KUTLAY ŞENYURT

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ağustos ayı konut satış istatistiklerine göre; Türkiye genelinde konut satış sayısı ağustosta geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 1,1 gerileyerek 122 bin 91’e, ocak-ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,5 azalışla 797 bin 418 oldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Emlakçılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sinan Canpolat, konut satışlarında düşüşün, bankalardaki konut kredi faiz oranlarının artışı, şehirlerdeki yabancı satış kotasının dolması ve inşaat maliyetlerinin artmasından dolayı yaşanan ekonomik krizin yansımalarından kaynaklandığını belirtti.

Mersin’deki konut satışlarında yaşanan düşüşlerin nedenlerini de açıklayan Canpolat, “Akkuyu Nükleer Santralde çalışan Rusların ve Ukrayna-Rusya savaşından kaçan Ukraynalıların Mersin’e yerleşerek konut almalarıyla birlikte bölgesel kotanın dolması, Mersin’de yabancılara konut satışının durmasına neden oldu. Ayrıca ülke olarak ekonomik kriz ile karşı karşıyayız. Asgari ücretin 11 bin 400 TL olduğu bu dönemde konut kira fiyatları 10 bin TL’nin üzerinde seyrediyor. Durum böyle olunca düşük ve orta gelirli ailelerin konut olması zorlaştı.

Ve konut satışları durma noktasına geldi” diye konuştu. Bir diğer önemli konunun ise 1/1000’lik ve 1/5000’lik imar planının yıllar içerisinde hayata geçmemesi nedeniyle gayrimenkul sektörünü olumsuz etkilediğini söyleyen Canpolat, bu nedenle Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde, müteahhitlerin ve vatandaşların inşaat çalışmalarına başlayamadığını söyledi. Canpolat, bu planların hayata geçmesiyle Mersin’deki konut açığında yüzde 80 azalma olacağına dikkat çekti.

“Yıllık konut açığımız 1 milyonun üzerinde”

Konut fiyatlarının ve kira artışlarının kontrol altına alınabilesi için yerel ve merkezi yönetimlerin birlikte harekete geçerek konut seferberliğinin bir an önce başlatılması ve konut üretimine geçilmesi gerektiğini belirten Canpolat, “Depremden önce Türkiye geneli 1 milyon olan konut açığımız, 6 Şubat depremiyle 11 ildeki yıkımlarla beraber 1 milyonun üzerine çıktı. 1 milyonun üzerinde konut üreterek arz ve talep dengesini yakalayabiliriz.

Fakat ülkemizde özel sektör ve TOKİ’nin yapmış olduğu inşaatlarla ancak yıllık 100 ile 200 bin civarında konut üretimi gerçekleşiyor. Kentimizdeki yerel yönetimler, merkezi yönetiminin de desteğini alarak, kendi bünyelerindeki arazileri uygun fiyatlarla müteahhitlerle ve müteşebbislerle buluşturmalıdırlar. Hızlı, uzun vadede ve düşük taksitlerle konut üretilmesi bu açığı kapatacaktır” diye konuştu.

Canpolat ayrıca, resmî gazete yayımlanan taşınmaz ilan düzenlemesine getirilen yeni yasa ile emlakçıların yetki belgesi ve sözleşmesi olmadan internet portallarında ilanlarını yayınlayamayacağını, böylece kaçak emlakçılığın da önüne geçileceğini, yeni düzenlemenin hem vatandaşı hem de emlakçıları koruyacağını sözlerine ekledi.