HerDem Sağlıklı Yaşam Köyü’nde örnek konak ziyarete açıldı

12 Ağustos 2018

Yalnızca 55 yaş ve üzerinde olanların yaşayacağı, Türkiye’nin ilk ve tek sağlıklı yaşam köyü olan HerDem, emeklilikten sonra aktif, sosyal ve sağlıklı bir yaşamın hayalini kuranlarla buluşmaya hazırlanıyor.

İstanbul Selimpaşa’da yapımına başlanan ve doğanın tam kalbinde yer alan HerDem’de, büyüklerimiz dört mevsim keyifli zaman geçirirken ihtiyaçları olan her şey de yanı başlarında bulabilecekler. HerDem’de çalışmalar hızla devam ederken, ilk örnek konak da tamamlanarak ziyarete açıldı. Dileyenler hem örnek konağı ziyaret ederek köydeki haneleri yerinde görebiliyor, hem de HerDem Sağlıklı Yaşam Köyü’nün tamamı ve tüm sosyal olanakları hakkında uzmanlardan bilgi alabiliyor.

HerDem Sağlıklı Yaşam Köyü’nün kurulduğu alanın büyüklüğü, sosyal imkanlarının genişliği, mimari konsepti ve yaşam olanakları dikkate alındığında dünyada da eşi benzeri bulunmamasıyla öne çıkıyor. Aktif, sağlıklı ve doğal yaşamı bir arada sunan HerDem’in sakinleri, meyve ve sebzeleri dalından koparacak, müzikten resme hep erteledikleri hobilerini gerçekleştirecek, yenilenme merkezinde yorgunluklarını atarak rahatlayabilecekler. Sağlık açısından her türlü detayın düşünüldüğü HerDem’de, Acıbadem kalitesiyle 7/24 kesintisiz sağlık hizmeti sunuluyor. HerDem’de her biri iki katlı 45 konak yer alacak. Türkiye’nin yedi bölgesindeki yöresel konaklardan ilham alınarak tasarlanacak konaklar ile HerDem sakinleri köy içinde keyifle dolaşırken, Türkiye’nin her bölgesinden esintiler hissedecek. Toplamda 614 haneye sahip olacak HerDem’de büyüklerimiz keyifli, aktif ve güvenli bir emeklilik yaşamına adım atacak.

Etra Holding öncülüğünde hayata geçirilen HerDem Sağlıklı Yaşam Köyleri, gerek yatay mimarisi gerekse içeriği ve sunduğu hizmetler hakkında bilgi veren HerDem İcra Kurulu Üyesi Mustafa Tayfun: “Büyüklerimizin emeklilik döneminde ve ilerleyen yaşlarında rahatı ve mutluluğu hepimiz için çok önemli. Bu nedenle HerDem’de onlar için sosyal, aktif ve doğal bir yaşam oluşturmayı hedefledik. Büyüklerimiz kendi hanelerinde ve sosyal bir ortamda, yeşillikler içinde yaşayacaklar. HerDem’deki sayısız aktiviteden faydalanacak ve sağlıkları sürekli uzmanların kontrolünde olacak. Sağlık ve hizmet sektöründe yepyeni bir kategori başlatıyoruz. Bu nedenle üstlendiğimiz bir sorumluluk ve görev var. Bunu da en iyi şekilde yerine getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz,” dedi.



HerDem’deki bir günü özel etkinliklerle deneyimliyorlar

HerDem İcra Kurulu Üyesi Mustafa Tayfun, HerDem’in sunduğu olanakları özel etkinlikler aracılığıyla deneyimleme imkanı sunduklarını belirtti: “Hafta sonları köyümüzün içinde, örnek konağımız ve çevresinde özel etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Misafirlerimize HerDem’de geçirecekleri örnek bir günü dolu dolu yaşama imkanı sunuyoruz. Kahkaha terapisinden tavla turnuvasına, teraryum atölyelerinden müzik dinletilerine kadar uzanan geniş bir yelpazede, HerDem’de her gün gerçekleştirebilecekleri etkinliklerden örnekler sunarak keyifli bir gün yaşatıyoruz misafirlerimize. HerDem’i yerinde deneyimlemek ve bilgi almak isteyenlerin 444 67 59 numaralı telefondan çağrı merkezimizi aramaları yeterli. Ulaşım dahil olmak üzere ve tüm organizasyonun düzenlemesini biz gerçekleştiriyoruz.”

Loksyon, havasının temizliğiyle öne çıkıyor

HerDem Sağlıklı Yaşam Köyleri’nin ilki İstanbul’un Silivri ilçesinin Selimpaşa Ortaköy beldesinde kuruluyor. Burası günlük yapılan hava ölçümlerin göre İstanbul’un en temiz bölgelerinden biri. Öte yandan uluslararası hava ölçüm değerlerinde kabul edilen temizlik sınırı pm2.5 ölçüm endeksine göre 50 birimken, Ortaköy’de bu değer, havanın en kirli olduğu Şubat ayında bile 39 olarak tespit ediliyor*. TEM ve E5 otoyollarının kesiştiği noktada bulunan Selimpaşa ulaşım anlamında da avantajlı bir konuma sahip. Birkaç yıl içerisinde tamamlanacak 3. Çevreyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu da Silivri’de kesişecek. Böylece dört ana aksla şehir merkezine 30 - 40 dakika içerisinde ulaşım sağlanabilecek.

Görev yapacak ekip ABD’de eğitim alacak

Büyüklerimize özel bir yaşam, mimariden başlayarak HerDem Sağlıklı Yaşam Köyleri’nde çalışacak ekibe kadar apayrı bir uzmanlık gerektiriyor. Bu nedenle HerDem, sağlık ve hizmet sektöründe uzmanlık sahibi, Amerika’nın en deneyimli firmalarından Avendelle ile işbirliği yapıyor. Avendelle, HerDem Sağlıklı Yaşam Köyleri’nin işletme yönetiminde Etra Holding ile birlikte hareket edecek. HerDem’de görev yapacak personelin önemli bir bölümü ABD’de konuya ilişkin özel eğitim alacak ve deneyim kazanması için ayrıntılı bir programa tabi tutulacak.

Türkiye’nin yedi bölgesinin renklerini bulmak mümkün

HerDem Sağlıklı Yaşam Köyü’nde konakların dış bölümü, Türkiye’nin yedi bölgesindeki yöresel konaklardan ilham alınarak tasarlandı. Hanelerin kapısı, ortak kullanım alanı olarak tasarlanmış yaz-kış üstü açılabilir bir avluya açılırken, böylece komşuluk ilişkilerinin yaşatılması hedefleniyor. Bahçede ise her haneye özel bir hobi bahçesi alanı bulunuyor. Satın alma ve kiralama opsiyonlarının sunulduğu evlerin yanı sıra HerDem sakinlerinin ziyaretçilerini rahatlıkla ağırlayabileceği misafirhaneler de bulunuyor. Bu sayede büyüklerimiz, yakınları, evlatları ve torunlarıyla rahatça vakit geçirip onları diledikleri şekilde misafir edebilecek.

Güne kuş cıvıltılarıyla başlayacak olan HerDem sakinleri, hobi bahçesinde sebze yetiştirip, kümesten yumurta toplayacak ya da süt sağabilecek. Evcil hayvanları gezdirmek için özel bir alan oluşturulan köyün içinde huzurun korunması adına otomobil kullanılmayacak. Köy içinde ulaşım ise özel olarak getirtilen kullanışlı golf araçlarıyla sağlanacak. Restoran, kafeterya, kır kahveleri, tiyatro ve sinema salonu, kütüphane, mesleki kurs atölyeleri, market, kuaför, dört mevsim kullanılabilecek yüzme havuzu, masaj terapi, açık ve kapalı spor alanları, tuz odaları, saman odaları, köpek parkı, doğal yürüyüş ve koşu parkurları, 9 delikli golf sahası, botanik parklar ve diğer pek çok şey HerDem sakinlerini bekliyor.

Köyün içerisinde tarım ve hayvan çiftliği bulunduğu için HerDem sakinleri meyve ve sebzelerini dalından koparıp yiyebilecek, günlük taze süt ve yumurta temin edilebilecekler. Hafta sonları torunları yanlarına gelenler ise çocuk parkları, çim oyun sahaları, yöresel mutfaklar, taş fırınlar, piknik alanlarında sevdikleriyle keyifli vakit geçirebilecekler.

SPA da var, kır kahvesi de…

Büyüklerimiz çeşitli nedenlerle şehirde fırsat bulamadıkları aktiviteleri sınırsızca yapma imkanına HerDem’de sahip olacak. Ebru kursu, şapka dikim atölyesi, müzik dersleri, tiyatro, yazlık sinema, havuz kenarındaki kır kahvesi bunlardan yalnızca birkaçı. Türk kültüründen dünya mutfaklarına uzanan özel lezzetlerin sunulacağı restoranda, köyde yetiştirilen sağlıklı ve doğal ürünler kullanılacak. Spor yapmak isteyenler ise açık havada yürüyüş yapmanın ya da özel sahada golf oynamanın keyfini çıkaracak. Ayrıca özel olarak düzenlenecek kültür gezileri de yaşamlarına ayrı bir renk ve keyif katacak.

Köyün içindeki sosyal tesiste bir de SPA ve yenilenme merkezi bulunuyor. Bu merkezde, stresten uzaklaştıran Kneipp havuzu, solunum sorunlarına çare olan tuz odaları, sıcaktan bunalmadan sauna etkisi yaşatan saman odaları, ağrılara iyi gelen sıcak su ve taş yatakları, geleneksel Türk hamamı, rahatlatıcı jakuzili havuzlar ve yüzme havuzu gibi pek çok ayrıcalık sunuluyor.