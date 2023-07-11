İnşaat maliyeti artışında 18 ayın en düşük seviyesi

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,54, yıllık yüzde 47,95 yükseldi. Bu değer, Kasım 2021'den bu yana 18 ayın en düşük verisi olarak kayıtlara geçti.

Endeks, Kasım 2021'de 48,87 değerini almıştı.

İşçilik maliyeti katlandı

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 0,28, işçilik endeksi yüzde 1,23 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 33,55, işçilik endeksi yüzde 104,83 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,77, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49,97 yükseliş kaydetti.

Mayısta, bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,6, işçilik endeksi yüzde 1,17 arttı. Binalarda geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 35,38, işçilik endeksi yüzde 105,27 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksinde, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,22 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,5 artış görüldü.

Söz konusu yapılarda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,78 düşüş gösterirken, işçilik endeksi yüzde 1,42 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksi yüzde 27,93, işçilik endeksi yüzde 103,18 artış kaydetti.