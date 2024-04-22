İkinci el konut alımında yeni çözümler neler?

Konut piyasasında yaşanan daralmayla birlikte satış rakamlarının da düştüğü görülüyor. Sahip olduğu konutu satmak isteyen mülk sahibi, yüksek fiyatlar sebebiyle alıcı bulamayınca takasa uygun şeklinde ilan vermeye başladı. Özellikle mülk sahiplerinin ‘’araç, ev ve arsaya takas olur’’ açıklamasıyla girdiği ilanlar dikkat çekiyor.

Konuyla ilgili Milliyet’e açıklama yapan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Son dönemde emlak işletmelerimize de çok yoğun takas tekliflerinin geldiğini söyleyebiliriz. İlanlara baktığımızda bu tür ilanların arttığını söylemek mümkün. ‘Takasa uygun, takas mümkün olabilir’ şeklinde ilanlar var. Hatta ilan girilirken takas seçeneğini seçerek de yerlerini takas ile değerlendirmek isteyen mal sahiplerinde önemli artışlar var’’ dedi.

Takaslarda tarladan arsaya, daireden araca kadar çok yönlü teklifler olduğunu dile getiren uzman, ‘’Almak istedikleri bir konuta araç ile beraber teklifler veriyorlar. Faizlerdeki artışın bunda çok büyük bir etkisi var. Ev almak isteyen bir kişi aradaki farkı kredi ile kapatamıyor. Takas ile aradaki farkı kapatmak için bir alternatif izliyor diyebiliriz. Takasla başka bir gayrimenkulünü veren kişi yine aradaki farkı kapatamasa bile bir miktar kredi çekmeye çalışıyor’’ şeklinde konuştu.

“Metrekarede ortalama konut fiyatları 30 bin TL’ye yaklaştı”

Mevduat faizlerinde önemli artışlar olduğu söyleyen Özelmacıklı, ‘’Krediler yüksek, gayrimenkulle ilgili rakamlar gerçekten hâlâ vatandaşların ulaşabileceği seviyenin üzerinde. Türkiye’de şu anda metrekarede ortalama konut fiyatları 30 bin TL’ye yaklaştı. Bu, 100 metrekare bir daire 3 milyon TL seviyesinde demek’’ dedi.

Vatandaşların bir şekilde ev sahibi olma ihtiyacını duyduğunu dile getiren Özelmacıklı, ‘’Yakın dönemde evlenme hareketliliği de başlayacak’’ ifadelerini kullandı.

“İpotekli satışlarda artış var”

Kredilerde tabi faiz oranlarının yüzde 3’ün üzerinde seyrettiğini açıklayan uzman, ‘’120 ay vadeli yüzde 3.25 aylık faiz oranı için çekilmiş bir kredi için aylık 66 bin 430 TL kredi ödemesi yapılıyor. Vatandaşların son 3 aydır konut kredisine ilgi göstermeye çalıştıklarını söyleyebiliriz. İpotekli satışlarda bir artış var” dedi.