İstanbul'daki ilk rezerv alan belli oldu: Taşınmalar başlıyor

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası megakent İstanbul’da beklenen depreme karşı hazırlıklar hız kazandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un daha önce açıkladığı İstanbul’da 1,5 milyon konutluk büyük dönüşüme ilişkin ayrıntılar belli olmaya başladı.

Geçen Çarşamba akşamı CNN Türk Televizyonu’nda ‘Tarafsız Bölge’ programına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Esenler’deki rezerv alanımızın kuzeyindeki askeri alanı MSB ile konuştuk, orası bir rezerv alanımız olacak. 70 - 80 bin konutun sığabileceği bir alan. Önümüzdeki 5 yıl içinde bu süreci tamamlamak istiyoruz. Etap etap da konutlar bitince vatandaşlarımızı bu alanlara taşıyacağız. Finans, kira destekleri devam edecek” demişti.

Askeri alanın planı 2019’da değiştirildi

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Esenler’de açıkladığı askeri alanla ilgili imar planları 2019’da değiştirildi ve bu bölge rezerv alanı oldu. Topkule ve Baştabya kışlalarının olduğu bu alan tam 720 hektar.

MSB onay verdi

Bu alanın hemen kuzeyinde, üzerinden Kuzey Marmara Otoyolu’nun da geçtiği bir askeri alan daha var. Bu alanın mülkiyeti şimdilik Milli Savunma Bakanlığı’nda. Ancak iki bakanlık arasında yapılan görüşmelerde, bu alanın da rezerv alanı olması konusunda anlaşma sağlandığı belirtiliyor.

Esenler’deki mevcut rezerv alan ile Başakşehir ve Sultangazi ilçeleri arasındaki askeri alanın birlikte büyüklüğü yaklaşık olarak Esenler ilçesinin iki katını aşıyor.