Kira artışında yeni yöntem: TÜFE yetmez gram olsun

Türkiye gazetesinin haberine göre, Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, Altındağ ilçesinde bir ev sahibinin kira artış bedelini TÜFE yerine gram altın üzerinden belirlediğini söyledi.

“Ev sahibi kira bedelini her ay 7 gram altın olarak belirlemiş” diyen Akçam şunları kaydetti:

“Fakat bu bir süre sonra kiracıda kafa karışıklığına sebep olunca bundan vazgeçilmiş. Her ay 20 bin lira kira ödenmesine karar verilmiş. Ancak bundan da memnun olmayan ev sahibi 12 ayın sonunda belirlenecek olan yeni kira oranını TÜFE üzerinden yapmak yerine 12 ay içerisinde gram altın ne kadar artmışsa onun üzerinden belirlemeye karar vermiş. Bunu da kira kontratına eklemiş. Ev sahiplerinin geliştirdikleri metotlar bizi de şaşırtıyor artık. Kendilerine göre çeşitli sebepleri var. Fakat TÜFE zaten çok yüksekken onu baz almayıp gram altını baz almak ne kadar adil, bu tartışılır.”

"Sosyal konut artmalı"

Kira fiyatlarındaki fahiş artış probleminin çözümü için köklü adımlar atılması gerektiğini kaydeden Akçam, “ATEM olarak her fırsatta dile getirdiğimiz sosyal konut projelerinin artırılmasına yönelik bir önerimiz bulunuyor. TOKİ, Emlak Konut gibi kurumlara ürettikleri konutların yüzde 10 oranında sosyal konut imal etme zorunluluğu getirilirse ve gerçekten ihtiyacı olan ailelere konutlar hibe edilirse mesele bir nebze çözülmüş olur. Bu tür projelere ağırlık verilmedikçe konut açığı devam edecek ve çeşitli yöntemlerle kira fiyatlarının şişirilmesi sürecektir” dedi.