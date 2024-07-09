Kira zammında uzlaşılamazsa ne olur? Kira zammı arabulucuya gider mi, ne zaman dava açılır?

Kira artışında 2 yıldır kira sözleşmesi yenileme dönemlerinde yüzde 25 zam sınırı uygulanıyordu. Uygulamanın sona ermesiyle birlikte kira artışı yıllık TÜFE oranını geçemeyecek.

Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, kira zammının şu an yüzde 65.7 oranında olduğunu belirterek daha önce de yüzde 25 zam sınırının anlaşmayla esnetildiğini ifade etti.

Kira zammında uzlaşma sağlanamazsa ne olacak?

Altınay sözlerini şöyle sürdürdü: "1 Temmuz'dan itibaren yüzde 25'li artışa son verilmesinden dolayı şu anda TÜİK'in hesapladığı rakamlara göre, kira artışları yapılacak. Anlaşma yapılamayan kiracı ve ev sahibi arasındaki uyuşmazlıklar da arabulucuya gidecek. Arabulucularda çözüm bulunamazsa kanuni süreç başlatılacak.

Oturmuş oldukları herhangi bir konuttan aynı özelliklere sahip bir eve çıktıkları zaman yeni tutacaklarında fiyat endekslerine bakarak ortak nokta bulup, anlaşarak çözüm bulmalarını tavsiye ediyoruz. Şu anda kiralık dairelerde zaten sıkıntı söz konusu tabii buna etken tayinlerin olması, okulların kapanması, yeni sezona hazırlık yapılmasından dolayı düğün sezonunun da başlamasıyla birlikte kiralıklarda bir sıkıntı söz konusu."