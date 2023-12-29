Kiralarda fahiş köpük alınıyor

Hamide HANGÜL

Dünyanın en pahalı şehirleri arasında 72’nci sırada gelen ve son bir yılda kiralık konut fiyatları yüzde 105,8 artış gösteren İstanbul’da, fahiş artışlar yerini düşüşe bırakmaya başladı.

Geçtiğimiz ay getirilen 100 günden az kısa dönemli (günlük) kiralamalara Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan izin belgesi şartı ve fahiş artışlarının kiralıklara erişimi iyice zorlaştırmasıyla konut kiraları, üç yılın ardından gerileme gösterdi. Piyasada şu anda bir durgunluk olduğuna işaret eden gayrimenkul sektör temsilcileri, “Kiralıklarda yüzde 5 ile yüzde 25 arası bir düşüş söz konusu. Boş tutulan evler de kiralanmaya başladı. Fiyatlardaki o fahiş balonlar, köpükler gidiyor” yorumunu yaptı.

Yüzde 110 artmıştı, şimdi düşüşe geçti

Keller Williams Ekol Yönetici Ortak Ahmet Kurşunlu, kiralarda yüzde 25 artış sınırına rağmen, reel artış oranlarının daha yukarıda olduğuna işaret etti. Yıl başından bu yana, reel piyasada kira artış oranlarının küçük dairelerde yüzde 110, büyük daireler de ve müstakil evlerde yüzde yaklaşık 65 arttığını belirten Kurşunlu, “Ancak son aylarda bazı illerde kira artış oranları aynı kalmakla birlikte, İstanbul ve İzmir de yüzde 5 ile yüzde 10 arasında kira oranlarında düşüş gözlemlenmekte” dedi.

Piyasa durgun kiralarda yüzde 20-25 düşüş var

İSTOÇ İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, kiralık piyasasında bir durgunluk görüldüğüne işaret etti.

Araç, bunun nedenlerini şöyle açıkladı: “Fiyatlar çok yükseldi. Bir de insanları kışın taşınmak istemiyorlar. Şu anda kiralık evlere daha ziyade, oturduğu evden çıkmak zorunda kalan, ev sahibiyle mahkemelik olan kişilerden talep geliyor. Kiralarda yüzde 20-25 düşüşler var.”

İstanbul’da kira fiyatlarına da değinen Şenay Araç, şu bilgileri verdi: “Maslak Mashattan sitesinde 3 + 1 daire 60.000 TL, Vadistanbul’da Çamlı Vadisi Sitesi’nde 4 + 1 daire 110.000 TL, Ümraniye’de site içerisinde 3 + 1 daire 46.000 TL, Bağcılar Batışehir‘de 2 + 1 daire 25.000 TL.” Boş evler kiralanmaya başladı İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, kiralık piyasasında şu anda talebin azaldığını, bu durumun kiralıklara yansımaya başladığını söyledi.

Aşa, “Hemen hemen istenen fiyatın üzerinden, yaklaşık yüzde 20-25 düşüşler oldu. Eskiden 30 gündü ilanda kalma süresi, şimdi 90 güne kadar çıktı. Kiralık fiyatları, şu anda olması gereken bir seviye, yani o balonlar, köpükler gidiyor. Emlakçıların elinde şu anda 2-3 tane kiralık var, önceden hiç yoktu. Boş tutulan evler de kiralanmaya başladı. O eski, geçen yılki piyasa yok şu anda. Beşiktaş, Kadıköy, Şişli, Bakırköy, Fatih gibi merkezlerde de yakın tablolar var” diye konuştu.

Aşa, ancak yeni konut ve bahçeli villa bölgelerinin yükseldiğinin de altını çizdi.