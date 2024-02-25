Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kalkıyor mu? Hükümetten resmi açıklama geldi

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığının önüne geçmesi amacıyla getirilen uygulama, geçen yıl bir seneliğine uzatılmıştı. Uygulama Temmuz 2024’te sona eriyor.

Uygulamanın devam edip etmeyeceğine dair henüz resmi açıklama gelmezken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ilk sinyali verdi.

TV100 yayınına katılan Bakan Tunç, sınırlamanın uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin soruya “Maliye bakanımızın özellikle enflasyonla ilgili açıklamalarına baktığımız zaman böyle bir duruma ihtiyaç kalmayacak gibi görünüyor.” diye yanıt verdi.