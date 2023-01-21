  1. Dünya Gazetesi
  2. Emlak
  3. Kocaeli'de İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi kura çekimi yapıldı
Takip Et

Kocaeli'de İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi kura çekimi yapıldı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında Kocaeli'de yapılacak 5 bin 200 konut için hak sahipleri belirlendi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında Kocaeli'de 6 ilçede 5 bin 200 konut yapılması planlanıyor.

Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen kura çekimi programı, Kocaeli 7. Noterliği gözetiminde gerçekleştirildi.

Çarşamba günü başlayan ve 5 bin 200 konutun hak sahibinin belirlendiği kura, bugün tamamlandı.

İzmit, Derince, Körfez, Gebze, Dilovası ve Kandıra ilçelerinde inşa edilecek konutlara, 128 bin 326 kişinin başvuru yaptığı öğrenildi.