Komşu'da ev sahipliği oranı yüzde 80'den yüzde 69,7'ye düştü

Eurostat’ın yayımladığı son verilere göre Yunanistan’da konut sahipliği oranı yüzde 69,7 seviyesine geriledi. Bu oran, Avrupa Birliği ortalaması olan yaklaşık yüzde 68’e oldukça yakın bir seviyeye işaret ediyor.

2009 yılında başlayan ve yaklaşık on yıl süren ekonomik krizden önce ülkede hanelerin yüzde 80’inden fazlası kendi evinde yaşıyordu. Ancak ekonomik koşullar ve konut piyasasındaki değişimler nedeniyle bugün nüfusun yüzde 30,3’ü kiracı konumunda bulunuyor.

Konut piyasasında dikkat çeken veriler

Vergi verilerine göre Yunanistan’da toplam 7,3 milyon konut bulunuyor. Buna karşın 2021 nüfus sayımında 6,6 milyon konut kayıtlara geçti.

Ülkedeki konut krizinin önemli unsurlarından biri de piyasaya sunulmayan konutlar. Bankalar ve kredi yönetim şirketleri tarafından devralınan 19 binden fazla konutun halen piyasaya çıkarılmadığı belirtiliyor.

Buna ek olarak yangın ve sel felaketlerinden zarar gören bazı konutlar emlak vergisinden muaf tutulduğu için resmi kayıtlarda yer almıyor.

Boş konut sayısı dikkat çekiyor

Nüfus sayımı verileri ülkedeki boş konut sayısının da oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. Toplam 6,6 milyon konutun 2,2 milyondan fazlası boş görünüyor.

Bu konutların büyük bölümünün 1960 ile 1980 yılları arasında inşa edildiği belirtiliyor.

Avrupa’da kiracılık daha yaygın

Avrupa Birliği genelinde kiracılık oranı özellikle güçlü ekonomilere sahip ülkelerde daha yüksek seviyelerde bulunuyor. Almanya’da nüfusun yüzde 53’ü, Avusturya’da yüzde 46’sı ve Danimarka’da yüzde 39’u kiralık konutlarda yaşıyor.

Doğu Avrupa ülkelerinde ise konut sahipliği oranları oldukça yüksek. Romanya’da yüzde 94, Slovakya’da yüzde 93 ve Macaristan’da yüzde 92 oranında konut sahipliği bulunuyor. Bunun başlıca nedeni ise 1990’lı yıllarda gerçekleştirilen geniş çaplı konut özelleştirmeleri olarak gösteriliyor.