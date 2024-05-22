Konut satışları durdu GYF’lere talep yüzde 127 arttı

Yatırım fonu yönetim şirketi Re-Pie Portföy’ün yaptığı açıklamaya göre, 2019’da sadece 6 milyar lira seviyesinde olan toplam Gayrimenkul Yatırım Fonları'nın (GYF) büyüklüğü, yüzde 127 artarak bugün 83 milyar lirayı geçti.

Re-Pie Portföy’ün kurduğu 28 GYF ile bu alanda en fazla fon ihraç etmiş portföy yönetim şirketi olduğu belirtilen açıklamada; 2024 yılı Mart ayı itibarıyla bu fonların toplam büyüklüğü 16,29 milyar liraya ulaşırken, Re-Pie Portföy’ün de yaklaşık yüzde 20 pazar payı ile lider konumda yer aldığı ifade edildi.

Türkiye’nin en büyük GYF’si

GYF’ler arasında Downtown AVM için Re-Pie Portföy ve Atış Invest’in birlikte ihraç ettiği fona dikkat çekildi. Açıklamaya göre; “Bursa’nın yeni yaşam ve eğlence merkezi Downtown, şehrin ilk lüks oteli olan InterContinental Bursa’ya da ev sahipliği yapıyor.

2023 yılı Ekim ayında açılan Downtown AVM, Türkiye ve dünyanın önemli markalarını Bursalılarla buluşturarak alışveriş için kentin öne çıkan adreslerinden biri oldu. Downtown Eğlence ve Yaşam Merkezi, yatırımcıları bakımından diğer alışveriş merkezlerinden farklı. Bu projeye özel olarak ihraç edilen Re-Pie Portföy Downtown AVM GYF’ye yatırım yapan binden fazla yatırımcı, 2023 yılı temmuz ayından bu yana düzenli olarak kâr payı ödemelerini alıyor.

Halen yatırımcı kabulüne devam eden bu fon 2023 sonunda 5,3 milyar TL’ye ulaşan büyüklüğüyle tüm GYF’ler arasında lider konumda yer alıyor. 400 bin TL yatırıma, 3 aylık periyotlarla 9.525 TL kira getirisi sunan fonun performansı bir yıl içerisinde yüzde 142 artarak iki kattan fazla büyüdü.” GYF’ler ile düşük miktarlarda birikimleri için bile profesyonel yöneticilerin uzmanlığından faydalanarak gayrimenkul varlıklarına yatırım yapabiliyor.

Pay alarak düzenli gelir elde ediliyor

GYF’ler, genellikle kira geliri ve varlık değerinin artışı gibi çeşitli yollarla yatırımcılara gelir sağlıyor. Yatırımcılar, gayrimenkul portföyünün getirisinden pay alarak düzenli bir gelir elde edebiliyor.

GYF’ler mevzuata uygun kuruluyor, Sermaye Piyasası Kurulu’nun gözetim ve denetimine tâbi bulunuyor. Bireysel olarak yatırım yapıldığında karşı karşıya kalınan vergi dairesi, kiracı ve tapu işlemleri gibi zaman ve para kaybına neden olacak zorunluluklar da GYF’ler ile ortadan kalkıyor. Profesyonel fon yönetimi, bu işleri yatırımcı adına yapıyor. GYF katılma payları, iki yıldan sonra satılması durumunda gelir vergisinden muaf.

Bireysel yatırım yerine fonlarla yatırım

GYF’ler sadece konuta değil aynı zamanda kira getiren ve ticari gayrimenkuller, lojistik depolama, arsa, dükkân, AVM ve ofisleri de portföylerine ekleyebiliyor.

Bireysel birikimi ile bir AVM’ye, otele ya da dev gayrimenkul projelerinden bağımsız bir bölüme sahip olamayacak kişilerin, GYF’ler sayesinde bu varlıkların sağladığı gelirden pay almaları mümkün oluyor. Yatırımcıların gayrimenkul piyasasında geniş bir portföye erişim sağlamasını ve yatırımlarını çeşitlendiren GYF’ler, bu sayede yatırımcıları tek bir gayrimenkule bağlı kalma zorunluluğunu ortadan kaldırarak risklerin dağıtılmasını da sebep oluyor.

Satış, büyük şehirlerde azalıyor

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları, nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 azalarak 75 bin 569 oldu. Bu rakam, Mayıs 2021’den bu yana en düşük aylık satış oldu.TCMB Bankası’nın Mart 2024 dönemi Konut Fiyat Endeksi verileri, konut fiyatlarının geçen yıldan bu yana İstanbul’da yüzde 40,4, Ankara’da yüzde 63,9, İzmir’de ise yüzde 49,5 arttığını ortaya koydu. Ancak sektör temsilcileri, konut satışlarındaki düşüşün esas nedeninin konut kredisi faizlerindeki artış nedeniyle vatandaşların krediye erişimlerinin zorlaşmasından kaynaklandığını belirtiyor