Konut sektöründe faiz indirimi beklentisi: 2025'te hareketlilik beliyorlar

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, kredi faizleri ve emlak sektörüyle ilgili değerlendimelerde bulundu.

Bloomberg HT'ye konuşan Kabadayı, emlak sektörünün en önemli etkeninin konut kredi faiz oranları olduğunu belirtti. Kabadayı, faizler yükseldiğinde satışların azaldığını, düştüğünde de tempo kazandığını kaydetti.

Ege Yapı yöneticisi, rakamlara bakıldığında üretimin yavaşladığını belirterek Türkiye’nin her yıl 800 bin konuta ihtiyacının bulunmasına rağmen üretimin 450 bin adetlerde olduğunu kaydetti.

2025'in sonbaharını işaret etti

Kabadayı, şöyle devam etti: "Kredi satışlar da yüzde 10’nun altına düştü. Şu anda birinci el konuta talep yavaşlamış durumda çünkü erişilebilirlik tarafında problem konut kredisinin maliyetleri çok yüksek hem üretici hem de bireysel yatırımcı açısından. Faizlerdeki beklenen indirimle beraber 2025 yılında ivmenin tekrar yukarı yönlü değişeceğini öngörüyorum."

Faizlerin dünyada bir düşüş trendine girdiğini dile getiren Karadayı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu trendle beraber önümüzdeki dönemlerde hem emtia fiyatlarında hem de gayrimenkul fiyatlarında yukarı yönlü bir ivme bekliyoruz. Ben önümüzdeki aylar için hem emtia hem de gayrimenkul için çok olumlu düşünüyorum. Ciddi bir şekilde yukarı yönlü gidecek Borsada da gayrimenkul firmalarının iyi bir performans sağlamasını bekliyorum. Dünyanın her yerinde gayrimenkul birinci yatırım ve tasarruf alanıdır. Bugün tabi faizlerin yüksek oluşu bizi çok zorluyor üretici olarak ama orta ve uzun vadeye baktığımızda konuta talep hiçbir zaman bitmez."

Borsaya yeni şirket geliyor

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, 2024’ün başında grup şirketlerinden birini SPK tarafından gayrimenkul yatırım ortaklığının dönüşüm onayını aldıklarını ve halta arz hazırlıkları yaptıklarını aktardı.

"Amacımız bu yıl bitmeden halka arzımızı yapmak. Burada önemli olan şirketin kurumsallaşması, GYO’ların yüzde 50 temettü dağıtma zorunluluğu var, bu yatırımcılara gayrimenkul kirası gibi bir getiri elde etmesini sağlıyor" diyen Karadayı, diğer taraftan daha çok proje üretebilen ve teknolojiyi de bu projelere adapte edebilen gayrimenkul şirketlerinin borsada öne çıkacağını düşündüğünün altını çizdi.