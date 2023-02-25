“Konutların 1 yılda bitmesi için ihale yöntemi değişmeli”

Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği Başkan Vekili Nedip Şimşek, depremlerden etkilenen bölgelerde mart ayından itibaren yapımına başlanacak konutlara ilişkin değerlendirmede bulundu. Depremin ilk anından itibaren çok sayıda firmanın elinden gelen makine, teçhizat, konteyner ve eleman desteğini sağladığını dile getiren Şimşek, hasar tespit çalışmalarına da mühendis desteği sağladıklarını söyledi.

Şimşek, dernek olarak deprem bölgesindeki tespitlerine ilişkin bir rapor hazırlığı yürüttüklerini bildirdi. TOKİ eliyle yapılacak konutlara ilişkin ihalelerin başladığını ve müteahhitlik firmalarının da bu ihalelere girdiğini ifade eden Şimşek, şöyle konuştu:

“Demir fiyatları yükseliyor”

"TOKİ, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş gibi iller için ihalelere çıktı ancak burada ham madde konusunda stokçuluk olması nedeniyle sıkıntı yaşıyoruz. Müteahhitlik firmalarının korktuğu tek şey bu.

Örneğin, yalıtım malzemeleri için '1 yıldan önce teslimat yapmayız' deniliyor. Bölgedeki demir çelik tesislerinin hasar alması bahane edilerek demir fiyatlarında yükseliş yaşanıyor. Ham madde temininde yaşanan bu durum, müteahhit firmalarımızı ürkütüyor. Kamu müteahhitleri olarak ham madde fiyatlarında artışla karşılaşmaktan korkuyoruz ama bizler her zaman olduğu gibi devletimizin yanında ihalelere giriyoruz."

TOKİ'nin 400-500 konutluk paketler halinde ihale açtığına işaret eden Şimşek, "Bu konutların hızlı bitirilmesi için daha küçük parçalar halinde ihaleye çıkılmasını öneriyoruz. Bu konutların 1 yıl içinde bitirilmesi için tek bir müteahhide yüklenmek yerine birçok müteahhide bu işleri paylaştırmak daha doğru olur. 500 konutluk işi kaldırabilecek firmalar var ancak daha küçük parçalar halinde ihaleye çıkılırsa daha hızlı bitirilmiş olur" değerlendirmesinde bulundu.

"Zemin etüdü önemli"

Şimşek, TOKİ konutlarında "tünel kalıp" şartı bulunduğunu hatırlatarak, "Piyasada tünel kalıp sıkıntısı var. Sanayi anlamında üretimine hız verilirse konutları daha hızlı bitiririz" şeklinde konuştu. Türkiye'deki konut yapım sürecinde müteahhitlik hizmeti yanında zemin etütlerinin de yapılmasının önem taşıdığını vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti: "TOKİ konutlarında zemin etütleri zaten yapılıyor.

Depremde de o nedenle TOKİ konutları etkilenmedi. TOKİ konutları çok katlı olmadığı ve perde beton kullanıldığı için de etkilenmedi ancak özel sektör konutlarında müteahhit işini iyi yapsa dahi zemin etüdü olmadığı için sorun yaşanıyor. Aynı zamanda da tarım alanlarında yapılaşmadan kaçınılması gerekiyor."

“TOKİ 855 konut için ilk kazmayı vurdu''

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem felaketi sonrasında çalışmalar hızla devam ediyor. Vatandaşların konutlarının yapımına hızla başlandı. Projelendirme, zemin etüdü gibi teknik konular tamamlandıktan sonra uygun olan alanlar için sözleşmeler imzalandı ve inşaat başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre TOKİ vasıtasıyla Nurdağı ve Islahiye'de ilk etapta yapılacak 855 konutun inşası için ilk kazma vuruldu. Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle: “Tüm çabamız, vatandaşlarımızı bir an önce evlerine kavuşturmak için. Sözleşmelerini imzaladığımız, zemin etüt çalışmaları tamamlanmış alanlarda hemen işe koyuluyoruz! TOKİ eliyle Nurdağı ve İslahiye’de ilk etapta yapacağımız 855 konutumuz için ilk kazmayı vurduk.”