Konutta 4 projeye 1,5 milyar TL yatırım
İstanbul’da kentsel dönüşümün de yer aldığı 4 projeye 1,5 milyar TL yatırım yapan Albayrak Beton, 5 milyon TL’den başlayan konut projelerini satışa çıkardı. Albayrak Beton Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Albayrak, İstanbul’da Üsküdar, Beykoz ve Kadıköy’de de kentsel dönüşüm projesi yapmak istediklerini açıkladı.
Hamide HANGÜL
Bir süredir durağan seyreden konut sektöründe, kamunun kentsel dönüşüme sağladığı destekler, konut fiyatlarında reel düşüş ve faiz indirimiyle fiyatlarda yeniden yükseliş beklentisiyle konut satışları kıpırdadı. Elinde nakit parası olan ve ev sahibi olmak isteyenlerin yeniden alıma geçmesiyle, inşaat firmaları da projelerini hayata geçirmeye başladı. Bu firmalardan biri Albayrak Beton.
Ana faaliyet konusu hazır beton üretimi olan firma, 2008 yılında adım attığı konut geliştirme faaliyetiyle 7 projede toplam 403 bağımsız bölüm üretirken, 2023 yılında hız verdiği gayrimenkul yatırımları kapsamında bu yıl 4 projeyi daha hayata geçirmek için çalışmalara başladı. Şirket, ‘Teraphill 15’, ‘Moonpark Koru’, ‘Teraphill Loft’ ve ‘Villa Rise’ projelerine toplam 1,5 milyar TL’lik yatırım gerçekleştirecek. Yeni projelerin açıklandığı basın toplantısında konuşan Albayrak Beton Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Albayrak, çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Firma olarak inşaat alanındaki faaliyetlerine 1984 yılında inşaat malzemeleri satışı ile başladıklarını, zamanda iş kollarını genişlettiklerine işaret eden Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: “1999’da yaşanan Marmara Depremi, konut ve inşaat malzemeleri üretimi alanında köklü değişiklikleri zorunlu kılınca, 2003 yılında hazır beton üretimine başladık. Pek çok markanın ve Anadolu Yakası’ndaki metro projelerinin beton tedarikçisi konumuna geldik. Ardından inşaat sektörü kararı aldık ve 2008 itibariyle inşaatta geliştirici olarak çalışmalara başladık. Bu çalışmalara 2023’te hız verdik” diye konuştu.
Hak sahipleri bedelsiz daire sahibi olacak
Bu yıl 4 konut projesini hayata geçirmek için çalışmalara başladıklarını açıklayan Albayrak, “Bu konut projelerini 1.5 milyar TL yatırımla hayata geçiriyoruz” dedi. Hayata geçirecekleri projelerden biri olan Moonpark Koru’nun kentsel dönüşüm projesi olduğunu söyleyen Albayrak, söz konusu projedeki hak sahiplerinin bedelsiz daire sahibi olacağını açıkladı. Kentsel dönüşüm konusuna önem verdiklerinin altını çizen Albayrak, “İstanbul Anadolu Yakası’nda yeni projelerimiz olacak. Üsküdar, Beykoz ve Kadıköy’de kentsel dönüşüm projesi yapmak istiyoruz. Şehrin çeperlerinin yanı sıra, şehir merkezlerinde de projeler geliştirmek istiyoruz. Bunoktada güvenli ve insan odaklı konutlar üretmeye, yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
Pahalı tarafı arsa maliyeti
Toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Albayrak, konut fiyatları ve maliyetlerine yönelik bir soru üzerine şu yanıtı verdi: “2021 yılında 1.3 milyon lira olan bir konut fiyatı, bugün 1,25 milyon lira seviyesine ulaştı. Konut maliyetleri sürekli artıyor. Malzeme enflasyonu çok yüksek boyutta ilerliyor. İnşaat metrekare maliyeti 40 bin liranın altında değil.” Arsa payının da maliyeti artıran bir diğer unsur olduğuna işaret eden Albayrak, “Konutun yüzde 50’si arsa maliyeti, en pahalı tarafı arsa” dedi.
5 milyon TL’den başlıyor
Yapımı devam eden ve 2’si ruhsat aşamasındaki 4 projeyle ilgili bilgi veren Albayrak Beton İnşaat Projeleri Direktörü Oktay Yolcu da şunları söyledi: “Teraphill 15’ projemiz Şile’de konumlanıyor. Toplam 56 daireden oluşuyor. Projemizi Mayıs 2025’te teslim etmeyi planlıyoruz. Çekmeköy’de konumlandırdığımız ikinci kentsel dönüşüm projemiz olan ‘Moonpark Koru’nun inşaatına 2024 yılı itibariyle başladık. 15 gecekondunun dönüştürüldüğü projede 118 daire yer alacak.
Diğer projemiz ‘Teraphill Loft’, Çekmeköy’de konumlanıyor ve 80 daire olarak Aralık 2026’da teslim edilmesi planlanıyor. ‘Villa Rise’ projesi ise; Şile Çavuş Mahallesi’nde 44 lüks villadan oluşuyor. Aralık 2027’de teslim edilmesi planlanıyor. Ruhsatlandırma aşamasında olan ‘Teraphill Loft’ ve ‘Villa Rise’ projelerimizde ön talep toplamaya başlayacağız. Şu anda satışa hazır olan projelerimizden ‘Moonpark Koru’ ve ‘Teraphill15’te daire fiyatları 5 milyon TL’den başlıyor. Yüzde 50 ya da yüzde 75 peşin ödemelerde ise 12-24 ve 36 ay vadeli seçeneklerimiz bulunuyor.”