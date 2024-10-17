Konutta 4 projeye 1,5 milyar TL yatırım

Hamide HANGÜL

Bir süredir durağan sey­reden konut sektörün­de, kamunun kentsel dönüşüme sağladığı destek­ler, konut fiyatlarında reel dü­şüş ve faiz indirimiyle fiyatlar­da yeniden yükseliş beklenti­siyle konut satışları kıpırdadı. Elinde nakit parası olan ve ev sahibi olmak isteyenlerin ye­niden alıma geçmesiyle, inşa­at firmaları da projelerini ha­yata geçirmeye başladı. Bu fir­malardan biri Albayrak Beton.

Ana faaliyet konusu hazır be­ton üretimi olan firma, 2008 yılında adım attığı konut ge­liştirme faaliyetiyle 7 proje­de toplam 403 bağımsız bö­lüm üretirken, 2023 yılında hız verdiği gayrimenkul ya­tırımları kapsamında bu yıl 4 projeyi daha hayata geçir­mek için çalışmalara başla­dı. Şirket, ‘Teraphill 15’, ‘Mo­onpark Koru’, ‘Teraphill Loft’ ve ‘Villa Rise’ projelerine top­lam 1,5 milyar TL’lik yatırım gerçekleştirecek. Yeni pro­jelerin açıklandığı basın top­lantısında konuşan Albayrak Beton Yönetim Kurulu Başka­nı Erdal Albayrak, çalışmala­rı hakkında bilgi verdi.

Firma olarak inşaat alanındaki faa­liyetlerine 1984 yılında inşa­at malzemeleri satışı ile başla­dıklarını, zamanda iş kolları­nı genişlettiklerine işaret eden Albayrak, sözlerini şöyle sür­dürdü: “1999’da yaşanan Mar­mara Depremi, konut ve inşa­at malzemeleri üretimi alanın­da köklü değişiklikleri zorunlu kılınca, 2003 yılında hazır be­ton üretimine başladık. Pek çok markanın ve Anadolu Ya­kası’ndaki metro projelerinin beton tedarikçisi konumuna geldik. Ardından inşaat sektö­rü kararı aldık ve 2008 itiba­riyle inşaatta geliştirici olarak çalışmalara başladık. Bu çalış­malara 2023’te hız verdik” di­ye konuştu.

Hak sahipleri bedelsiz daire sahibi olacak

Bu yıl 4 konut projesini ha­yata geçirmek için çalışma­lara başladıklarını açıklayan Albayrak, “Bu konut projeleri­ni 1.5 milyar TL yatırımla ha­yata geçiriyoruz” dedi. Haya­ta geçirecekleri projelerden biri olan Moonpark Koru’nun kentsel dönüşüm projesi oldu­ğunu söyleyen Albayrak, söz konusu projedeki hak sahiple­rinin bedelsiz daire sahibi ola­cağını açıkladı. Kentsel dönü­şüm konusuna önem verdik­lerinin altını çizen Albayrak, “İstanbul Anadolu Yakası’nda yeni projelerimiz olacak. Üs­küdar, Beykoz ve Kadıköy’de kentsel dönüşüm projesi yap­mak istiyoruz. Şehrin çeperle­rinin yanı sıra, şehir merkez­lerinde de projeler geliştirmek istiyoruz. Bunoktada güvenli ve insan odaklı konutlar üret­meye, yeni projeler geliştir­meye devam edeceğiz” diye konuştu.

Pahalı tarafı arsa maliyeti

Toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Albayrak, konut fiyatları ve maliyetlerine yönelik bir soru üzerine şu yanıtı verdi: “2021 yılında 1.3 milyon lira olan bir konut fiyatı, bugün 1,25 milyon lira seviyesine ulaştı. Konut maliyetleri sürekli artıyor. Malzeme enflasyonu çok yüksek boyutta ilerliyor. İnşaat metrekare maliyeti 40 bin liranın altında değil.” Arsa payının da maliyeti artıran bir diğer unsur olduğuna işaret eden Albayrak, “Konutun yüzde 50’si arsa maliyeti, en pahalı tarafı arsa” dedi.

5 milyon TL’den başlıyor

Yapımı devam eden ve 2’si ruhsat aşamasındaki 4 projeyle ilgili bilgi veren Albayrak Beton İnşaat Projeleri Direktörü Oktay Yolcu da şunları söyledi: “Teraphill 15’ projemiz Şile’de konumlanıyor. Toplam 56 daireden oluşuyor. Projemizi Mayıs 2025’te teslim etmeyi planlıyoruz. Çekmeköy’de konumlandırdığımız ikinci kentsel dönüşüm projemiz olan ‘Moonpark Koru’nun inşaatına 2024 yılı itibariyle başladık. 15 gecekondunun dönüştürüldüğü projede 118 daire yer alacak.

Diğer projemiz ‘Teraphill Loft’, Çekmeköy’de konumlanıyor ve 80 daire olarak Aralık 2026’da teslim edilmesi planlanıyor. ‘Villa Rise’ projesi ise; Şile Çavuş Mahallesi’nde 44 lüks villadan oluşuyor. Aralık 2027’de teslim edilmesi planlanıyor. Ruhsatlandırma aşamasında olan ‘Teraphill Loft’ ve ‘Villa Rise’ projelerimizde ön talep toplamaya başlayacağız. Şu anda satışa hazır olan projelerimizden ‘Moonpark Koru’ ve ‘Teraphill15’te daire fiyatları 5 milyon TL’den başlıyor. Yüzde 50 ya da yüzde 75 peşin ödemelerde ise 12-24 ve 36 ay vadeli seçeneklerimiz bulunuyor.”