"Konutta ihtiyaç sahibi faizi umursamadı"

16 Ocak 2019

Türkiye'de 2018 genelinde 1 milyon 375 bin konut satıldı. Azalış sadece yüzde 2,4’te kaldı.

Konut satışlarını değerlendiren sektörün önemli oyuncularından Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, "İpotekli konut satışları yüzde 60’a yakın azalmışken, genel satışlarsa sadece yüzde 2’lik bir düşüş aslında konut sektöründe oluşan talebin ne kadar ihtiyaç kaynaklı, organik olduğunu gösteriyor. Hem de şirketlerin kendi finansman modelleri ile satış yaptığını ortaya koyuyor." dedi

2018 yıllık konut satış istatistiklerinin 'konut kredi faiz oranlarında bir iyileşme görülmesi halinde' yakın gelecekte konut satışında 1,5 milyonun rahat geçilebileceğini gösterdiğini vurgulayan Timur, "Yabancıya konut satışında da yine yüzde 100’ün üzerinde artışla karşı karşıyayız. Ülkemizde hem teşvikler işe yarıyor hem de coğrafi avantajımız tüm konjonktürel gelişmelere rağmen vazgeçilmez konumda, bunu net gelen taleplerden görebiliyoruz." şeklinde konuştu.

"Sonuç hepimizi şaşırttı"

Geçtiğimiz yıl otomotivde yüzde kırklara varan bir düşüş yaşandığına dikkat çeken Timur, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"Konut sektörünün böyle sağlıklı gitmesi, büyük düşüş beklentisine rağmen, neredeyse rekor olan geçen seneyle aynı bitirmesi hepimiz için olumlu haber. Sene başında veya ortasında sorsak bunun bir kesinlikle mümkün olmayacağı konuşulurken sonuç hepimizi şaşırttı ve hep birlikte bu neticeye ulaştık.

Nitekim geçen sene yaklaşık 6 milyar dolar tutarında konut yabancıya satıldı, bir önceki yılın 1 milyar dolar üzerinde. Bu rakamın yarattığı net döviz girdisi etkisi yaklaşık 15-16 milyar dolar tutarında ihracata denk geliyor. 6 milyar dolarlık döviz girdisi için 16 milyar dolarlık ihracat yapmak gerekiyor normalde. Bu nedenle yabancıya satıştaki bu pozitif etki ekonomimiz adına çok önemli bir durum."